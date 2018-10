Malý (Svobodní): Hospodaření Prahy - tunel Blanka byl tunel na naše daně

Všimli jste si, jak to dělají? Vyhraje se výběrové řízení za nejnižší cenu, ale smlouva se napíše tak, abych finální cena mohla být jakákoli. Ukázkou, jak to dělají, byla kdysi rekonstrukce budovy ČNB.

Jenže u ČNB šlo „jen“ o pár miliard. Ale když se jedná o desítky miliard, to je pak tanec. Třeba takový tunel Blanka. Ono to bylo s ním bylo zajímavé od samého začátku. Třeba ty zatopené kabely. Pak zase až tak zatopené možná nebyly, jen je přelila dešťová voda. No a pak snad jen zvlhly. Ale vyměnit se musely. Tedy prý. Jako stavař jsem se o věc před třemi roky začal zajímat blíže a z nestačil jsem se divit. Dočetl jsem se například v mediích, že výběrové řízení na dodavatele nových kabelů pro tunel Blanka nemůže trvat méně, než tři měsíce. Že těch 300 km kabelů nelze vyrobit dříve, než za další tři měsíce. Jsou totiž speciální a nevyrábí se na sklad.

Těch 300 km kabelů prakticky nelze vyměnit dříve, než za další tři měsíce. A dál psali, že se ty kabely pak tři měsíce musí testovat. Nic netvrdím, jen vycházím z dostupných informací odborníků, zveřejněných v mediích. Když ty měsíce sečtu, je jich 12. Ale zvládlo se to za pět měsíců. Inu, paní primátorka to slíbila, že to za pět měsíců bude. Bylo tedy něco špatně? No, možná byl špatný kalendář, protože pokud by nebyl, žijeme v zemi, kdy zítra znamená již včera. No a kde ty vadné odstraněné kabely jsou, když tu máme zákon o nakládání s odpady, je přece nepodstatné Hlavně, že se vyměnily a výměna byla uhrazena a autíka Blankou drandí a lid je šťasten. Jen se podívejte ZDE

Je třeba dokazovat, že se povedl vesmírnojediný zázrak a výměna se stihla za 1/3 možného času? Nikoli. Ale kdyby někdo napsal, že se ty kabely nevyměnily? Nic netvrdím, jen se ptám.... Toto jsem napsal před třemi roky. Hodně jsem toho zaslechl i v hospůdkách blízko Magistrátu. Pořád jsem si říkal, že pokud by se něco takového stalo, pak by taková nebetyčná lumpárna musela prasknout. Byl klid. Až letos policie pozatýkala partu, která za Blanku vystavila smyšlené faktury snad za téměř celou miliardu. Mezi nimi možná i za ty kabely.

Takže, tunel Blanka je tunel z tunelu. Prostě miliardy z našich daní...původní rozpočet 16 MLD byl navýšen na 21 MLD. Zaplaceno bylo o 22 MLD více, celkem 43 MLD, nicméně celkové výdaje i s provozem jsou 66 MLD. Tunel z tunelu na naše daně a na nás. Podle mého názoru bylo rozkradeno 6 - 10 miliard. Jak jsem psal, první tunelování policie již zjistila, šlo o vymyšlené faktury za neexistující práce. Za miliardu, z našich daní. Postavil se by za ní nový Libeňský most.

Za těch navýšených 22 miliard by se postavilo v Praze 20 nových mostů. 80% z nich je v havarijním stavu. Takto Prahu řídí odborníci, kteří mají pečovat o její majetek. No a dnes před volbami zase slibují. Prahu poslední čtyři roky vedla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Co dělali dosud vidíte sami. Je třeba poslat tyto lidi kam patří. Nazapomeňte na to u voleb. Chci se tomuto plýtvání a rozkrádání postavit. Proto kandiduji vedle Senátu i do Zastupitelstva městské části Prahy 8.

Kandidáti na Vás chrlí ve volební kampani svá moudra a sliby. Já to nedělám. Snažím, se reagovat na to, co lidé chtějí, ne jim vnucovat svůj názor. A tak se Vás ptám, co potřebujete - napište ni. Kontakt je na mém webu ZDE. Bez ohledu na výsledek voleb se budu za věci, které potřebujeme, prát.

Šťastnou ruku u voleb a než se rozhodnete, podívejte se, co dělali ti, co dnes slibují.

