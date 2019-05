Michálek (Piráti): Kdy a jakým způsobem bude dokument o trestním stíhání zveřejněn?

Vážený pane místopředsedo, vážený předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zahájil svojí interpelaci na téma analýzy o trestním stíhání. Jde o záležitost, kterou jsem probíral už na minulé interpelaci, která byla k paní Benešové a v té věci jsem žádal, aby zveřejnila oponentní zprávu, kterou zpracovala pro prezidenta republiky a ta se týkala toho, jakým způsobem je možné si v České republice objednat trestní stíhání.

Od té doby proběhl rozhovor pana předsedy vlády na Novinkách.cz, kde pan předseda vlády prohlásil, že dokument vlastní, samozřejmě, že ho má, že ho dostal, že to bylo velké téma. A také, že to může s paní ministryní Benešovou probrat, protože on s tím nemá problém. A podle něj by to zveřejnit paní Benešová mohla, není na tom nic tajného. Je tam nějaký názor paní ministryně.

Já bych se tudíž rád zeptal pana předsedy vlády, jestli už jednal s paní ministryní o zveřejnění tohoto dokumentu a kdy a jakým způsobem bude ten dokument zveřejněn. Chtěl bych pro doplnění uvést, že pro zveřejnění té zprávy, té analýzy se vyslovil i první místopředseda vlády pan Hamáček, který uvedl, že souhlasí s tím, aby byla zpráva zveřejněna, když se v ní objevují citace ve veřejném prostoru.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

