Mašek (ANO): Nějak vám nesedí čísla zaměstnaných Ukrajinců

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na svou ctěnou kolegyni Janu Mračkovou Vildumetzovou, která tady vznesla dotaz na pana ministra a bavila se o těch počtech zaměstnaných. Tady padala číslovka 115 tisíc zaměstnaných ukrajinských běženců. Já bych chtěl připomenout - a čerpal jsem to z údajů Úřadu práce - že na konci února, tedy v době, kdy vznikl ten konflikt, kdy Putin napadl Ukrajinu, tak jsme tady měli zaměstnaných podle údajů Úřadu práce 210 tisíc Ukrajinců. Z toho 122 tisíc byli muži, zbytek - neumím to teď odečíst - byly ženy.

Co se stalo za pět měsíců. Na konci července tohoto roku jsme tam měli podle údajů Úřadu práce zaměstnaných 249 tisíc uprchlíků, z toho 122 tisíc mužů - čili ti muži se nezměnili - a 39 tisíc ukrajinských žen se zapojilo. Teď máme další čtyři měsíce navíc. Já ta nová data nevím, dokázal jsem načerpat tato data. Prostě ta čísla nesedí. Zrovna tak jako nesedí čísla na zdravotních pojišťovnách, nesedí čísla ve školách.

To je to, že pan ministr Rakušan, přestože jsme na něj apelovali, aby tu registraci, pokud možno elektronicky zahájil a nemusel čekat na to, až mu to poradí v Evropě, někdy v říjnu, my jsme po něm chtěli, aby na tom on a jeho lidé začali průběžně pracovat od začátku, tak to nečinili. Čili výsledek je chaos a nepořádek. Pan ministr to prostě nezvládá. Je mi líto, že je v Americe. Rád bych mu to tady řekl do očí. Děkuji.

