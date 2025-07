Rajchl (PRO): Znovu budeme nuceni za svou naivitu zaplatit

Evropská unie navrhuje zřízení nové daně pro naše občany, jež by měly pokrýt tzv. covidové dluhy. Ursula si prostě dohodla přes sms lukrativní kšeft (zejména pro ni a jejího manžela) s Pfizerem a teď po nás chce, abychom zaplatili účet.

Když jsem od začátku celé té pandemické hysterie upozorňoval, že se jedná o záměrné šíření paniky a strachu za účelem vytvořit předpolí pro špinavé kšefty farmaceutických gigantů, tak jsem byl za největšího dezinformátora. Teď však došlo na má slova. A my budeme znovu za svou naivitu nuceni zaplatit.

Nejhorší na tom ovšem je, že jsme prohnali komínem desítky miliard za produkt, který nikdo nechce a který nyní po litrech vyléváme obrazně řečeno do kanálu. Přitom za tyto prostředky bychom bez problémů zaplatili léčbu či operaci všem dětem se vzácnými onemocněními, jejichž náklady naše zdravotní pojišťovny nehradí. A ještě by hodně zbylo.

Víte, mně by fakt nevadilo, kdyby všichni občané v této zemi dávali měsíčně stovku navíc, aby tito pacienti měli naději na život. Co mě ale ukrutně štve, je situace, kdy nám tu stovku někdo z kapsy sebere, aby si Ursula a Heiko mohli spolu s lidmi z Pfizeru užívat své jachty a tryskáče, a ještě se nám smát do očí.

A mimochodem, pokud v říjnu nevyhrajeme my, tak ty dluhy na masivní nákupy zbraní budeme jednou na vyšších daní platit zase my. Jen to bude stát pětkrát víc.

Rozhodnutí máte ve vlastních rukou. Buď si zvolíte ty, kteří nám dál budou defraudovat naše peníze a kupovat za ně emisní povolenky, vakcíny a zbraně, nebo dáte šanci nám, kteří vám otevřeně říkají, že nemusíme mít strach ani z klimatické změny ani z nového viru ani z Putina, a že vám tudíž nebudeme zvyšovat daně, abychom měli na tyhle špinavé kšefty, a raději dáme peníze na nemocnice, školy a byty.

Jinými slovy - buď jim dovolíte, aby vás dál strašili a pod záminkou vaší záchrany ještě více okrádali, nebo je společně vyženeme od koryt a začneme v klidu žít a investovat do naší země a našich dětí. Pojďme společně 4. října tuhle fialovou kleptokracii konečně sundat!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

