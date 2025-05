Michálek (Piráti): Zkonfiskoval stát něco po Koženém? Nic

Děkuju za slovo. Já bych doporučil paní ministryni, aby se moc nevyjadřovala k problematice trestního řízení. Nemyslím si, že úplně... (Ministryně Černochová mimo mikrofon: Vy jste mě vyzval!). Já jsem vás vyzval k tomu, abyste... nebo respektive jsem vás požádal, abyste se více zabývala kontrolou veřejných prostředků v obraně. To je úplně jiná záležitost, fungování Vojenské policie. Toto je trestní řízení, takže trošku jste smotala jablka a hrušky. Zkusím vám to vysvětlit ještě jednou.

Máme tady pana ministra spravedlnosti, který tvrdí, že peníze na peněžence, které přijal stát, jsou ultralegální. Ještě to řeknu jednou: ultralegální miliarda. Pak tady máme zprávy, že ta peněženka, ze které přijal stát peníze, patřila v tržišti Nucleus Market na Darknetu, kde se prodávaly heroin, fentanyl, falešné doklady, zbraně se tam prodávaly mimo jiné, paní ministryně, nelegální zbraně možná i pro nějaké zločinecké skupiny, a doteď neexistovala spojitost mezi panem Jiříkovským a Nucleus Marketem. Takže policie nemohla nic řešit, protože ta informace nebyla vůbec známa. To bylo tajné. Nikdo nevěděl, kdo stojí za tržištěm Nucleus Market. A místo toho, aby pan ministr předem informoval policii, aby dokázala tyto indicie sesbírat a případně je propojit s dalšími údaji, které má k dispozici, tak místo toho policii zkomplikoval situaci tak, aby ten pachatel mohl případně, nebo ten podezřelý, aby případně mohl odklonit ty prostředky. A to je to, co já panu ministrovi vytýkám, protože místo aby se zasadil, že by standardně fungovala policie a mohla dělat svoji práci, tak jí tu práci zkomplikoval.

Takže pokud tady říkáte, že někdo ještě není obviněn, někdo není odsouzen... Ten člověk už je odsouzen za jedno vykradené tržiště a teď je tady kauza druhého vykradeného tržiště, a vy říkáte, že ještě není obviněn a tak dále a tak dále. Ale vždyť je to přece každému jasné! Vždyť se podívejte na to, co říkají lidé, jak to působí na veřejnost. Vždyť je to úplně něco šíleného. A pokud tady máme právní stát, tak Ministerstvo spravedlnosti, nezlobte se na mě, ale nemá překazovat práci policie a orgánů činných v trestním řízení a nemá pomáhat drogovým dealerům a tunelářům na úkor lidí, v jejichž prospěch by mělo konat. To je přece základní poslání těch institucí.

Takže nepřekrucujme to tímto způsobem a měli bychom tady slyšet ty odpovědi, protože pan ministr se zde vůbec nezodpovídá, nevysvětlil, jakým způsobem stát zajistil ty peníze. Jenom tady říká, že stát to někdy zkonfiskuje, ale nezkonfiskuje, protože ti tuneláři si to ulejou. Vždyť si to ulejou! Prostě to dopadne stejně jako mnoho kauz, které jsme tady historicky viděli, kdy někdo ukradl miliardu a tu miliardu pak už nikdo nenašel, a ona skončí někde v Karibiku, koupí si za to... Všichni si pamatujeme Viktora Koženého, který prostě odjel na Bahamy. Zkonfiskoval stát něco po Koženém? No, nezkonfiskoval! Protože každý si to tímto způsobem uleje a vy jste pro to vytvořili podmínky. To je ta základní výhrada a z toho byste se tady měli zodpovídat. Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

