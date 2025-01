Michálek (Piráti): Koalice podcenila způsob schvalování tohoto zákona

Vážené dámy, vážení pánové,

já to považuju za velmi problematické, že vláda opět nedorazila na interpelace, a myslím si, že ty dotazy, které tady vznesl Ivan Bartoš, tak jsou velmi jednoduché a legitimní. Byl tady schválen zákon o telemarketingu. Zákon o elektronických komunikacích. Do tohoto zákona pan vicepremiér Jurečka nabombil odklad práva občanů na digitální službu. A vládní koalice... bylo to teda samozřejmě mimo materii toho zákona, takže je tam riziko, že to zruší Ústavní soud, ale ten odklad je od 1. 2.

A my chceme, aby tady zazněly odpovědi od vlády, jakým způsobem bude řešit to, že ten zákon byl před několika dny schválen Senátem. Stále není publikován ve Sbírce a hrozí, že od 1. 2. ten zákon fungovat nebude, protože si to koalice nepohlídala a nikdo tady za koalici není schopen vystoupit a vysvětlit to.

A uvědomme si, že tímto se tam vytváří díra několika dnů, kdy ten zákon nebude v účinnosti a libovolný občan České republiky bude moci v rámci tohoto zákona požadovat, aby Česká republika splnila svoji povinnost a poskytla tu službu digitálně, elektronicky, a pokud nebude tato služba poskytnuta, tak může uplatnit ty sankční nástroje, které jsou v tom zákoně obsaženy.

Čili je na tom vidět, že koalice podcenila způsob schvalování tohoto zákona, a bylo by dobré, aby tady všichni dostali ujištění, že je zajištěno, že prezident republiky ten zákon podepíše včas tak, aby mohl začít platit a aby nemohl nikdo využít té díry, která se tam tou nemotorností ve schvalovacím procesu dostala.

Děkuji za vysvětlení této věci.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

