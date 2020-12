Martínek (Piráti): Uvědomme si, že dluhového stropu můžeme dosáhnout za nějakých pět let

reklama

Vážené dámy a vážení pánové,

vystupovat jsem nechtěl, ale po populismu paní ministryně musím trošku reagovat. Protože tady se předkládá návrh, který má lidem pracujícím za minimální mzdu přidat pár set korun ročně, zatímco průměrný poslanec ušetří 70 tisíc. To vážně teď poslanci doopravdy nutně potřebují? Proboha proč?

My tady předkládáme něco, co doporučuje většina ekonomů, je to zvýšení slevy na poplatníka, která právě pomůže rozhýbat českou ekonomiku v době krize, zvýšit spotřebu, protože ti lidé to doopravdy utratí a vy to kritizujete. Vy říkáte, že se musí snižovat sazba, která prostě nemá smysl.

Tady když jsme si teď dělali analýzu, jaké jiné země, jak přistupují k této podpoře v rámci krize a jestli hýbou nějak se sazbami, tak de facto jedinou zemí v EU, která to činí, tak je nyní Švédsko, a ta jde právě pirátskou cestou zvýšení slevy na poplatníka, protože ví, že právě tohle pomáhá nízko a středně příjmovým a vůbec celé ekonomice to rozhýbat. Nepomáhá to k tomu, aby tady si lidé uspořili na to, že si koupí další barák a zvýšili kvůli tomu potom ceny nemovitostí všem těm středně a nízko příjmovým. To prostě je věc, na kterou všichni doplatí. Sto miliard navíc, v dalším roce 130 mld. navíc k již tak obrovským schodkům tři sta miliardovým, to je neskutečné tempo zadlužování.

Uvědomme si, že dluhového stropu můžeme dosáhnout za nějakých pět let. A pak kolik bude úrok, za který si budeme půjčovat? Šest, sedm procent? To budeme platit ročně desítky, stovky miliard jenom za správu dluhu. To už nebudeme mít vůbec na nic. Vždyť tady budeme pak muset, budou muset přijít obří škrty nebo zvyšování extrémních daní. Na to doplatí všichni občané. Chovejme se trochu rozumně, trošku odpovědně a nepřinášejme tady předvolební populismus prostě jenom na pár, na rok snížit daně, na to, aby na tom potom všichni za pět let extrémně byli biti. Buďme trošku rozumní.

Děkuji.

