Malý (Trikolóra): Starosta Prahy 6 Kolář utrácí za jeřáb, místo nákupu roušek...

Lidé potřebují roušky a respirátory, lidé na ekonomickém dně jídlo, pomoc. Mnozí potřebují pomoc psychologů, potřebují vnímat, že se mohou o své zastupitele opřít. I v případě, pokud by pan starosta zaplatil jeřáb a odvoz pomníku ze svých soukromých prostředků, o čemž pochybuji, tak čas, který věci věnoval, měl věnovat lidem Prahy 6 a nejen jim. Jiní jeho kolegové pomáhají spoluobčanům 7x24… Starosta osobně zneužil opatření nouzového stavu. Navíc se možná nedávno dopustil i korupčního jednání (ZDE).

Zřejmě jsem se naivně domníval, že se v dnešní době lidé oprostí od politiky a budování vlastního PR a že si místo toho budou pomáhat. Není pro mne podstatné, jaké politické členství, či sympatie mají ti, co pomáhají. Není pro mne podstatný důvod, proč tak činí, ale konkrétní pomoc. Je mi lhostejno, zda někdo komentuje pomoc Putina Itálii či USA jako nasazování „ruských švábů“. Podstatná je smysluplná pomoc a ne to, co za ní údajně stojí. To se dá řešit až pak. Až tuto krizi zvládneme.

Nemám rád Babiše, ale opatření jeho Vlády považuji za potřebná a smysluplná. Na druhou stranu socialistické aktivity ekonomů krizového štábu v čele s panem Švejnarem považuji za likvidační pro naši ekonomiku. Ano, až corona zvládneme, bude třeba ohlídat, aby se svoboda člověka vrátila do normálu. Bude třeba vymanit se z područí EU, která nás nechala na pospas. Bude třeba oddělit „zrno od plev“, tedy ty, co si z této krizové situace měli tendenci „nahrabat“, nebo vytřískat politický kapitál.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 11387 lidí

Všiml jsem si, že se naštěstí většina politiků povznesla nad politickou konkurenční nevraživost a spolupracují, pomáhají a neohánějí se stranickou plackou. Ano, dělají i chyby, ale většinově plní to, co mají. Pomáhají. Někteří z nich si možná přitom snaží i zvednout své politické preference. Pokud je na prvním místě pomoc a až pak ty preference, neměl bych jim to za zlé, to prostě k politice patří. Nicméně, pokud v dnešní době někdo z nich ječí o švábech, či likviduje pomníky, pak jej vnímám jako totálního idiota.

Lidé šijí zdarma roušky nejen lékařům, pomáhají si přesto, že na tom sami nejsou dobře. Většina tohoto národa se spojila a pomáhá, menšina nadává a její část se snaží na věci vydělat, či si získat politické body. Přijde doba, kdy budeme mít šanci dnešní dobu objektivně a bez emocí vyhodnotit a poučit se z ní i pro budoucno. Na vlastní oči vidím vedení radnic, která jedou „na krev“ a riskují své zdraví, sám to vidím ve „svém Karlíně“, kde starosta Prahy 8 Ondřej Gros a místostarosta Jiří Vítek, jedou doslova na doraz. Osobně pomáhají.

Moji předkové přišli do Karlína před sto lety, tedy zde máme kořeny a já tady žiji fyzicky od roku 2002. Do té doby jsem žil celou dobu v Praze 6, ke které mám vztah, a tak ji logicky „sleduji“. Vnímám tedy i dlouhodobě kroky radnice, její hospodaření, a tak i nesmysly, za které utrácí ze svého rozpočtu a které jsem mimo jiné pojmenoval v mém videu „lavičky“.

Myslím si, že pokud utrácí finance MČ, nebo svůj čas za demontáž sochy, namísto pomoci lidem, pak podle mého názoru starosta MČ Prahy 6 Ondřej Kolář je nesoudný šílenec a pokud demontáž sochy Koněva financoval z rozpočtu MČ, měl by být trestně stíhán. Sice pan starosta na svém profilu hlásá: "150 000 roušek a 9000 respirátorů dnes rozvážíme mezi domovy seniorů, pečovatelky, LDNky, lékaře a sestry. A jedem" ... ale...

Jsem připraven na možné postihy, či kontroly ze strany státu, případné žaloby, prostě na cokoli, včetně toho, že na mne třeba Cemper, Banga či Zdechovský zase vytáhnou 15 let starou mediální kauzu. Je mi to jedno, to co píši nezastíní. Mlčet ale nebudu, dokud budu dýchat. Tato země se spojila, Češi prokázali že jsou silný národ a pomáhají si. I já se snažím pomáhat, ale nemám potřebu hlásat jak. Pan starosta ale medializuje „nepomoc“. Je mi jedno, jakou politickou příslušnost pan starosta má, i když je jeho činům odpovídající. Není mi ale jedno, pokud ve své funkci upřednostňuje propagaci politických názorů, financovanou z rozpočtu MČ, namísto smysluplné pomoci lidem. Prostě lidi, jako starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, či primátora Prahy, Zdeňka Hřiba vnímám jako arogantní, sebestředné a společnosti nebezpečné idioty. Doufám, že vnímat ještě smím…..

Z odstranění sochy je nadšen i exeuroposlanec, exkomunista a exspolupracovník StB s krycím jménem Plavec, Jaromír Štětina. Nepřekvapuje mě to. Jestliže byl zvyklý udávat a škodit, těžko od něj můžeme čekat, že by dnes pomáhal. No a Tomasz Peszynski opět nezklamal a spolu s ním i další. Eurohujeři, udavači…. Ale abych nebyl jen „negativistický“, rád bych zde veřejně poděkoval vedle „nepolitiků“ i všem politikům, kteří pomáhají napříč politickým spektrem. Rád bych osobně poděkoval vedení městské části, ve které žiji, tedy vedení MČ Prahy 8 (ZDE). Její obyvatelé ví komu a ví zač. Není třeba jmenovat. Rád bych poděkoval všem, kteří pomáhají bez osobního prospěchu.

Nenechme se otrávit tím, pokud se někteří politici chovají jako pitomci, nebo dokonce idioti. Jejich dny se krátí, volby se blíží a zůstane po nich jen ta hořká nálepka jejich hlouposti a neschopnosti, doufám, že bez velkých škod.

Mějte, pokud možno, hezké dny a přežijme to ve zdraví. Je podstatnější než peníze i politika. Naštěstí více lidí šije roušky, než likviduje pomníky. Nikoli politika, ale rodina je základ této země. Lidi, zvládneme to.

(převzato z Profilu)

Michal Malý Trikolóra



