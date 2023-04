Malý (Trikolora): Volný pád a jeho drtivý dopad

reklama

Já mám ve firmě za ty čtyři roky pro klienty ceny stejné, a nový projekt spouštím do konce roku zdarma, abych nabral klientelu. Nevím, jak dlouho to vydržím, protože náklady nám stouply na dvojnásobek a firmu dotujeme z úspor díky investicím do nového projektu a modlíme se, abychom přežili. Takhle je na tom díky naší vládě spousta firem. Některé zkrachují a nezbude nic, jiné budou nuceny prodat pod cenou a skoupí je zahraniční korporace, které ovládnou trh.

Malé podniky přestanou být konkurence schopné a skončí. Vláda zcela ignoruje střední stavy - řemesla a služby, které byly vždy základem ekonomiky a zejména poskytovaly to, co stát neumí - služby a servis, mnohdy služby svým způsobem sociální. Živnostníci vždy zajišťovali a zajišťují běžný chod státu a jejich hospůdky byly relax a „kulturní“ střediska.

V nich se lidi scházeli, povídali si, domlouvali vzájemnou pomoc, obchody. Byli ve fyzickém osobním kontaktu, který je nezbytný a který vymizel. Dnes jsou v obcích hospůdky prázdné, lidi si posílají maily a vzkazy a nadávají na sítích. V naší obci, kde máme chalupu, kde žiji s naším obranářem v azylu ze zdravotních důvodů, zanikla více než polovina hospůdek i obchůdků. Jsem Čech a tak na zahradě nám téměř deset let na sedmimetrovém stožáru vlaje naše státní vlajka. Nemáme pojmenované ulice, a tak tady někteří říkají "U vlajky".

Když jsem naši státní vlajku vztyčil, někteří sousedé kroutili hlavou. Dnes myslím chápou. Měli jsme v obci před čtyřmi roky šest hospůdek. Všechny byly plné, ve všech se vařilo minimálně polední menu. Před nimi parkoviště plné aut řemeslníků, co jezdili po okrese za prací. Nejlepší místo, kde sehnat zedníka, opraváře. Lidi byli spolu, komunikovali, žádná sociální fóbie.

A dnes? Tři hospůdky zkrachovaly, další je před krachem, jediná vaří v poledne tři jídla a je otázkou pár měsíců, zda přežije. Vyhlášená chatařská restaurace, posázavská hospoda Stodola, proti které media spustila masivní kampaň, protože povolila kdysi koncert skupiny Ortel, po té masivní kampani zkrachovala. V sezoně mívala kolem tři sta hostů s ohledem na velkou zahrádku.

Hospůdky v Kamenném Přívoze U dvou pádel (U pošty) a nekuřácká restaurace U Horů, které podávaly vodákům na Sázavě jídlo a občerstvení doslova do kanoí a pramic zkrachovaly, ke stejnému osudu se blíží restaurace U vemenáče. Hospůdka U Adenaura u vlakové zastávky, kdysi v létě v zimě narvaná, zeje prázdnotou, ve všední den v ní u piva posedí šest až osm lidí.

Pokud chcete sehnat řemeslníka, nemáte šanci. Polovina z nich je bez vyučení a výsledná práce je děs. Stát nijak řemesla nepodporuje, a tak vymírají. Přestože v obci zná každý každého a stačí zajít do hospůdky (pokud nezkrachovala) a zeptat se na kontakt, na řemeslníka či opraváře čekáte tři měsíce, pokud máte štěstí. Výsledná práce je mnohdy tragédie.

Za 42 let poctivé práce, kdy jsem dvacet let pracoval na rizikových stavbách jako stavbyvedoucí a pak podnikal v oblasti obchodu s nábytkem, realitách a IT a poctivě jsem odváděl státu daně, dnes dostávám důchod, který mi nestaří na úhradu elektřiny, protože jí i musím i topit, jelikož se nechci podílet na tom, aby naše sázavské údolí, již dnes zahalené v chladných měsících dýmem, bylo ještě ve větší mlze.

