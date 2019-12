Matějka (SNČR): Jsou hasičák a lékárnička OK? Pak je logicky v pořádku i držení zbraně

Přestože máme Hasičský záchranný sbor České republiky, existuje dlouhá řada zákonných povinností pro občany a firmy. Povinností pod sankcí. Tyto povinnosti mají za cíl celospolečenskou snahu o minimalizaci škod na životech, zdraví a majetku před tím, než na místo požáru dorazí hasiči. Součástí takových povinností je rozmístění hasicích přístrojů, hydrantů nebo automatických hasicích systémů v budovách. Součástí jsou protipožární předpisy nebo definice únikových tras a školení ve firmách. Proč? Protože hasiči nebudou téměř jistě u požáru od začátku. Protože je naší odpovědností a povinností udělat maximum možného sami do doby, než přijedou.



Přestože máme hustou síť poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb, existuje dlouhá řada zákonných povinností pro občany a firmy. Povinností pod sankcí. Tyto povinnosti mají za cíl celospolečenskou snahu o minimalizaci škod na životech a zdraví před tím, než na místo problémů lidí dorazí zdravotníci. Součástí takových povinností je rozmístění lékárniček v různých úrovních jejich vybavení nebo povinnost vozit je v autě a mít v provozovnách. Začínají se rozmísťovat defibrilátory. Součástí povinností jsou vnitřní předpisy v oblasti první pomoci a školení ve firmách. Proč? Protože zdravotníci nebudou téměř jistě u zdravotních problémů lidí od začátku. Protože je naší odpovědností a povinností udělat maximum možného sami do doby, než přijedou.



A jsme u poslední součásti integrovaného záchranného systému, kterou je policie. Ani policie nebude téměř jistě u problémů občanů včas. Počínaje například vloupáním s cílem krást majetek, přes použití násilí s cílem způsobit újmu na zdraví, až po útok na život. Je naší odpovědností a povinností udělat maximum možného sami do doby, než policie přijede.



Zkrátka v situaci nouze, ve které jde lidem o život, zdraví nebo majetek, slouží hasicí přístroj k hašení a lékárnička k poskytnutí první pomoci. No a zbraň slouží k obraně. Jsou to jenom věci. Vše ostatní je na lidech a na jejich odvaze, odpovědnosti a zkušenostech, ideálně nabytých pravidelným tréninkem. Považuji za vhodné pro dokreslení navíc doplnit, že na rozdíl od civilního vyprošťování lidí z místa tragédie a hašení požáru, a na rozdíl od poskytování civilní první pomoci, musí být civilní držitel zbrojního průkazu navíc netrestaný a bezúhonný.

Děkuji všem hasičům, záchranářům a policistům za to, že přijedou co nejrychleji k místům problémů, když se o nich dozví. Měl jsem v životě příležitost poznat jejich práci na vlastní kůži. Při požáru naší chalupy v horách, nebo když jsem předával ošetřené lidi z dopravní nehody zdravotníkům, ale i zadrženého pachatele násilné trestné činnosti policistům. Jasně, použitím chybně zvoleného hasícího přístroje či chybného postupu hašení, nebo použitím nesprávného postupu při poskytování první pomoci civilisty, může dojít k újmě na zdraví či dokonce životu. U zbraně je to podobné. To je prostě život. Když je však chybně hašeno nebo chybně poskytnuta první pomoc, oboje s fatálními důsledky, neslyším návrhy na zákazy hasicích přístrojů nebo zákazy lékárniček. Pokud máme právo a povinnost pomoct sobě i jiným před příjezdem hasičů a záchranářů, neupírejte lidem právo pomoct si se zbraní v ruce před tím, než přijede policie.

