Marková: Potěmkinova armáda

Nevím, jestli existuje na světě nějaká armáda, jako Armáda České republiky. Tedy taková, která dokáže i uchošťour pro vojáky (pokud by byl ve výstroji a výzbroji) nakoupit několikanásobně předraženě, neřkuli bezkonkurenčně nejdráž na celé planetě. Ať už se podíváte na cokoliv, na co výdajová ruka ministerstva obrany sáhla, nikdy ta cena není předražená o pár procent, my jedeme rovnou v násobcích.

Jako je to tragické, ale mnohem tragičtější je to, že my to za ty peníze ani nemáme! Platíme zcela nestandardní obrovské zálohy, podepisujeme smlouvy, ale reálně máme v rukou pár německou armádou vyřazených Leopardů a to je všechno. Taky se s nimi vojáci neustále nadšeně fotí, že.

Pojďme si pár těch ukázkových selhání vyjmenovat. Ať víme, o čem Jana Černochová sní, když náhodou bdí. Když spí, si netroufám odhadovat.

F-35 Netřeba opakovat, opakováno jest dost. Jen tak namátkou, Izrael je koupil o polovinu levněji, ostatní státy od koupě pomalu couvají. My je nepotřebujeme, nicméně to nevadí, protože je třeba ani mít nebudeme. Pokud je mít budeme, bude to za deset let, a jak víme, do té doby se toho může stát hodně. Takže kromě vyhozených 350 miliard a zbytečné infrastruktury se na našem nebi třeba nic nezmění. Kromě toho, že zmizí naše funkční Gripeny.

Embraer C-390 Millennium Nový transportní letoun, který nás bude stát zhruba 5,6 miliardy. Rakousko ho koupilo za zhruba 3,5 miliardy a Maďarsko za necelé čtyři. Jeho hlavní výhodou je, že dokáže létat hodně daleko, asi chceme obsazovat Čínu, zachraňovat odtamtud raněné a tankovat za letu. Ovšem ne ty F-35, které hodláme mít. Ty to tankovat neumí. Ehm. Tak uvidíme, jestli a co uvidíme.

Osm víceúčelových vrtulníků Venom a čtyři útočné vrtulníky Viper. V roce 2022 slavně oznámila Jana Černochová, že k nim dostaneme ještě dárek. Jako poděkování a sanaci toho, co jsme my funkční dodali Ukrajině, nám mělo být dáno od USA darem dalších šest viperů a dva venomy. Jenže nám nebylo dáno nic, a my stále čekáme a čekáme. A asi se těžko dočkáme. Takže nic. Odměna se nekoná, leč cena zůstává. My na to máme. Tady ale máme alespoň ty, co jsme zaplatili.

62 nových samohybných děl Caesar na podvozku Tatra za více než deset miliard korun. Měly být koncem roku, ale výrobce se odmlčel. Zbraně se prý musí znovu odzkoušet a ve hře je polovina roku 2026. Mlčí i obrana, mlčí všichni. Takže věř, kdo chceš. A byť čeští vojáci ani po téměř čtyřech letech nepřebrali ani jednu novou zbraň, Česká republika už v rámci zálohových plateb poslala na účty KNDS France několik miliard korun. A jen poradenství VÚT na oněch nových zkouškách prý vyleze na 7,25 milionu.

18 vozů Supacat HMT Extenda 6×6 za 118 milionů korun za kus. Nesmyslné vozítko à la kabriolet, kde jste v době dronové jako kuře na rožni. A jsou asi třikrát dražší, než je nakoupili například Britové. Hračka pro 601. jednotku, nicméně nevím, jestli by v tom chtěli fakt sedět jinde, než na armádní promo show.

„Pozlacená“ kontejnerová polní kuchyně od firmy ódéesáckého expolitika Sehnala za 66 milionů. Po dvou týdnech ministerstvo přiznalo, že nemůže poslat její fotku, protože ji nemá. Tak to už je vrchol. Tady je to předražení neskutečné, všichni oslovení odborníci se shodují, že to kapesní firma s virtuálním sídlem přepálila neskutečně. Co jinde stojí statisíce, tady jedeme v milionech. Však ta dvě procenta dáme. To je jasný.

Takže naše armáda za naše stále rostoucí daně nakupuje způsobem, že by nám to i ten Potěmkin záviděl. Proti nám je žabař. On měl aspoň kulisy. My máme jen díru v rozpočtu, sesekané důchody a daň i na vodu pro kojence.