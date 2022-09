Maříková (SPD): Naše vláda se rozhodla zastropovat ceny energií. Ale pozor, nebude to hned

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo,

podniky začaly bojovat o přežití. Firmy přicházejí o zakázky. Obrovské problémy mají třeba sklárny a porcelánky. Kvůli rostoucím cenám energií a hlavně plynu se jim nevyplatí vyrábět. Některé dočasně pozastavily výrobu a ostatní se k tomu chystají, což se dotkne také zaměstnanců, kteří přijdou o práci. Stavaři volají o pomoc. Není materiál. Již nemohou díky drahým energiím pálit cihly a firmy přicházejí o zakázky. Pokud vláda nezasáhne, čeká nás armagedon. Na hrozící problémy upozorňuje už řadu měsíců Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Je jedním z devíti signatářů otevřeného dopisu zástupcům českého průmyslu, v němž vyzývají vládu k rychlým krokům. Školní jídelny zdražují obědy. Již není kde šetřit. Osamělí senioři, co celý život pracovali pro tento stát, chodí po supermarketu a hledají něco levného k jídlu. Nakonec si v košíku odnášejí dva rohlíky a čínskou polévku. Matka samoživitelka říká svým dvěma dětem před obchodem: již vám nemohu koupit ty jogurty co dřív. Stále více rodin se propadá do chudoby. Služby se uzavírají, již nemají na provoz. Ubývá klientů. Střední třída říká, že to utáhne maximálně do konce roku. Rodina v běžném rodinném domku si stýská, že zaplatí na energiích 150 tisíc, a zvažuje, že bude muset prodat auto. Sedmdesátiletá seniorka vdova říká: mám 14 tisíc důchodu, 8 tisíc zaplatím elektřinu, 2,5 tisíce plyn, na jídlo a ostatní potřeby jí zbudou 3,5 tisíce. Ale její dcera samoživitelka s dvěma dětmi je na tom ještě hůře. Toto nejsou jen titulky v novinách, ale bohužel fakta a realita dnešní doby po velmi krátkou vládu pětikoalice SPOLU a PirSTANu.

Vládo České republiky, přicházíte s návrhem řešení současné energetické krize, ale přicházíte s ním 10 minut po dvanácté a až ze strachu z možného propadu v komunálních volbách a tlaku opozice a veřejnosti. Naše vláda se konečně po tlaku opozice rozhoupala a 12. září se rozhodla zastropovat ceny energií. Ale pozor, nebude to hned, ale snad od listopadu. Vláda rozhodla, že zastropuje cenu elektřiny na šesti korunách včetně DPH za kilowatthodinu. Ano, slyšíte dobře, tu elektřinu, jejíž výroba i s distribucí producenta vyjde na jednu korunu. Zastropuje na šesti korunách. Proč ne na třech, když to Slováci zvládli na koruně padesát, a dokonce už v únoru. Producenti by si tak dost vydělali a občané při dnešní drahotě by zvládli také vše zaplatit. Slovenská vláda se v únoru dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi společností Slovenské elektrárny, která má na starost výrobu elektrické energie, na zastropování cen energie. Slovenské elektrárny budou domácnostem dodávat až do roku 2024 elektřinu, kdy je regulovaná složka vyjde na 61,21 euro, tedy 1 490 korun za megawatthodinu. To je 1,50 korun za kilowatthodinu. Tak slovenská vláda to věděla a zvládla to, ale vy ne.

Ohledně plynu, tak ten k nám prý připluje z USA do Nizozemska a pokryje třetinu tuzemské spotřeby. Pěkné, ale americký producent se nechal slyšet, že nebude moct pokrývat takové dodávky plynu, jelikož plynu je málo. A také mne napadá, co naši zelení ekoteroristé z Bruselu, co nám zakázali plastová brčka, uchošťoury, příbory z plastu, vše musí být na elektřinu, i automobily, likviduje se zemědělství kvůli ekologii a takové lodi, co znečistí planetu více, jak všechny spalovací motory, jim nevadí. Stráví to naši soudruzi s Green Dealem, nebo by bylo ekologičtější nasmlouvat plyn přímo z Ruska a přenést se nad svoji nenávist a ideologii? Víte, proč Bulharsko neřeší energetickou krizi? Protože vyměnilo vládu.

Karla Maříková SPD



Od prosince loňského roku se vědělo, že ceny energií budou drahé, protože taková krize nepadá z nebe. Takovou krizi způsobí či naplánuje vždy člověk nebo hrstka lidí, které se zdá, že má málo, bobtná a chce prostě ještě více. Takže to pro nás nebylo žádným tajemstvím, tato uměle vytvořená krize začala již v době covidu. Vláda České republiky přihlíží, jak ekonomika její země upadá. Firmy krachují, lidé jsou zoufalí a ona přešlapuje na místě a čeká, co jí velitel Brusel povolí, nařídí nebo přikáže. Vaše postoje vypadají, že s inflací nebojujete, ale že ji podporujete.

