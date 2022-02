Michálek (Piráti): Chtěl jsem reagovat na některé nehoráznosti pana Okamury

reklama

Vážené kolegyně vážení kolegové. Já jsem se skutečně dneska přihlásil, ale přihlásil jsem se v jiném čase, v jiné atmosféře. Přihlásil jsem se s tím, že budu reagovat na některé věci, které zazněly v projevu pana Okamury, ale opravdu jsem nečekal, že ten projev bude tak dlouhý, že můj odpovídající projev by musel být minimálně tak šestiminutový, desetiminutový atd.

Ale to, co se tady odehrálo, skutečně svým způsobem byl takový pokus o puč, jak pan Okamura použil ta slova, protože jsme se tady stali svědky toho, že jeden člověk může zastavit fungování celé ústavní instituce, která má dvě stě hlav. Takovýto systém skutečně v některých státech fungoval. Myslím, že v Polsku měli podobné zřízení, a vedlo k tomu, že jeden člověk mohl cokoliv zavetovat, a vedlo to k tomu, že se jim ten způsob uspořádání zhroutil a velmi brzo to opustili. Pro demokratické fungování to není vhodný způsob uspořádání. A my tady máme demokratické uspořádání. V demokracii politická rozhodnutí, tak jak to máme v ústavě, vycházejí z vůle většiny, a přitom dbají oprávněných zájmů menšin. Čili samozřejmě v rozumném rozsahu obstrukce, které jsou v souladu s pravidly atd., mohou sloužit k dočasnému odložení těch rozhodnutí, zpomalení, k dalšímu promyšlení atd., ale nemůžou samozřejmě vést k tomu, že o tom, jaké zákony budou přijímány, bude rozhodovat jeden člověk nebo hrstka, protože demokracie je o tom, že proběhnou volby, ty mají nějaký výsledek, a to se promítne do toho, jaké zákony se schvalují. A to si myslím, že je velmi důležité.

Já jsem původně chtěl reagovat na některé nehoráznosti, ale opravdu, které zazněly v projevu pana Okamury, ale nehlásil jsem se s cílem, že to tady budu vysvětlovat v půl druhé ráno. To tedy opravdu ne. Takže nemyslím si, že by mělo smysl vysvětlovat ty záležitosti. Myslím si, že to byl projev čistě obstrukční, a proto si dovolím udělat to nejinspirativnější, co v tento okamžik můžu udělat, a to předat slovo dalším, abychom co nejdříve odbavili všechny ty návrhy, které tady zazněly, které málem nemohly zaznít kvůli tomu, že tu byly obstrukce a že to v podstatě tady vyplnil jediný člověk, a myslím si, že to byl odstrašující příklad, který bychom tady neměli sledovat. Já doufám, že dostanou slovo a možnost k vyjádření i všichni ostatní kolegové, kteří se přihlásili, a že něco podobného už se tady nebude opakovat. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

