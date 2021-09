Malý (TSS): Bude fičák, pokud budete pokračovat s vaší totalitou

reklama

Co ale nechápu je brutalita zasahujících policistů. Další věc, kterou nechápu, je selektování lidí, diskriminace neočkovaných, nařízení, která postrádají jakýkoli smysl. Švédsko, které si prošlo promořením, je na tom mnohonásobně lépe, než proočkovaný Izrael. Je navíc prokázáno, že očkování nemá žádný vliv na přenos nákazy, tedy že očkovaný může virus přenést stejně, jako neočkovaný. Poslední, co nechápu, je diletantismus a zlovůle vlády.

Je prokázáno, že roušky nijak před videm nechrání ani nás, ani naše okolí. Naopak, při delším použití mohou poškodit zdraví, protože se v nich mimo jiné hromadí bakterie. Vládnoucí elity to ale nezajímá, a v mnoha zemích nařizují jak povinné očkování, tak roušky. Neočkovaní jsou diskriminování, nesmějí do obchodů, škol, do zaměstnání, některé firmy začaly neočkované propouštět. Tohle už není obyčejná covid diktatura, to je covid fašismus.

Ano, již několik let varuji před celosvětovým nástupem fašismu „s lidskou tváří“. Někteří mi říkali a říkají i dnes, že jsem se zbláznil, že přeháním. Odpovídám, aby se podívali na nástup fašismu v Itálii a Německu a jeho následnou eskalaci. Mussolini, i Hitler, který se od Duceho „učil“, nejprve pojmenovali „třídního nepřítele“, ukázali na viníka nezaměstnanosti a chudoby, na „třídního nepřítele“ a předložili lidem sen o lepší budoucnosti. Základem úspěchu politika je říkat lidu, co chce slyšet, co ho pálí, co chce.

Michal Malý TSS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak začali pomalu utahovat šrouby, razit jeden jediný poproudový názor, nakonec tisknout jedny jediné noviny a mít tu jedinou rozhlasovou stanici. Jak to skončilo, víme všichni. Dnes k tomu všemu mají mocní internetová média, sociální sítě, propracovaný systém sledování a monitorování a robotizovaný systém potlačování jakéhokoli jiného názoru, než je ten jeden, poproudový. Zamlčují se informace o tom, co se děje za hranicemi, dokonce i o tom, co se děje doma. Dnes je třídním nepřítelem neočkovaný člověk.

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 18% Ne, bude to výrazně víc 70% Ne, bude to výrazně méně 8% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4036 lidí

Zakazují se nejen střelné zbraně, ale i nože, namísto toho, aby se neprodyšně uzavřely hranice Evropy a lidem se zbraně ponechaly. Liga Libe spolu se spoustou lidí, kteří pomáhali, docílila zázraku. Navzdory EU má naše země ústavní zákon, umožňující lidem bránit sebe, rodiny i vlast se zbraní v ruce. Podstatné ale bude, aby naši mocní tento zákon neporušovali stejně, jako porušují Ústavu stran cenzury, práva na informace a svobody slova, svobody podnikání.

Vždy jsem svojí troškou do mlýna usiloval o zachování našich svobod, o zachování suverenity České republiky a v tomto úsilí pokračuji. Proto kandiduji do Sněmovny za Trikolóra, Svobodní, Soukromníci v Praze a žádám o váš hlas a i preferenční kroužek u mého jména. Za svůj život mám neměnné názory a dostatek politických zkušeností zejména z výkonu poslaneckého mandátu ve Federálním shromáždění ČSFR. Vše podstatné najdete v mém životopise ZDE a na mém WEBU. Lidé této země si přes počáteční nechuť až odpor Parlamentu k ústavnímu právu na zbraň na Parlamentu tento zákon prosadili.

Rád bych tomu budoucímu Parlamentu i vládě vyslal vzkaz, že stejně tak si prosadíme i to ostatní. Je naprosto nepřijatelné, aby politici šli proti vůli většiny národa. Takže za sebe a věřím že i spoustu dalších mám pro ty budoucí politiky, kteří vzejdou z říjnových voleb tento vzkaz, nebudu je žádat, protože dodržovat zákony a respektovat vůli voličů je jejich povinnost. Takže, budoucí politici:

Trvám na tom, abyste dodržovali zákony této země a ctili Ústavu

Trvám na tom, abyste respektovali rozhodnutí soudů

Trvám na tom, abyste zajistili objektivní informovanost ze strany veřejnoprávní ČT

Trvám na tom, abyste se zasadili o odpolitizování školství , které dnes vychovává ty „správné“ voliče a poslušné občany, namísto toho, aby zkvalitnilo výuku. Rodina vychovává, škola učí.

, které dnes vychovává ty „správné“ voliče a poslušné občany, namísto toho, aby zkvalitnilo výuku. Rodina vychovává, škola učí. Trvám na reformě školství tak, aby se zásadně zlepšila kvalita výuky a vědomosti žáků a studentů.

Trvám na ukončení podpory politických a jim podobných neziskovek ze strany státu a tedy našich daní.

Trvám na ukončení úsilí o uzákonění sňatků homosexuálů a jejich adoptování dětí. Základem státu je heterosexuální rodina a její potomci. Něco, jako právo na adopci dítěte neexistujte. Přestaňte upřednostňovat práva homosexuálů před právy dětí!

Trvám na tom, aby se prošetřily nesmyslné nákupy a rozhazování státního rozpočtu pod záminkou covid opatření a aby byli viníci pohnáni k odpovědnosti.

Trvám na tom, abyste všem občanům této země zajistili faktické právo na svobodu slova a podnikání a aby porušování těchto práv bylo postihováno.

Trvám na tom, aby očkování i nošení roušek bylo pouze na dobrovolnosti občana.

občana. Pokud shora uvedené nedodržíte, pokud budete kastovat a nařizovat, pokud nám sáhnete na naše děti, pokud zavřete hospody a restaurace, pokud ženám zavřete kadeřnictví a všem lidem ostatní provozovny, pokud nám sáhnete na úspory nebo zdaníte majetky, pak věřte, že se spojíme a zvedneme hlavy. Pak ale „bude fičák“.

(napsáno pro Parlamentní listy; převzato z Profilu)

Psali jsme: Malý (TSS): Vrátí kmotři ODS a TOP 09 do státního rozpočtu i nakradené peníze? Malý (TSS): Váš hlas pro Trikolora Svobodní a Soukromníci ve volbách nepropadne Malý (TSS): Proč nemůžu kandidovat na úřad prezidenta Malý (TSS): Přísaha Roberta Šlachty – zázrak, nebo podvod a la Biden?

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.