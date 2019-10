Michálek (Piráti): Válka reklamek o nové zastávky, trestní stíhání s Krausovou nesouvisí

Několik médií zveřejnilo fotky, že Michaela Krausová jela s panem Tomášem Tenzerem autem. To má prý dokazovat nadstandardní výhody, které má mít údajně firma JCDecaux (JCD) na pražském Magistrátě. Pravda je ale taková, že žádné výhody JCD nemá, Krausová neudělala nic nelegálního ani neetického a trestní stíhání pana Tenzera s ní vůbec nesouvisí.

Naopak Michaela Krausová dělá výbornou práci v tom, že zorganizovala 30 transparentních výběrových řízení do dozorčích rad v Praze, iniciovala výpověď smlouvy s Pekingem a obratně vyjednala pozastavení výstavby Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Protože všude čtu hrozně moc dezinformací často z médií, která jsou napojena na reklamky, rád bych zde uvedl na pravou míru aktuální kauzu tak, jak skutečně je, aby lidé měli objektivní informace.

Hlavní problém v této věci je souboj dvou firem, a to Bigboardu a JCD. Ty soupeří o dominanci v pražské reklamě. Jde konkrétně o přístřešky na zastávkách v pražské MHD, které dnes Praha nevlastní. Tyto firmy do sebe už mnoho let střílí. Příkladem mohou být okolnosti, když se provalilo, že Bigboard propůjčil auto úředníkovi panu Matesovi, který měl zadání tendru pro politiky ANO připravovat. Nebo když bývalá primátorka Adriana Krnáčová velice problematicky prodloužila smlouvy s Bigboardem a JCD po volbách. JCD naopak vyvěsilo v přístřešcích reklamu proti Krnáčové.

Jak se kolem nás motal Tomáš Tenzer?

Tenzer pracuje u firmy JCD jako manažer a kolem Pirátské strany se motal v roce 2018, kdy neúspěšně kandidoval za koalici s účastí Pirátů ve čtyřtisícové okrajové městské části Vinoři. Už dříve za námi byl s tím, že nás chce upozornit na potenciálně korupční kauzy kolem reklamy. Pokud chce politik něco udělat s korupcí, měl by naslouchat všem aktérům, i těm zainteresovaným. A hlavně udělat si nezaujatý obrázek. Osoby, které nám nosí důvěrné informace o korupci, nezveřejňujeme, protože musíme chránit zdroj. A Tomáš Tenzer v té době nebyl stíhán, nevěděli jsme o žádném škraloupu a skutečně nám poskytl některé informace, které vypovídaly o porušování zákonů, ze kterých měly reklamky zisky desítky milionů.

Michaela Krausová s ním zájmy firmy JCD neřešila. Ne každá schůzka politika je lobbing a o lobbing nešlo ani v tomto případě. Když nás ale tento pán oslovil s žádostí o schůzku ve věci lobbistických zájmů firmy JCD, náš zastupitel Adam Zábranský se s ním sešel a samozřejmě o tom referoval v seznamu schůzek.

V tu dobu jsme tedy vůbec nevěděli, že bude Tenzer obviněný a kdybychom to věděli, tak se s ním vůbec nebavíme. Určitě bychom nepřistoupili na to, aby nám dalo JCD slevu na pronájem několika desítek ploch v kampani. Ale můžeme každého ujistit, že Tenzer žádnou výhodu od města nedostal a ani nedostane. Jakmile jsme zjistili, že je trestně stíhaný, jako strana jsme se od něho distancovali. Poslední setkání Michaely Krausové s Tomášem Tenzerem proběhlo v květnu, kdy s ním Krausová ukončila veškeré kontakty, a to z důvodných podezření v kauze popsané v tomto textu, což mu i oznámila. Firma JCD na nás teď dokonce nedávno poslala svého právníka, pana Jiřího Chvojku. Ten přišel na schůzi v Pirátském centru, odkud jsme ho museli zdvořile vyprovodit.

Když už to takhle podrobně popisuji, tak bych chtěl uvést jednu věc navíc, a to dezinformace Parlamentních listů o tom, že měla Michaela navrhnout zástupce JCD do komise, která řeší v Praze přístřešky. To je naprostá lež. Naopak požádala protikorupčního analytika Pirátů, který se dlouhodobě věnuje kontrole veřejných zakázek, aby dohlédl na řádný průběh výběrového řízení na mobiliář. Problém Parlamentních listů je, že publikují dezinformace, které se někomu hodí do krámu, aby nás očernil.

Krausová nemá s trestním stíháním Tenzera a Valenty z ODS nic společného

Nyní k Tenzerově trestnímu stíhání. To se podle veřejně dostupných zdrojů vede proti panu Tenzerovi a také proti panu Valentovi, což je politik ODS na Praze 1. Je to údajně kvůli tomu, že se spolu měli domluvit na nevýhodnému pronájmu čtyř plakátovacích ploch v metru v roce 2016, za které dostal politik ODS úplatek. To je kauza ODS, se kterou nemají Michaela Krausová ani Piráti absolutně nic společného a považuji za nehorázné, že ji s tím někdo prostřednictvím úniků z policejních spisů spojuje. Pevně doufám a držím palce, aby se soudům podařilo tento případ spravedlivě dotáhnout do konce.

