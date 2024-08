Marková (Trikolora): Armáda ČR snižuje zdravotní standardy pro službu

Inu kanónenfuter toho o moc víc nepotřebuje, a miliskovat se v zákopech asi taky moc nebude. Tedy alespoň ne dlouho. Jen musí být na místo určení dovezen či jinak dopraven poměrně rychle, protože jinak by umřel hlady, s šesti dioptriemi lehce zahnul směr nepřítel, nebo žuchl do přilehlého zákopu, či případně umrzl bez náhradních jégrovek. Ano, vypadá to jako nadsázka, protože přece armáda ví co dělá, a všechna tato obskurní povolení budou platit především pro všechny ty ajťáky, co tak dramaticky chybí, protože i ti doteď zkrátka museli splňovat alespoň minimum fyzických a zdravotních testů. Nyní bude stačit, když zrovna akutně neumíráte na cukrovku, nebo nemáte slepeckou hůl. Budeme je prý potřebovat hlavně pro všechny ty F35, které možná po roce 2030 dostaneme. No tak hlavně aby nám vydrželi do té doby. Ne stíhačky, ale ti ajťáci.



Nicméně je třeba si uvědomit, že každý, kdo je v armádě schopen a odveden, může být taky lehce odvelen. Do boje. Protože jak říká naše ministryně, běžný občan se bát nemusí, na to máme vojáky. A dovoluji si připomenout, že už za komančů měla plná polní nikoliv pět, ale 30 kilo. A fakt v ní nebylo nic zbytečně. Ono totiž za normálních okolností nestačí mít v poli jen kvér, zásobníky a píseň na rtech. Samozřejmě záleží na zbrani, ale prázdná má cca 3 kila. Třicet nábojů váží cca 0,5kg, plus zásobník (0,32kg) x 4. No prostě to přešvihnete natotata, a to tam stojíte nahej. Zkrátím to. Zkrátka a dobře chce naše ministryně války Černochová s velkým engéešem Řehkou odvádět i ty, kteří neunesou ani zbraň. Nepočítám supermoderní zbraně a laserové meče, beru to, co se aktuálně většinově nachází na Ukrajině, protože to se nás asi týká nejvíc.



Koneckonců sám generálporučík Řehka řekl, že i přes 600 nových vojáků z povolání musí armáda v rekrutaci přidat. Do roku 2030 by měla mít armáda 30 tisíc vojáků i kdyby čert na Leopardu jezdil. A tak se podmínky zmírňují a upravují, a to i pro aktivní zálohy, omladina se láká cvičeními o prázdninách za 30 tisíc, a stávající bardi už tak nemusí splňovat to, co ještě nedávno splňovat museli. Inu budeme mít armádu odpovídající fyzickým schopnostem zhýčkané a feminismem prolezlé společnosti. Ale jak říkám, ono se od těch států východního bloku o moc víc evidentně od Anglosasa nechce. Hlavní je množství. A tak nově bude zdravotně způsobilý pro službu v armádě každý mezi 18 a 60 lety, kdo zvládne ovládat střelnou zbraň a pracovat se zátěží pět kilogramů. Tedy každá průměrná mamka s nákupem. A to ji ještě podceňuju. Ale jinak se tu nic nemění, pořád pohoda.

Bc. Jana Marková BPP



