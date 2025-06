Mašek (ANO): Stanjurovy pohádky už fakt nedávám

To je tragikomedie, která se hraje pořád dokola. Všichni si hrajou na hrdiny, před kamerama rozhazujou rukama, dělaj teatrální gesta, jakože "my jsme ti zásadoví", ale když dojde na lámání chleba?Nic. Hotovo.

STANáci cosi křičeli, jakože možná opustí sál, ale samozřejmě že neodešli. Zůstali pěkně sedět. Drželi basu. Klasický pokrytectví. Jo, Dozimetr za rohem klepe na dveře, tak co bys čekal – ruka ruku meje, všichni se podržej, protože věděj, že když padne jeden, může jít lavinou celej barák.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 20% Neměl 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6169 lidí

A co předvedl Stanjura? No, absolutní aroganci. Nejenže neodpovídal na otázky – on se ani neobtěžoval předstoupit a něco vysvětlit. Ten člověk se chová, jako by snědl všechnu moudrost světa, a přitom nezvládá základní věci. Místo aby se postavil před sněmovnu a odpověděl na otázky, který by měl jako ministr financí znát levou zadní, tak se schovává za rohem a nechá se „pozvat“ přes usnesení sněmovny.

Vážně? To už jsme klesli tak hluboko, že se musí schvalovat formální pozvánky, aby ministr vůbec přišel říct, proč mu pod rukama tečou peníze z drog jak cedníkem? Nezvládl nic. Nezvládl ani přijít s elementární úctou k instituci, ve který sedí a které se odpovídá. Hraje si na experta, ale přitom absolutně nedrží otěže, ale hlavně že rozdal trafiky kamarádům a strčil hlavu do písku.

A tohle si máme nechat líbit? Že se ministr financí bojí vlastního stínu a vláda si hraje na tým, zatímco každej kope sám za sebe? Jestli si tihle pánové fakt myslí, že veřejnost to vše nesleduje, tak jsou víc mimo realitu, než jsme si mysleli. Jenže oni se pořád ještě smějí.

Dlouho jim to ale nevydrží.. Volby rozhodnou!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky