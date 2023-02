Mašek (ANO): Někdy méně znamená více, pane Pavle

reklama

Zdravím všechny, předem bych jen připomenul, že nově zvolený prezident ještě nemá mandát a až do své inaugurace je řadovým občanem jako každý z nás. Tak to je. V současné době je Petr Pavel stále ještě důchodce a soukromá osoba. Akt zvolení je první, ale nikoli dostačující podmínka, aby se ujal úřadu. Nejdřív musí složit slib.

No a vypadá to, že budeme mít prezidenta, který nechápe, že jsme v systému parlamentní, nikoli prezidentské, demokracie.

Nevíme, proč telefonoval na Tchaj-wan. Jeho telefonát vyvolal velké pobouření ze strany Číny. Nikdo z týmu Petra Pavla doposud nevysvětlil důvod a obsah společného rozhovoru. Já ho také neznám, a hlavně nechápu, proč tam vůbec volal.

Petr Pavel také oznámil možné podání trestního oznámení na kancelář prezidenta. Ano, nefungovala asi tak jak si kdekdo představoval, ale je vhodné předem tyto úvahy medializovat?

Totálně znevěrohodnil ochrannou službu hradu. Proč? Nejdřív se seznámím se situací a potom soudím, ne? Nebo mu stačí krátká schůzka s ředitelem BIS plk. Koudelkou?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011

poslanec



V té souvislosti cituji novináře Kmentu:

„První neprozíravé rozhodnutí prezidenta Petra Pavla je, že slíbil šéfovi BIS Michalu Koudelkovi, téměř automaticky bez hlubší analýzy povýšení na generála. Koudelka je problémový ředitel a ne vše, co se v BIS dělo, bylo v pořádku.“

Ano, světe div se, tady souhlasím s Kmentou, jedním z největších kritiků Babiše … zvláštní.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16959 lidí

No, a v týdnu Pavel “vypálil” do BBC, že chce, aby byla Ukrajina v NATO. Ano…je to jistě jejich rozhodnutí, zda do NATO chtějí vstoupit. Potom musí následovat rozhodnutí NATO a jeho členských států. Takže zatím vypouštění bubliny.

K míru vedou, pane Pavle, dvě cesty. Tou první je, žádná strana by neměla provokovat druhou. USA nikdy neměly zvát Ukrajinu do NATO a vměšovat se do její vnitřní politiky. Rusko nemělo nikdy napadnout Ukrajinu. Jak zdánlivě snadné.

To už máme za sebou, pokračujeme. Nyní se nabízí druhá cesta, tedy, dojednání mírového řešení, kdy za budoucí rusko-ukrajinskou dohodu zaručí Rada bezpečnosti OSN, a především pak EU, USA a také Čína.

Snaha Ukrajiny vstoupit do NATO by byla nerozumná, riskantní a provokativní.

Prosím, zvažujte svá vyjádření.

Zatím se chováte jako aktivista a "k zahlazování příkopů" to má opravdu daleko. Pokud jste to myslel vážně, pak mi chybí i to avizované jednání s opozicí.

Někdy méně znamená více, pane Pavle.

