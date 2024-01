Mašek (ANO): ANO má prostě koaliční potenciál, který se blíží nule

reklama

Dobré dopoledne, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych prostřednictvím paní předsedající reagovat na paní kolegyni Mračkovou Vildumetzovou. Váš problém není v tom, že by měli, nebo neměli volit občané v zahraničí, čeští občané mají prostě volební právo, ale musíte se také trošku snažit jim něco nabídnout. Vy předjímáte výsledek voličů v zahraničí a musíte prostě se o ně snažit stejně jako o voliče se stejným volebním právem v České republice.

Dále bych chtěl reagovat na to, že koalice není žádný podvod na voličích. Koalice je naprosto legitimní podle zákona o volbách a je naprosto legitimní, když ty koalice potom sestaví většinovou vládu. Tam problém ANO zase je v tom, že bohužel má prostě koaliční potenciál, který se blíží nule.

A za třetí bych chtěl říci nebo se ohradit proti tomu, že s opozicí nemluvíme. To říkáte zde opakovaně a říkáte to poté, co jsme různé zákony projednali opakovaně na výborech, a i dnes tady projednáváme tento zákon již přibližně 50 hodin, z čehož vaše argumenty jsme pozorně poslouchali, já jsem tady většinu té doby seděl a pořád se opakujete. A myslím, že by slušelo tomu podstatně méně, stačilo by, že to řeknete za 10 hodin. Takže neříkejte, že se to tady nebude projednávat, bude se to určitě projednávat minimálně na výboru pro bezpečnost, kam patří Ministerstvo vnitra, a tam budeme mít jistě dostatek času to opakovaně projednat. Děkuji.

