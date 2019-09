Michalik (STAN): Nakonec se ukáže, kdo má máslo na hlavě, hejtmanko Jermanová Pokorná

O másle na hlavě.

Začala předvolební kampaň do krajských voleb 2020.

Projevuje se to zvýšeným výskytem žádostí o informace v obcích kandidátů, kteří jsou starosty, vytvářením jejich složek (stará dobrá praxe?), vytvářením příběhů, které by je mohly znevěrohodnit, osobními útoky.

Jeden z takových osobních útoků přišel na posledním krajském zastupitelstvu a následně pokračuje na sociálních sítích. Pustili se do mně hned tři funkcionáři ANO. Hejtmanka Pokorná Jermanová, radní

Herman, a radní Bezděk rovnou z aktovky vytáhl připravenou složku.

Prý nemám co kritizovat, protože sám mám máslo na hlavě. V čem?

Za prvé prý mám máslo na hlavě proto, protože jak říká hejtmanka “mám vyděláno”. Ano, byl jem skvělě placený manažer, který již dvacet let investuje do různých finančních produktů, obligací, fondů a společností. To mi umožnilo dělat komunální politiku v Dolních Břežanech naplno a na doraz. Výsledek mé práce mohou posoudit ti co ho znají. Občané Dolních Břežan ho posoudili mým vítězstvím v komunálních volbách. Již pátým v řadě,

Za druhé prý mám máslo na hlavě proto, že jsem v roce 2015 podpořil usídlení Středočeského inovačního centra do Dolních Břežan, místa s nejvyšší koncentrací vědy a výzkumu v celém Středočeském kraji.

Spolek se zde opravdu usídlil a více než dva roky působil v jediné kancelářské budově, kterou máme v obci k dispozici. Za stejných podmínek jako desítky jiných firem. Vadí však to, že moje švagrová je zaměstnaná v soukromé firmě, která budovu vlastní a kanceláře pronajímá.

Za třetí prý mám máslo na hlavě proto, že jeden z mnoha fondů, do kterých jsem jako investor vložil peníze, v roce 2017 tuto kancelářskou budovu koupil od původního vlastníka.

Víte co z toho vyplývá pro mé politické konkurenty? Že jsem byl v konfliktu zájmů a že to musela být nějaká malá domů. Ale jaká malá domů? Švagrová má normální plat bez jakékoli provizní složky. Těžko její měsíční odměnu za práci pro privátní firmu posuzovat jako majetkový prospěch. Kde by pak mohl vzniknout můj domnělý majetkový prospěch už netuším vůbec, když zprostředkovaně byly investičním fondem peníze mé a dalších investorů použity na nákup dané nemovitosti. Tedy zcela opačný peněžní tok. Mezi dvěma privátními subjekty.

Hejtmanka Pokorná Jermanová prohlásila, že to chce dát přešetřit kontrolním výborem Středočeského kraje. Já to vítám! A zároveň požaduji, aby minimálně toto jednání kontrolního výboru krajského zastupitelstva bylo veřejné (myslíme si, že veřejná by měla být jednání všechna, to ale hejtmanka Pokorná Jermanová odmítá). Za sebe můžu říct, že jsem nic neopomenul, natož abych porušil zákon. Ve střetu zájmů jsem nebyl a nejsem - vše o mně je veřejně dohledatelné.

Ale když už budeme zasedat, můžeme se rovnou zeptat na možný střet zájmů některých radních, nebo na to, kde v zahraničí skončilo 10 milionů z krajského rozpočtu na PR pro motorkáře z Harley Davidson, nebo na to, proč nemohou zastupitele dostat informace o podivných smlouvách uzavíraných na hejtmanství. Na střet zájmu premiéra se radši ptát nebudeme.

Někdy to trvá dlouho, ale nakonec se ukáže, kdo má máslo na hlavě.

