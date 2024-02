Mašek (ANO): Na resortu čeká práce, pane ministře

reklama

V čepici, zřejmě od speciálního týmu KRIT pro zjišťování nálad pracovníků ve státní správě, se opět znemožnil náš ministr vnitra, tentokrát v ikonické hospodě Severka ve městě Most. Už před zahájením diskusního setkání "Bez cenzury" si Vít Rakušan vysloužil nelibost od některých místních obyvatel města Most, když používal zjednodušené televizní stereotypy při popisu jejich města. Ale kdo by to řešil…

Tady jde ministrovi zase jen o PR a pár videí na sociální sítě. Svoji prezentaci pan ministr vnitra na veřejnosti doplnil nasazením růžové pokrývky hlavy, symbolu jeho „nového“ politického hnutí, což udělal před vchodem do restaurace, aby se ukázal jako chlapák.

Rakušanovu aktivitu pak korunoval moment, kdy zmínil loajální fanynku, která za ním prý asi náhodou přicestovala do Mostu z Brna. V realitě šlo o Danuši Nerudovou, přední kandidátku hnutí STAN pro evropské volby, která využila příležitosti "Debaty bez cenzury" pro propagaci své kampaně „do důchodu v 80 letech“.

Rakušan se prý také těšil na to, že od návštěvníků Severky uslyší názor na problematiku důchodů, takže s Nerudovou jistě nešlo o žádnou „koordinaci“.

Suma sumárum.

Dalo by se říct: „Vítku drž úhel!“

Vsadil jsi na poslední možnost: „I negativní reklama je reklama!“

Jinak na resortu čeká práce, pane ministře, chybí vám tam 1,5 miliardy na policisty a hasiče, na řadě policejních stanic je jen polovina potřebných stavů, ale vy jedete kampaň za svoje přežití.

To je „pomáhat a chránit" v praxi.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



