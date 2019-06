Matějů (KDU-ČSL): Až Babiš odejde...

Jediné, co premiéru Babišovi věřím, je ujištění, že nikdy sám neodejde. V posledních sněmovních volbách získal ani ne 30 procent, ale vytváří zdání, že zde vládne vlastně sám a že ještě dlouho vládnout bude. Navzdory trestnímu stíhání, navzdory své minulosti, navzdory evidentnímu střetu zájmů, nově potvrzenému i Evropskou komisí.

Nevím, zda tyto „nové“ skandály povedou k rychlému konci jeho politické kariéry. Spíš ne. Kromě odmítání všech nových zjištění totiž bude Andrej Babiš svou pozici upevňovat zejména rozdáváním finančních dárečků. Jím vytrubované protikorupční tažení tak paradoxně skončí více či méně otevřeným korumpováním vyvolených firem, vlivových organizací a početně silných skupin voličů.

Kdy tedy skončí Andrej Babiš? Můj odhad je, že po nejbližších sněmovních volbách. Ať již předčasných, nebo řádných v roce 2021. Není vyloučeno, že je vyhraje, ale ne tak, aby mohl vládnout sám. A jeho koaliční potenciál shoří rychle jako palivo rakety. Andrej Babiš umí své partnery v podnikání i v politice pouze použít a odhodit. Jeho schopnost spolupráce je nulová. Tohle nelze přehlédnout.

Ovšem vláda Andreje Babiše neskončí jen tak sama od sebe. To není Babišův styl, ani styl nynějšího Babišova spojence prezidenta Zemana. Co je podmínkou odchodu Andreje Babiše? Současná opozice se musí stát v očích voličů alternativou, která bude srozumitelná a přijatelná pro dostatečnou většinu.

Pouze tak se dvojici Babiš – Zeman významně zmenší manévrovací prostor pro vládu bez parlamentní většiny. Mimochodem ve jmenování menšinových či zcela od sněmovny odtržených vlád se Zeman přímo vyžívá.

Zatím se dnešní opoziční strany shodnou především na tom, co odmítají. Tedy propojení světa politiky, ekonomiky a médií, neúměrné bujení státního aparátu a poklonkování východním mocnostem.

To ale nestačí. Opozice musí přijít s reformním programem v oblastech, kde Českou republiku nejvíce „tlačí bota“. Jsou to oblasti, které současná vláda „řeší“ jen tím, že do nich doslova lije peníze v bláhové naději, že tím něco vyřeší. Nevyřeší nic, jen vládě rychleji dojdou peníze.

Je třeba připravit a široce zveřejnit program reforem pro zefektivnění státní správy, pro udržitelný sociální a zdravotní systém, pro opravdu moderní školství a pro udržitelné životní prostředí.

Počínání Andreje Babiše v mnohém připomíná vládu Vladimíra Mečiara na Slovensku. I Mečiar býval téměř neomezeným vládcem. Jenže ačkoli opakovaně vyhrával volby, jeho pozice slábla. Konec Mečiarovu stylu udělaly spojené opoziční strany pod vedením Mikuláše Dzurindy. Jeho vládě se podařilo Slovensko výrazně zreformovat a zmodernizovat.

Tento slovenský příběh je poučný i pro současnou demokratickou opozici u nás. Čím dříve to ODS, Piráti a další menší strany – včetně té, jíž jsem členem - pochopí, tím rychleji skutečně BUDE LÍP!

Jan Matějů, okresní místopředseda KDU-ČSL Pelhřimov

