Mašek (ANO): Kauza Dozimetr je tragédie této vlády

Dámy a pánové,

já bych taky chtěl poděkovat panu Michálkovi za tu interpelaci. Sice přichází pozdě, ale svým způsobem tnula do živého. Pane Michálku, my na výborech pro bezpečnost, prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě jsme tady toto téma otvírali opakovaně formou interpelací, formou návrhů změny programu schůze a podobně.

Kauza Dozimetr je tragédie této vlády. Jak je možné, že ministr vnitra v tak brutálním střetu zájmů, který byl daný jednak na začátku sporným financováním, nebo řekl bych nezákonným financováním STAN, ke kterému se nějakým způsobem postavil, a potom to vyvrcholilo v kauze Dozimetr, kdy ministr vnitra, ministr této vlády, držel také šifrovaný telefon v určité skupině, která byla označena za nezákonnou.

Jednoho ministra z vlády to stálo jeho post, ale ministr vnitra, znovu říkám, v brutálním střetu zájmů, nebyl policií ani vyšetřen ani nebyl požádán k tomu, aby ten šifrovaný telefon odevzdal. To přece v žádném jiném státě Evropské unie, do které patříme, by tohleto ministr nemohl ustát.

A provážu to se souvislostí s tím, že třeba na dnešní schůzi se měla původně projednávat zpráva vyšetřovací komise k Filozofické fakultě. A ono to skutečně vypadá tak, že to je něco za něco, já na bráchu, brácha na mě. Něco se nedůsledně vyšetřuje. A zase na druhou stranu se tady nebude hovořit o problémech, které třeba při tom zásahu byly, které my jsme identifikovali a na která jsme navrhli jasná a tvrdá opatření.

Takže nezlobte se, tahleta kauza má veliký přesah a zasahuje zejména ministra vnitra.

