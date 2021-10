Michálek (Piráti): Měl by existovat efektivní kontrolní mechanismus

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené paní senátorku, vážení senátoři,

návrh zákona předkládal a uváděl můj kolega Lukáš Černohorský, nicméně vzhledem k tomu, že už nepokračuje v Poslanecké sněmovně, tak ho dnes zastupuji já. Pokud jde o tu základní materii, bavíme se o rozšíření působnosti NKÚ, jehož cílem je zajistit hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků. Jde zejména o peníze nebo prostředky, které jsou v rámci obchodních společností, které ovládá stát nebo územní samosprávy, protože to jsou obrovské prostředky, které tímto způsobem, se kterými lze hospodařit nehospodárně. A měl by existovat efektivní kontrolní mechanismus, tak jak je to stanoveno v Limské deklaraci o principech auditu.

Když se podíváme na tuto mezinárodně přijímanou deklaraci, tak je tam základní požadavek, aby nejvyšší kontrolní úřad ve státech, které se přihlásily k této deklaraci, měl možnost kontrolovat i podniky se státní účetní. Ten druhý bod, který je v návrhu novely o Ústavě, se týká kontroly samospráv. A můžeme diskutovat o tom, v jakém rozsahu by ta kontrola měla probíhat. Když se podíváme na počet kontrol, které vykonává NKÚ ročně, tak skutečně ten počet by nebyl nijak dramaticky závratný, pravděpodobně se jednalo o desítky kontrol, maximálně jejichž cílem by bylo získat poznatky pro lepší například nastavení v rámci příslušných předpisů, kterými se řídí hospodaření samospráv.

Takže ta diskuse skutečně, jak řekli moji předřečníci, probíhá kontinuálně. Je tady snaha rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Já vnímám, že jsou tady i požadavky ze Senátu. A já musím říci za sebe, že zčásti si myslím, že to jsou požadavky oprávněné, na to, abychom se bavili o komplexnějším doplnění Ústavy ČR tam, kde jsou určité nedostatky. Například v návaznosti na novelu zákona o e-legislativě a o e-sbírce, která v podstatě klade náročnější požadavky na projednání návrhů zákonů, počínaje projednáváním v e-legislativě, takže by to požadovalo prodloužení doby na projednání zákonů v Senátu.

Těmto požadavků na diskusi rozumím. A byť patrně mohu předpokládat, jak asi dnešní projednávání dopadne, tak chci vyjádřit určitou víru v tom, že se mezi oběma komorami Parlamentu podaří vést dialog v příštím volebním období. I na základě diskusí o programovém prohlášení vlády, který povede ke změně, která bude zahrnovat velkou část těchto požadavků, i tu míru, ve které se shodneme, jak u rozšíření působnosti NKÚ, například na ty státní firmy, tak v oblasti případně klouzavého mandátu, o kterém bude řeč v dalším z projednávaných bodů.

Děkuji za pozornost.

