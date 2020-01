Michálek (Piráti): Stát musí zajistit bezplatný přístup k potřebným technickým normám

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mockrát děkuji vládě, že předložila tento návrh zákona, protože já jsem se přibližně před pěti lety snažil, aby tento stát dodržoval své vlastní zákony. Tehdy ve stavebním zákoně bylo ustanovení, podle kterého musí stát poskytovat technické normy, které jsou závazné ve stavebnictví. Stát to tehdy nedělal, vlastní zákony nedodržoval. A já jsem v té době vymohl u Nejvyššího správního soudu, že stát mi skutečně ty technické normy musel poskytnout. Nakonec se tedy vymlouval, že neví, které jsou ve stavebnictví, tak mi poskytl úplně všechny technické normy. Takže já mám doma všechny technické normy. Ale k tomu, aby se zveřejnily ty technické normy, došlo pouze v několika málo případech, kde ty technické normy visí na webových stránkách.

Pak samozřejmě nějakým způsobem vládla ČSSD, pak přišel pan Mládek. Když zjistil, že jsem dostal všechny technické normy, tak prosadil tehdy velmi rychlou změnu zákona pozměňovacím návrhem a vyškrtla se ta volná přístupnost norem ve stavebním zákoně. A od té doby už to v tom stavebním zákoně vůbec není.

My jsme tehdy jednali s předsedou toho úřadu o tom, aby stát zajistil bezplatný přístup aspoň k těm technickým normám, kde je stanovena zákonná povinnost je dodržovat. Není přece možné, abychom nutili třeba lidi, kteří mají na starosti elektřinu ve stavbách, aby si nakupovali nějaké normy, které je nutíme dodržovat, a ani jsme jim k nim nedali přístup. To mi přijde, že je naprosto neadekvátní, že když stát někomu stanoví tu povinnost, tak by měl taky ty informace poskytnout.

Takže jsme vlastně připravili návrh zákona, který zaváděl bezplatný přístup k těmto technickým normám. A na základě jednání s tou agenturou a s ministerstvem, tehdy ještě nebyl pan ministr ve svém úřadu, tak se nám podařilo přesvědčit, že se zřídí aspoň ten sponzorovaný přístup tak, jak nám to doporučil Parlamentní institut, že to funguje v některých státech Evropské unie a že to je způsob řešení, který je i v souladu s pravidly mezinárodních organizací, které si v podstatě nárokují ten copyright, aby mohly vybírat peníze po celé Evropě za ty technické normy, které jsou stejně z nějaké části dotované z veřejných prostředků.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Myslím si, že ten problém je i mezinárodní, protože přece jenom když se něco tvoří v participaci obrovského počtu států částečně dotováno z peněz daňových poplatníků, částečně samozřejmě je to hrazeno i z těch poplatků, případně z toho, co do toho dává průmyslu, tak že bychom měli usilovat o to, aby technické normy byly co nejšířeji veřejně dostupné. A o to bychom měli usilovat i v tom dialogu s mezinárodními organizacemi (nesrozumitelné), aby i ony věděly, že máme zájem na tom, aby se to v průběhu několika následujících let či desetiletí posunulo a aspoň část těch norem byla zkrátka bezplatně veřejně přístupná.

Samozřejmě technická implementace v podobě sponzorovaného přístupu, která je v podstatě jakoby dotováním té instituce, která to produkuje, nebo nějakou formou skryté dotace na základě určité hromadné smlouvy, tak vede k tomu, že člověk se do toho musí nějak logovat, musí se někam jakoby hlásit, nějak se to sleduje. Otázka je, jestli je to vůbec potřeba, jestli se to státu vyplatí, protože pak se tam musí dělat ještě technické zabezpečení dokumentu. Takže si myslím, že v některých případech by bylo zkrátka jednodušší - tam, kde to jde, protože v některých případech to skutečně jde, kde to jsou třeba normy, které si vytváříme sami, které nejsou vytvářeny řekněme harmonizovaně, je to samozřejmě menší část, je to podstatně menší část, ale takové normy existují - tak tam bych to asi umístil bezplatně na internetové stránky.

Já mám velkou radost, že se nám podařilo dostat už do stavu, kdy občan má nebo bude mít možnost si stáhnout ty normy, které stanoví závaznou povinnost. Vzhledem k tomu, že jsem to prosazoval i před zvolením do Poslanecké sněmovny, jsem k tomu dostával desítky e-mailů, kde se mě lidé ptali, jakým způsobem se to posunulo potom, co jsem dosáhl vítězství nad úředníky, kteří nechtěli plnit tu zákonnou povinnost poskytovat ty normy. Takže teď mám velkou radost, že se nám to podařilo zvrátit, že ten zákon předkládá přímo vláda a že teď usnadníme spoustě lidí, kteří používají technické normy, spoustě živnostníků, kteří nebudou muset platit třeba dva tisíce za přístup k technickým normám, pokud nepotřebují nějaký rozsáhlý soubor, a že jim v tomhle tom zjednodušíme život. (Potlesk z lavic Pirátů.)

