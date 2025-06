Z toho, jak vláda podporuje Izrael, je mi nevolno. Orientalista Pelikán o Středním východě

Jak vnímáte další útok Izraele na íránské pozice?

Od dětství, kdy jsme konzumovali pohádky, máme přirozenou tendenci nahlížet na všechny konflikty jako na boj dobra se zlem. Jedna strana je hodná, druhá je zlá. Ve skutečnosti to tak bývá málokdy. Někdy mají obě strany část pravdy, jindy proti sobě bojují jen dva zlí a není komu fandit. Často je do konfliktu zapojeno mnoho stran. Variant je spousta, ta černobílá bývá hodně výjimečná.

Írán proti Izraeli bojuje několik desetiletí pod ušlechtilou záminkou podpory utlačovaných Palestinců. Ve skutečnosti mu nikdy nešlo o Palestince jako takové, jeho motivací bylo stanout v čele muslimského světa. Muslimové, i když často Palestince nemají rádi, vnímají Izrael jako nepřítele islámu, který uzurpací Palestiny porušil všechna pravidla a ponížil všechny muslimy. Kdo porazí Izrael, stane se jejich miláčkem a vůdcem.

Íránská taktika využívala toho, že obě země dělí dva tisíce kilometrů a všichni sousedé Izrael srdečně nenávidí. Dlouhodobě podporoval a vychovával skupiny, které Izraeli, malému rozlohou i počtem obyvatel, ztrpčovaly život a vyčerpávaly jeho ekonomický a lidský potenciál, i když ho v žádném případě nemohly zničit. Izraelci nemohli Íránu oplácet na jeho území stejnou měrou, přestože také bez skrupulí využívají separatistické Kurdy a Balúdže, Lidové modžáhedy a další četné protivládní síly. Hlavní boje se ale odehrávaly v těsné blízkosti Izraele.

Izraeli se během posledních dvou let podařilo protiizraelské síly v Palestině, Libanonu a Sýrii zničit natolik, že nejsou schopné akce. Přerušil pás, přes nějž mohl Írán bezpečně dopravovat zbraně až k jeho hranicím. Izraelci se po dlouhé době přestali obávat odvety z bezprostřední blízkosti, když zaútočí přímo na území Íránu.

Tvrzení, že zasahují proti íránskému jadernému programu ohrožujícímu samotnou existenci Izraele, je čistá propaganda. Izrael už asi dvacet let udržuje ve světových médiích zprávy, že Írán je jen několik měsíců od získání atomové zbraně, a že fanatičtí ajatolláhové nebudou váhat ji použít v agresi proti němu. Jak daleko má Írán k výrobě jaderné bomby si netroufám odhadnout, ale nemá ji, a hlavně by ji v žádném případě nepoužil jako útočný prostředek. Íránští vládci nejsou šílení, vědí, že jadernou válku by nevyhráli. Tím, že nejsou svázáni krátkým volebním cyklem, plánují své strategie na desítky let dopředu a jsou trpěliví. Pokud by si jadernou bombu skutečně opatřili, byla by odstrašujícím prostředkem, pod jehož záštitou by mohli dále zesilovat tlak na Izrael prostřednictvím svých proxy skupin.

Co to pro vývoj na Středním východě znamená?

První, co mne napadá, je definitivní konec myšlenky dvoustátního uspořádní Palestiny. Zatímco Íránu se vyčítají, respektive často spíše připisují, prohlášení, že chce zničit Izrael a židy zahnat do moře, Izrael přesně toto Palestincům reálně dělá, aniž by se někdo odvážil to alespoň otevřeně říci. Kneset přijal drtivou většinou rezoluci, že vznik palestinského státu západně od Jordánu je nepřípustný, a USA oslovily několik států, aby do nich Izrael vysídlil Palestince ze zdecimované Gazy.

Bude to znamenat i územní expanzi Izraele na úkor Sýrie. Izrael obsadil další území na jihu Sýrie a otevřeně prohlásil, že je anektuje stejně jako před pětačtyřiceti lety Golanské výšiny.

Vůbec si netroufám odhadnout, co to bude znamenat přímo pro Írán a jeho okolí, na to je ještě brzy. Pro nás přitom bude právě toto mnohem důležitější. Může to totiž mít vliv na ceny energií i na pohyb velkých počtů lidí. Máme tendenci přehlížet, že Írán je skoro stomiliónová země větší než Německo, Francie a Španělsko dohromady.

Velitel Íránských revolučních gard Hosejn Salámí je po smrti. Jak velká ztráta je to pro íránský režim?

Nevím. Íránské ozbrojené síly mají dost zkušených kádrů ochotných položit život. Důležité ovšem také je, aby měli dobré vztahy v nečitelné džungli íránských mocenských struktur. Uvidíme, kdo se této funkce ujme, jak úspěšný bude a jak dlouho přežije.

Jakou pomstu Íránu lze očekávat?

