Michálek (Piráti): Česko spadlo v žebříčku boje proti korupci, Fialova vláda odsouvá zákony proti rozkrádání

„Když byli Piráti ve vládě, tak jsme si v indexu korupce polepšili, zákony se schvalovaly, ale po odejití Pirátů z vlády se to zaseklo. Teď stojí zákon o lobbování, stojí střet zájmů a Fialova vláda nic nechce. V zákulisí je v těch zákonech ODS jedna ruka s ANO. To není postesk, ale realita. Momentálně dokonce řešíme, že nominant ministerstva financí v dozorčí radě ČEZu pan Půta byl odsouzen za korupci, ale stále tam za stát zůstává,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Fialova vláda např. nesmyslně odkládá, aby bylo vidět na lobbisty a zákulisní skupiny, nebo zefektivnění antimonopolního úřadu, aby se nevlekly zakázky a lidi nečekali dlouho na opravu silnice a dalších. Rakušanovo vnitro nesouhlasí s veřejnou dohledatelností plateb politických stran, Blažkova spravedlnost nezvládla řešit průtokové účty. Premiér Fiala by měl zajistit, že koalice přestane tyto zákony blokovat a že justice zrychlí trestní řízení, aby se nevlekly kauzy jako Dozimetr či Půta,“ dodal Michálek.

Poslanec za Piráty Ivan Bartoš zdůraznil, že korupce v Česku každoročně připravuje stát o stovky miliard korun. „Tyto peníze by mohly být využity na bydlení, zlepšení školství nebo zdravotnictví. Místo toho mizí v neprůhledných zakázkách a kapsách těch, kteří zneužívají systém. Fialova vláda nejenže neprosazuje nové zákony, ale aktivně blokuje ty, které by mohly situaci zlepšit,“ uvedl Bartoš.

Piráti dlouhodobě prosazují balíček protikorupčních zákonů, který zahrnuje například regulaci lobbování, posílení nezávislosti státních zástupců, zpřísnění pravidel pro střet zájmů a větší transparentnost veřejných zakázek. „Zákon o lobbování měl být už dávno schválen, ale vláda ho stále odkládá. To samé platí pro zákon o střetu zájmů, který ODS a ANO systematicky blokují. Je to naprosté selhání politické kultury,“ zdůraznil Michálek.

Piráti zároveň upozorňují na to, že zhoršení v indexu korupce není jen číslo, ale reálný problém, který podkopává důvěru občanů ve stát a jeho instituce. „Pokud chceme, aby se Česko posunulo dopředu, musíme přestat tolerovat korupci a začít jednat. To my děláme, ale kvůli současné vládě padá Česko do korupční propasti,“ uzavřel Bartoš.