Položme si otázku, komu vláda České republiky slouží? Českým občanům to zcela jistě není. I když oni ji posadili do vládnoucích křesel. Ale jedno je jisté. Kdykoliv se objevil pád naší ekonomiky, byla u vesla ODS. Neustále slyšíme, že tato krize je daní za válku, s kterou musíme bojovat. Kolik miliard dáváme na zbraně pro Ukrajinu, místo na vyjednávání míru. A já vám musím znovu opakovat, stejně jako minule, že České republice nikdo žádnou válku nevyhlásil. To vy nás do ní zatahujete svým postojem a vyjádřením jednotlivých členů této vlády. Postoje a názory ministra zahraničních věcí bakaláře Jana Lipavského, který je v oblasti zahraniční politiky naprostý amatér a ve své funkci nadělá více škody jak užitku, ale pro politickou nominaci jsou ovšem pro vás více než erudice rozhodující správné ideologické postoje a ty ministr Lipavský má, a pan premiér Fiala ho následuje.

Víte, když jsem na samém začátku vládnutí této vlády četla životopis pana ministra obchodu a průmyslu Josefa Síkely bez ohledu, že byl nominován hnutím STAN, se kterým se v mnoha ohledech programově neshodneme, tak jsem očekávala člověka, který bude mít tah na branku a bude se umět rozhodnout. Místo toho jsme svědky, že pan ministr čeká na povel z Bruselu, přešlapuje na místě a není schopen akčního řešení. Následkem toho všeho bude, že lidé upadnou do bídy a rapidně se sníží jejich životní úroveň. A nečekejte, že to zachráníte dvěma svetry, jak navrhuje předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová, a zeleným termoprádlem, jak doporučil některý z pirátských poslanců. Povedlo se vám to, co ještě nikomu jinému. Vracíte nás o třicet let zpět v čase. Holt není všechno zlato, co se třpytí, anebo když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Ano, přesně tak zpívali vám, milí občané České republiky, a vy jste jim uvěřili. Je známo, že Češi milují pohádky a také jsme v pohádkách světové jedničky. Doufejme, že nám je soudruzi z Bruselu nezakáží jako nepřekonatelného Vinnetoua, na kterém vyrostla nejedna generace. Ono totiž v každé pohádce je ukryto moudro, a to nemusí být ku prospěchu některým ideologiím, které se nás snaží ovládnout. A když jsme u těch pohádek, napadá mě ta jedna o pětihlavé sani, co zužuje jedno království, které zachrání statečný skromný rytíř, v jehož srdci vzplane láska a soucit. Ta láska nemusí být vždy v člověku, ale může být i láska odpovědnost ke své zemi, ke svým rodičům, k jejich rodičům, úcta a hrdost, protože my Češi máme být právem na co hrdí. Naše dějiny zdobí velká jména jako je Karel IV, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Amos Komenský, Bedřich Smetana, doktor Janský a mohla bych takto pokračovat.

Láska ke své zemi není extrém, jsou to pevné kořeny a pouto. Chci vám občané jen říci, protože této vládě, pětikoalici říkat je cokoliv marné, když vidím, jak se tady pan ministr Síkela dneska nudí a dává vám to ještě najevo. I dnes tady sedí jen dva ministři. Tento rytíř a jeho odvahu a sílu máte vy občané ve svém srdci jen ji najít a nestydět se za ní, máte velkou moc jen si uvědomit, kdybyste ji neměli, dnes bych tady ani já v okruhu (?) nestála a nemluvila, a to vy občané jste mě sem poslali a dalších 199 poslanců. Za týden jsou volby a vaším pomyslným mečem jsou volební lístky. Myslete na má slova, jděte k volbám, a to i k těm senátním, kam nechodíte. Tentokrát jděte i do druhého kola a dejte výprask této vládnoucí koalici, která si to zaslouží.

Nedovolte, aby ovládli Senát. U SPD jsem od roku 2015 a když jsem v první předvolební kampani stála v Karlovarském kraji ve městě Cheb s odznakem SPD, okřikoval mě tehdejší starosta za sociální demokracii a nazýval mě extremistkou. Dnes demonstrujete vy občané za svá práva a jste pro tuto vládu pětikoalice a některé jejich politiky příslušníci ruské páté kolony a extremisté. Cesta k cíli nevede vždy rovně a bývá trnitá a někdy musíte jít cestou, která se vám nelíbí. Ale sen o svobodné, suverénní zemi, kde na prvním místě bude český občan a Česká republika, kdy nebudeme živit německou ekonomiku, kdy nebudeme platit Němců předražený plyn, kdy nám nebudou nikým nevolení úředníci z Bruselu přikazovat, co můžeme a co ne, za to stojí. Nenechte se znevažovat, chtít svobodu a suverénní zemi, na tom není vůbec nic extremistického. Běžte k volbám, milujte svou zemi, protože ona si to zaslouží.

Děkuji.