To také netuším. Zatím je Írán evidentně v defenzivě. Izraelci zlikvidovali jeho protivzdušnou obranu a zdá se, že se jim daří ničit jeho raketové kapacity, což je jediný prostředek, kterým teď mohou Íránci bezprostředně a citelně odpovídat. Nevíme, kolik raket má Írán ještě k dispozici. Momentálně to vypadá, že válka přechází do fáze, kdy bude soupeřit ekonomická síla. Desetimiliónová země velikosti Moravy by neměla šanci vydržet intenzivní konflikt trvající už přes dva roky jen s vlastní hospodářskou základnou. Obrovská množství neustále spotřebovávané munice, náhradních dílů a nových zbraní by nedokázal vyrobit sám a nedokázal by je ani koupit za komerční ceny.

Kromě toho musí být přinejmenším v této fázi, kdy útočí daleko od svých základen, silně závislý na technické podpoře Američanů, i když úspěšně udržuje mediální obraz Davida porážejícího Goliáše sám, bez lidské pomoci. Hospodářsky by proti téměř stomiliónovému státu s jedněmi z největších zásob ropy a plynu na světě bez sankcí drakonicky vymáhaných Američany uspěl jen stěží.

Jestli íránská vláda ustojí současnou fázi horké války, nepochybně bude vymýšlet odplatu. Íránci dokážou být trpěliví, kreativní a poučit se z předchozích chyb. Nemá ale cenu fantazírovat, jaký způsob odvety mohou vymyslet, na to je situace dosud příliš nejasná.

Podle některých analýz má nyní americký prezident Donald Trump jen dvě možnosti. Rychlou diplomacii na poslední chvíli, nebo pomoci Izraeli prorazit bunkry, kde se obohacuje uran v íránském Fordo. Jakou cestou se vydá?

Myslíte, že jsou to skutečně jediné dvě možnosti, mezi kterými může volit? A co zničení provozu ve Fordo přinese, kromě možného radiačního zamoření? Opakuji, že jsem přesvědčen, že íránský jaderný program ve skutečnosti není nejhlavnějším izraelským cílem, ale spíš důvodem mnoho let představovaným světu. Hrozba jaderným holokaustem zní mnohem působivěji než obavy z podpory bojůvek vytrvale ostřelujících Izrael malými raketami. Pro Izrael je důležitější íránský raketový program. Írán už mnoho let říká, že na maličký Izrael žádnou atomovou bombu nepotřebuje, stačí, když ho zasype velkým množstvím konvenčních raket. Teď se potvrzuje, že izraelská protivzdušná obrana není schopna zlikvidovat zdaleka všechny střely.

Stejně tak bych věřil, že Fordo, Natanz, Arák a Esfahán nejsou jedinými íránskými jadernými centry a íránský jaderný program je více rozptýlen.

Proč je Česko-slovensko-íránská komora, jíž jste byl členem, v likvidaci?



Protože nemohla vyvíjet obchodní činnost, kvůli které vznikla. Byla založena v krátkém období zlepšení íránských vztahů s USA a jednání o uvolnění sankcí. K tomu ale nakonec nedošlo a očekávané kontrakty se nemohly realizovat.

Musím také říct, že dost našich podnikatelů nebylo připraveno na způsob íránského vyjednávání a i kvůli tomu ztroskotalo hodně rozjednaných věcí. Íránci jsou tvrdí, až bezohlední vyjednavači překračující skoro všechny meze, na jaké jsme zvyklí, přičemž zároveň klamou vnější uhlazeností a pohostinností. Měl jsem v komoře na starosti kulturní oblast, do které spadaly i přednášky o íránském způsobu vyjednávání. Někteří kapitáni českého průmyslu s bohatými zkušenostmi s obchodováním v Orientu mi řekli, že mým varováním ohledně íránské lstivosti nevěřili, dokud s ní neudělali praktickou zkušenost.

V Česku jsou stále více slyšet hlasy na obranu Palestinců a proti „genocidě v Gaze". Může to mít přímou souvislost s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny?



To nevím. Mně spíš připadá, že část lidí přestává věřit selektivně předkládaným manipulativním informacím, které se u nás berou výhradně jen z izraelské strany. Zdaleka to ale není většina. U nás je veřejné mínění neuvěřitelně prosionistické.



Nedávno propalestinští aktivisté narušili volební mítink premiéra Petra Fialy v Praze. Ke konci jedna žena křičela: „Free Palestina a Fiala do Haagu!" Je takové chování spravedlivé a omluvitelné?

Z toho, jak bezvýhradně naše vláda podporuje Izrael, ať udělá cokoliv, je mi nevolno. Má v zahraniční politice tak strašlivý dvojí metr, že by jí na něj měla přijít Česká obchodní inspekce. Na druhé straně přiznám, že mi bývá trapno z aktivistů, kteří vykřikují něco napůl česky, napůl anglicky, aby byli světoví. A hlavně když to vykřikují kdekoliv, i když tam zrovna to jejich téma není namístě. Ale na té besídce pana ministerského předsedy jsem nebyl, třeba té dámě křivdím.