Zveřejněné fotografie M. Krausové jsou příkladem házení špíny ze strany médií vlastněných Andrejem Babišem na jeho politické oponenty, především prostřednictvím dlouhodobé akce s cílem pošpinit Piráty serverem Expres.cz, který celou věc na svém webu záměrně ještě více rozvádí a manipuluje. Podle zákona navíc nesmí být zveřejňovány informace z policejního sledování, které přímo nesouvisejí s trestnou činností. To, že má nevinný člověk nesouvisející schůzku s člověkem, ze kterého se může vyklubat podvodník, přece ještě neznamená, že mají být zveřejněny nesouvisející odposlechy a sledovačky. Je to nelegální zásah do osobního života. Fotografie přesto dál šíří Babišova média - Expres.cz a idnes.cz a nepřekvapivě i dezinformační web Parlamentní listy.

Zbourat přístřešky v pražské MHD a postavit je znovu?

Nyní zpátky k přístřeškům na zastávkách MHD. Ve válce mezi Bigboardem a JCD, kteří hrají o stamilionový trh, držíme striktní neutralitu a hledáme řešení, které bude výhodné pro město. Za Prahu to má na starosti pan radní Jan Chabr (TOP 09). Za nás to řeší Viktor Mahrik a dříve to řešil dnešní radní Adam Zábranský. Když nás někdo kontaktuje, tak je na ně přesměrujeme. Navíc už po volbách bylo jasné, že přístřešky nebude vůbec řešit M. Krausová, což se taky stalo a je to tak správně.

Podstatná jsou fakta, a ta jednoznačně říkají, že Praha pod vedením koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Praha sobě rozhodně nešla na ruku firmě JCD. Naopak se podařilo dosáhnout zatím nepravomocně zneplatnění jejích smluv na pronájem reklamních ploch v MHD a vydělat přes 90 milionů korun ročně. Neexistuje jediná věc, kde bychom něco prosadili ve prospěch reklamní firmy.

Problém je ten, že JCD má aktuálně ve vlastnictví přístřešky na zastávkách, pod kterými se mohou lidi schovat. Ano, čtete dobře, Praha nevlastní ani zastávky svojí MHD! Potíží je šílená smlouva z roku 1994 podepsaná za vlády primátora Koukala z ODS, která není pro Prahu finančně výhodná. Přístřešky podle ní vlastní firma JCD. Firma vydělává na reklamě, ale smlouva bude končit a město na ní vydělává málo. Takže se připravuje nový tendr, který je zdrojem bojů a manipulací mezi reklamkami.

Město teď stojí před rozhodnutím, zda přístřešky od JCD odkoupí nebo ho donutí, aby si všechny přístřešky odmontovali včetně napojení na sítě. Nový dodavatel by si tam pak postavil vlastní přístřešky a musel by si znova vyřídit všechna úřední povolení. To by také znamenalo, že nový dodavatel bude muset investovat stamiliony, takže město může dostat mizerné nájemné, možná i nižší než dnes.

Správný model neznám, ale jisté je, že ho nelze rozhodnout od stolu. V dobře řízeném městě se to musí propočítat a rozhodnutí musí stát na jasných datech. Jsou na to potřeba analýzy a jednání, záleží to na konkrétních nabídkách dodavatelů. Je jasné, že JCD si svůj vydírací potenciál dobře uvědomuje, což řešení dále komplikuje. Nepochybuju, že to lidi na Magistrátu zvládnou vyřešit.

Jak to nakonec dopadne, doporučí komise, kde za nás sedí Viktor Mahrik a jsou tam i zástupci opozice - to z mého pohledu zaručuje objektivitu a transparentnost rozhodnutí. Hlavním parametrem zadání by měl být skutečně prokazatelný prospěch pro město. Bez ohledu na tvrdý konkurenční boj, kde už je snad možné úplně cokoliv, věřím, že soutěž proběhne regulérně a objektivně.

Jakub Michálek

Místopředseda Pirátů, bývalý předseda zastupitelů na pražském Magistrátu a partner M. Krausové

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Porno? Pirátka Krausová, která „vlezla“ do špatného auta, nebude číst ráda Jízda končí, Piráti, vystupovat. Toto přirovnání se Bartošovi a spol. líbit nebude Lhala? „Slavná“ Pirátka, partnerka Michálka, odstoupila. Ale je tu další info. A nářky z útrob strany FOTO MĚSÍCE Zase porno? Skoro. Pirátka roztáhla nohy na svého poslance. A sama to vystavila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.