Maříková (SPD): Protěžování menšin vede k nesnášenlivosti společnosti

To by mě zajímalo o čem konkrétně bychom z jejich historie měli ve školách učit. Pokud tohle dopustíme, přijdou další menšiny, že chtějí vyučovat svou historii a kdy se bude vyučovat historie státu? Doposud jsem nikdy neslyšela žádného roma, že by si přál, aby se vyučovala. A dovolím si připomenout smutnou statistiku docházky v některých lokalitách. Protěžování menšin vede k nesnášenlivosti společnosti a přijde mi to jako záměrně vytvořené, aby zde vznikla situace obdobná v USA. Jde o záměrné vytvoření nesnášenlivosti vůči romům! Čím více budete totiž jednu skupinu protěžovat tím více ji bude jiná část společnosti nesnášet. Slušní romové nikomu nevadí, to, co lidem obvykle vadí, je zneužívání sociálních dávek atd. A zde je na vině systém, který to umožní.

Stojí se i kouknout po tom, co se kde děje ve světě a média o tom nepíši a co se tyto umělé vyvolané problémy snaží zakrýt. Nebylo by to totiž vůbec nic neobvyklého.

Karla Maříková SPD



