Martínek (Piráti): Václav Klaus mladší chce za moderaci sociálních sítí posílat lidi do vězení

Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, máme zde zákon, kdy Václav Klaus mladší, který na svém profilu banuje lidi a maže obsah, chce za moderaci sociálních sítí posílat lidi do vězení až na tři roky. Zákon je přitom napsán tak vágně, že by se vztahoval nejen na samotného banujícího Klause, ale i na jiné správce profilu. Klaus označující se za pravicového politika, chce nedomyšleně zakázat soukromým společnostem moderovat on-line obsah na jejich platformách. Návrh se má týkat elektronické sociální či jiné platformy používané více než stotisíci uživateli. To by kromě sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram, YouTube splňovaly i některé české zpravodajské weby s diskusemi či jiné platformy jako jsou minibazary či filmové databáze apod.

U nadnárodních společností by byl zákon těžko vymahatelný, zatímco čeští podnikatelé by měli problém zákon splnit. Platformy by nesměly ani odstraňovat robotický spam, který by mohl platformu pro uživatele činit nepoužitelnou. Není tak jasné, jak nakládat s obsahem vytvořeným v Česku pro jinou zemi, kde jsou naopak jiná práva, jiná pravidla v rámci dané platformy.

Obdobně by mohl nastat problém při zobrazování odlišného obsahu mladistvým. Nepřesnost a nelogičnost navrhované právní úpravy, která znemožňuje jejím adresátům předem rozlišit, zda jednají v souladu s právem a nebo protiprávně, by v praxi nutně vedla k absurdním situacím, v nichž by s cílem dostát povinnostem uloženým jedním zákonem porušovali povinnost nebo zákazy stanovené zákonem jiným. Trest až tři roky vězení nebo pokuta až padesát milionů korun jsou na úrovni hrubé nedbalosti při provozu jaderné elektrárny v rámci porušení atomového zákona.

I s ohledem na nepřiměřené tresty by návrh pravděpodobně vedl k ukončení některých služeb pro české občany a přesunu českých společností do jiných zemí. Návrh by tak např. způsobil uzavření diskusí pod články, což by zhoršilo možnost publikovat názory českým občanům a snížilo výběr daní. Návrh na regulaci oligopolních platforem ohledně omezení možností moderace je možné řešit na úrovni Evropské unie, kde mají hlavní sociální sítě i sídlo. Právě o to se snaží připravovaný Evropský akt o digitálních službách, který má přinést uživatelům lepší ochranu základních práv a účinné záruky pro uživatele včetně možnosti napadnout rozhodnutí platforem ohledně moderování obsahu.

Na přípravě aktu se aktivně podílí i pirátský europoslanec Marcel Kolaja a další. S ohledem na komplexnost zákona a legislativní proces v Evropské unii navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu do schválení Aktu o digitálních službách a jeho zveřejnění v úředním věstníků Evropské unie, případně prodloužit lhůtu na projednání ve výborech o dvacet dní. Děkuji.

