Maříková (SPD): Nikdo nemůže donutit nikoho, aby se šel testovat

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, ministr obchodu, průmyslu a dopravy multifunkční Karel Havlíček v rozhovoru pro iDNES odpovídal na otázku, zda by bylo možné podmínit určité typy služeb, třeba posilovny nebo ubytování na horách, které nyní v sezóně budou uzavřeny, negativním antigenním testem. Pan ministr odpověděl, že zatím to není možné, jelikož žijeme v právním státě. Neříkám, že se k tomu nedá časem dojít, ale nikdo nemůže donutit nikoho, aby se šel testovat. To by nastaly obrovské právní spory a to nás bude čekat i v rámci očkování. Ale není vyloučené, že se časem touto formou půjde. Teď to testují na Slovensku, kde takto vyzkoušeli hotely. Ano, může to být jedna z variant, ale je třeba to právně domyslet.

Pane premiére, uvažuje vláda o právní úpravě, která by umožňovala podmínit určité typy služeb negativním testem, nebo dělá si v této věci právní analýzu, zda by to bylo do budoucna možné? Děkuji.

