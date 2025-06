Lipavský: Uzavřeli jsme ambasádu v Teheránu

Ostrý konflikt mezi Izraelem a Íránem pokračuje už sedmým dnem. Ve vzduchu visí zapojení Spojených států. O tom Donald Trump ještě nerozhodl. Plány útoku na Írán už údajně schválil.

Ministr Lipavský uvedl, že ho vývoj na Blízkém východě znepokojuje. „Já jsem velmi znepokojen vývojem té situace a to mé znepokojení vychází z toho, co by znamenala možná eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem do okolních zemí,“ uvedl v pořadu Interview ČT24.

V té souvislosti popsal obavy z možného zapojení USA: „My víme, že běží určitá debata nebo náznaky toho, jestli se Spojené státy zapojí aktivně z rozhodnutí prezidenta Trumpa, nebo jestli Spojené státy budou vtaženy nějakým útokem na americké jednotky, které se v regionu nacházejí. Írán poměrně otevřeně deklaruje, že v případě vtažení nebo vstupu Spojených států do toho konfliktu bude útočit na americké pozice, které jsou v regionu, a to jsou vlastně okolní arabské státy v Arabském zálivu,“ zmínil Lipavský.

Jan Lipavský



„Je možné, že se USA nějakým způsobem do té záležitosti vloží. Jsou s tím spojená velká rizika. Já o tom hodně přemýšlím, co to bude znamenat. Přál bych si, aby ta eskalace nepokračovala a nedokážu vůbec odhadnout, jakým způsobem se Spojené státy zachovají a jakým způsobem se prezident Trump rozhodne. To říkám zcela na rovinu,“ dodal ministr zahraničí.

Potenciální ohrožení Evropy

Šéf české diplomacie poukázal na možné dopady konfliktu pro Evropu. „Vidíme, že tyto země jsou důležité z hlediska letecké dopravy, našeho spojení do Asie, a celkově by to znamenalo významnou eskalaci celé té krize a celé té války,“ zopakoval, že z toho je znepokojen, protože jde o velmi nepředvídatelný vývoj.

„Vidíme, že íránský režim je bezpochyby pod velkým tlakem skrze tu izraelskou vojenskou operaci. Určitě izraelská vojenská operace je úspěšná. Důvod je pochopitelný, protože cílem je zbavení se íránského jaderného programu, který nejen ohrožuje sousední země, ale ty íránské balistické rakety doletí až do Evropy. To znamená, ono to potenciálně ohrožuje i Evropu,“ upozornil ministr.

„Pokud se mě ptáte na mé pocity, tak řekněme, že je to nejistota z budoucího vývoje a z ní vyvěrající určité znepokojení. Určitě to neberu na lehkou váhu,“ dodal Jan Lipavský.

Česká ambasáda v Teheránu je evakuována

Ministr oznámil, že česká diplomatická mise v Íránu byla uzavřena. „Ambasáda v Teheránu už je v tuhle chvíli uzavřená. V minulých dnech jsem rozhodl o její plné evakuaci. Potřebovali jsme dostat naše lidi do bezpečí. V tuto chvílí jsou všichni v bezpečí v okolních zemích a budou se moci letecky dostat do České republiky. Naše diplomatické aktivity budeme obsluhovat z okolních zemí,“ upřesnil ministr Lipavský.

Rovněž zopakoval, že Izrael má českou podporu: „Je to pořád to samé, Izrael má podporu se bránit, má podporu v tom, aby existoval. Íránská rétorika, ale i ty konkrétní kroky dlouhodobě mířily k tomu, že chtějí Stát Izrael zničit, je to jejich mantra. Za tím účelem se snažili podle mého názoru získat jadernou zbraň. Za tímto účelem budují třeba balistický nebo raketový program.“

A jasně pojmenoval české očekávání: „Myslím, že by se Írán měl jaderného programu vzdát,“ zmínil Lipavský.

Pozastavil se nad tím, jak silnou podporu poskytují Íránu Rusko a Čína. Obě země nabízejí zprostředkovatelskou roli při těch jednáních. „Přiznám se, že čínskou podporu jsem nezaznamenal. Překvapilo by mě, kdyby se do toho Čína chtěla ještě nějak víc vložit.“

„V případě Ruska, které podepsalo strategickou spolupráci s Íránem, a Írán podpořil ruskou útočnou anabázi proti Ukrajině a Evropě dodávkou dronů a technologií, ale i určitých raketových technologií, je vlastně zvláštní, že Rusko nepřispěchává na pomoc. Nenaplňují to strategické partnerství. Rusko vlastně ve skutečnosti nemá sílu, aby přispěchalo na pomoc Íránu. Třeba dodávkami protiletecké obrany,“ řekl Lipavský.

Ministr zahraničí se vyjádřil i k otázce přesidlování Palestinců z Pásma Gazy. „Přesidlování lidí je proti mezinárodnímu humanitárnímu právu. To je poměrně jasný princip, který bychom měli uznávat a dbát na něj,“ poznamenal Lipavský.