Jenže mi zřejmě nic jiného nezbude než topit karcinogenním uhlím a dřevem, někteří sousedé z ekonomických důvodů topí vším, co hoří, včetně PET lahví. A jak si tu žijeme jinak? Jestliže se tu někdo dostane do vážných zdravotních problémů, faktický dojezd sanitky je 30 až 50 minut. To mám ověřeno v praxi. Takže asi nemá smysl volat záchranku, ale rovnou pohřebáky. Kvalita lékařské péče odpovídá okresu, kvalitní lékaři utekli za adekvátnějšími platy do Prahy, nebo do Německa.

Začínám uvažovat o zrušení většiny pěstěného trávníku na zahradě, nastudování pěstitelství na Google, zřízení záhonů a nákupu sadbových brambor a dalšího. Pak snad už jen zbývají slepičky, králíci, prasátko, ale na to je pozemek malý. Opravdu je tohle, jak žijeme, odměna za celoživotní práci a odvádění daní státu?

Opravdu musím číst na sítích vyjádření těch, co mají do důchodu daleko, že jsou důchodci přítěž a že by se důchody měly zrušit? Že stát ruší valorizace důchodů, aby mohl poslat zbraně na Ukrajinu? Opravdu mám mlčky akceptovat ostřihání valorizace mého důchodu, který nestačí na energie, a tak na obživu musím přes zdravotní stav pracovat ve chvíli, kdy mi politici přidali pětistovku a sami si zvedli platy o deset tisíc? Peníze na válku mají? Na posílání dalších zbraní na další zabíjení? Na fotografii jsou oranžovým kroužkem označeni padlí synové. Zítra tam může být váš.

Wikipedie o mě píše, že jsem prý mimo jiné dezinformátor. Jsem prý proruský, protože mi na zahradě vlaje naše státní vlajka deset let? Jsem proruský, protože válku na Ukrajině odsuzuji již od roku 2014 a ne až od roku 2022? Tahle vláda zradila a zaprodala nás všechny. Z mého pohledu jde o vládu zločinců, zrádců, a dle informací medií snad dokonce o vládu mafiánů, napojených na organizovaný zločin.

Přes tři sta tisíc seniorů a více jak milion nízkopříjmových rodin žije nikoli vlastní vinou na hranici chudoby. Fakticky jsou na hranici bídy. Stoupá počet rozvodů sebevražd, a to bohužel i u dětí, což je důsledek stresu v rodinách a následných hádek. Stoupá počet bezdomovců. Vláda to ignoruje. Ano, vím, jsem negativistický, ale copak máme nějaký důvod být pozitivní ve směru k vládě a dění? K tomu, jak jsme nuceni žít?

Bojím se toho, aby se to v lidech jednou nezlomilo tak, jako v hlavním představiteli filmu Volný pád, kdy na potkání střílel každého, kdo mu přišel do cesty a špatně se na něj podíval. Opravdu se toho bojím. Jestliže se dnes vlastenectví a protesty označují za dezolátství, pak mám strach, abychom se mílovými kroky neblížili k době, která tu již byla a měla hrůzné následky.

Abychom se zase neblížili ke dvojjazyčným názvům ulic, jedinému správnému a povolenému směru informací a názoru, nekompromisní cenzuře, vyhazovům z práce pro názor, k jedinému druhu povolených informací, k budovám zahaleným prapory s nějakou náhradou novodobé obdoby svastiky dnešní doby. Tehdy se rušily vysoké školy, dnes je „zatím“ jen snaha vyhazovat jejich děkany.

Mám obavu, že se opět blížíme k fašismu. Mám obavu, že se zde fašismus nastoluje. Tak se ptám, je vám to jedno? Je vám jedno, že školství vychovává vaše děti, masíruje jim mozky od školek a buduje z nich poslušné voliče? Že namísto tolerance k homosexuálům se propaguje veřejně homosexualismus a zejména netradiční sexuální praktiky za dotace radnic? Proč tyto akce ignoruje většina homosexuálů a jásají na nich zejména aktivisté?

Může mi prosím někdo vysvětlit, co je hrdého na tom, pokud na Prague Pride hopká jedinec v koženém postroji s náhubkem či maskou psa nebo koně? Co je hrdého na tom, když je jiný, navíc naháč, bičován na ulici před dětmi? Co je hrdého na tom, že po ulicích pobíhají metrákoví chlapi v dámském spodním prádle, punčoškách a lodičkách a vyplazují na děti jazyk?

To má vzbudit úctu a respekt? Ke komu? To má dávat příklad našim dětem a „rozšiřovat“ jim obzory? Mají si pak naše děti po této masírce ve dvanácti letech chirurgicky měnit pohlaví ve chvíli, kdy nechápou, co se děje a zejména nechápou dosah a nevratnost? Budeme v čítankách učit naše děti, jak se princ s princem mají rádi a pak adoptují děti z Afriky, aby až dospějí oplodnily naše bílá děvčátka v jejich dospělosti?

Proč se výchově svých dětí nevěnuje rodina, nechá to na škole a namísto toho jim koupí tablet a mobil? Pak vám to vaše děti možná oplatí tím, že vám zruší důchod a pošlou vás do nějakého „zařízení“ dožít. V horším případě, když budete protestovat, tak vás udají. Jen tak na okraj – pokud na to vaše děti mají věk, čtete jim pohádky? Povídáte si s nimi? Vysvětlujete? Vychováváte je? Opravdu?

Nebo nadáváte, že má Rajchl Porsche a že jsou SPD a Trikolora náckové? Proč podle vás jsou? Protože říkají to, co se vy bojíte i myslet? Protože se perou za tento národ? Za naše tradice? Za naši národní hrdost? Je pro vás národní hrdost nic neznamenající fráze? Proč vám vadí „nesystémové“ strany? Protože jsou proti válce a této vládě? Stále tleskáte Fialovi, radostně platíte šílené ceny za energie a potraviny, protože Putin?

Radostně odmítáte plyn z Ruska, a přitom kupujete ten samý, jen několikanásobně přeprodaný a tak demokraticky očištěný a dopravený tankery z USA za šestinásobek ceny? Posíláte také peníze na tanky pro Ukrajinu a ignorujete, kolik u nás umírá dětí pro nedostatek drahých léků, které pojišťovny neproplácí a kterým nikdo nepřispěje? Jste na sebe hrdí? Co podporujete? Další vraždění na Ukrajině, nebo život našich dětí? Do které skupiny patříte? Můj dnešní článek ale patří oběma skupinám.

Ta, co dnešnímu dění tleská, nebo je ignoruje, by se měla probrat a povstat. Ta druhá, co nesouhlasí, by se měla zvednout od televizí a počítačů a vyrazit nejen do ulic a na demonstrace, ale do naprosto nekompromisní, tvrdé a nesmlouvavé generální stávky. Ta jediná může zastavit tuto vládu, tak jediná ji může odstavit od moci. Pokud to neuděláte, bude následovat volný pád. S drtivým dopadem. Proberte se, prosím. Za sebe nepřestanu bojovat alespoň slovem.

Michal Malý, místopředseda MO Trikolora Praha,

Napsáno pro Parlamentní listy.

Převzato z profilu politika.

Michal Malý Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Malý (Trikolora): Tennis plays for peace - tenis hraje pro mír Malý (Trikolora): Máš třicet dní na to, abys zemřel. Tvoje vláda Malý (Trikolora): Jak se (ne)hospodaří v naší zemi aneb Prahu radši zbouráme? Malý (Trikolora): Žádost policejnímu prezidentovi ve věci dodržování zákona

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama