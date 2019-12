Mihola (KDU-ČSL): Logiku rozvíjí kdeco, nejenom matematika

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, po sáhodlouhých diskusích ohledně povinné maturity z matematiky v minulém volebním období se k tomuto tématu vracíme znovu. Ostatně není to poprvé a myslím si, že ani naposled. Dá se říct, že taková velká diskuse o zavedení povinné maturity z matematiky byla v roce 2004 a určitě i před tím, ale nutné se vracet až úplně do minulosti. Poté, co byla povinná maturita z matematiky prosazená, nyní přichází vládní návrh, který její realizaci v roce 2021, což je skoro za dveřmi, odsouvá, nebo odkládá. Teď jsme tady svědky vlastně takového ping pongu mezi ministrem stávajícím, mezi exministry, kdo za to víc může, nebo kdo spustil tady ten návrh, aby byla povinná a kdo to jenom převzal a kdo to brzdí atd., ale to si myslím, že nemusí studenty ani veřejnost vlastně zajímat, protože abychom se stávali detektivy, kdo něco zavinil, věci mají prostě fungovat.

Za sebe mohu říct, že jsem pro to, aby maturita z matematiky byla minimálně odsunuta a ještě raději zcela upřímně, aby byla volitelná, jako je tomu dosud. Říkám to jako vnuk zakladatele jedovnické průmyslovky a člověk, který určitě má v úctě kolegy matematiky i matematiku jako obor, mimo jiné i proto, že na rozdíl od historie a společenskovědních předmětů na ni ta ideologie dolehnout nemůže. Sám ale jsem pro to, aby byla nadále volitelná i proto, že sám jsem jako maturant v roce 1990 využil první možnosti z matematiky nematurovat. A přesto, že maturitu z matematiky nemám, necítím se jako nějaký méněcenný. Nikdy jsem nepociťoval, že bych něčím strádal a věřte, že jsem dělal i předměty, které s matematikou i na vysoké škole měly co do činění například s matematickou geografií. Kdo studoval geografii, tak to ví, ale rozhodně i to se dá bez maturity z matematiky zvládnout.

Podle mne bychom se měli spíše zamýšlet i do budoucna nad profilem absolventa, to, co se od něj očekává. Já vždycky dávám ten příklad, když někdo vystuduje klasické gymnázium, tak mě bude zajímat především, jak ten člověk ovládá jazyky a když to řeknu tím úslovím, jak seká latinu, a ne, jestli je skutečně vynikající v matematice, protože předpokládám, že půjde tím směrem, když si takové gymnázium vybral a bude dále se věnovat lingvistice. My také konečně můžeme upravit požadavky na vysokých školách. Tam, kde víme, že je matematika potřeba, tak ti studenti to musí vědět, že je potřeba a že prostě musí maturovat z matematiky.

A ne hrát na to, že to musí být povinné pro všechny, i pro ty, co to vlastně vůbec potřebovat nebudou. Takže určitě se to ošetřit dá. Nelíbí se mi také různá tvrzení, že matematiku žáci neovládají, bojí se jí apod. Je tady 30 let nějaká zkušenost, vedou se nějaké diskuse a je tady i nějaká zodpovědnost, tedy myslím si v tomto především ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nemyslím si, že můžeme pracovat s takovými argumenty, jako že maturita z matematiky je strašákem. Někdo se bojí češtiny, diktátu, nebo někdo neumí psát slohovky. Takže budeme za chvíli řešit, že zrušíme češtinu? Asi ne, nebo doufám že ne. Takže tyhle argumenty opravdu nepovažuji za šťastné.

Tristně mně zní také argument - v rámci systému nejsme schopni poskytnout všem studentům na tuto zkoušku dostatečnou přípravu. To bych snad ani nevypouštěl do éteru. A potom mnozí a z různých stran, teď to není jenom věc samozřejmě ministerstva, se zaklínají tím, že je třeba zvýšit kvalitu. Prosím vás, to si dobře uvědomme, dneska ne, ale asi zanedlouho budeme projednávat zákon o pedagogických pracovnících. Tak až bude někdo tak liberální, že bude zas říkat, vlastně je jedno, jestli je kvalifikovaný, nebo nekvalifikovaný učitel, tak vzpomeňme právě na tu matematiku. Víte, já věřím, že sám o sobě ten učitel téměř každý ovládá matematiku jako vědu, když to vystudoval. Ale možná to nejsložitější je mít to know-how, jak tu matematiku předat tak, aby z toho ten strašák nebyl, nebo abychom se nebáli, jakým by byla propadákem maturita z matematiky. Já bych chtěl, aby matematika byla užitečným předmětem a aby byla co nejbližší praxi. Víte, jako člověk, který měl šest hodin matematiky týdne, spočítal všechny ty Bělouny, pamatujete, ty bílé učebnice, kde byly jenom samé příklady, úkoly, tak mám pocit, že jsem opravdu jen velmi málo procent v té praxi využil. Což mě mrzí, protože bych byl rád, kdyby toho bylo víc. A odvolávat se na to, že to rozvíjí logiku - tak logiku rozvíjí kdeco, nejenom matematika. A jak je to měřitelné? Já nevím, snad se to nějak podepsalo, ale je to dost obtížně měřitelné. Spíš se to tak říká, myslím si, že to rozvíjí i další předměty.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přiznejme si, že na proměny obsahu předmětu, na což se často poukazuje, bylo také dost času. Místo toho ale já jsem se zúčastnil několika seminářů, taky za mnou chodí představitelé různých asociací a skupin, kteří naopak plédují za to, aby matematika byla povinná. Já se jim snažím naslouchat, ale co jsem hlavně vnímal, tak že se střetávali zastánci klasické výuky matematiky, prostě tak, jak to je, s těmi alternativními metodami. To jsem postřehl hlavně. Takže jedni štěkali, že Hejného metoda, že ne, jiní zase zastávali, že bychom ty alternativy měli vpustit, když se ukazuje 30 let, že ta matematika, místo aby to s ní bylo lepší, tak je to horší a stává se tím strašákem.

Takže na závěr bych chtěl říct, že tento příklad tohoto návrhu zákona je krásným dokladem toho, jak je potřeba věci promýšlet, zejména v oblasti školství, a jak bychom měli i do budoucna, vážené kolegyně, vážení kolegové, hledat shodu a podporu širší než je koaliční. Koalice se mění a víme, že setrvačnost ve školství je dlouhá. A pak je úplně jedno, kdo bude tahat ty horké kaštany, anebo řešit prostě zavedené nesmysly. Vždyť v tom snad máme všichni nějaké své děti, nebo vnuky. Tak nám to už proto nemůže být jedno a měli bychom opravdu před těmi rozhodujícími kroky vést diskusi a ne něco narychlo tlačit silou pouze třeba koaliční. Opravdu se nám to mstí a vrací stále zpátky.

Považuji prostě za chybu to, když před pár lety se něco zavede a teď saháme přesně k opačnému kroku. To je jak ve stylu francouzské komedie Jeden hot a druhý čehý. A myslím si, že je dobré zdůraznit, že když tedy tak spěcháme teď, jako že to bylo v devadesátce, zase nechápu, proč ten návrh nepřišel dříve a nedostal přednost před jinými návrhy, které by rozhodně mohly počkat. Já mám pocit, že právě s kolegou Bartoněm a dalšími Piráty , já jsem s nimi podepisoval ten návrh, tak se mohu k tomu takto hlásit, že jsme naopak povzbudili, aby ten vládní tady už byl. Já uznávám, že vládní má své výhody a má jistou garanci toho, že by snad měl projít, takže já ho podpořím, ale je třeba zdůraznit tady i to, že se v podstatě o to bral hodně někdo jiný, nebo že to vzniklo také jako poslanecká iniciativa. Poučme se z toho, prosím, a nedělejme ty chyby do budoucna, jde opravdu o ty studenty, aby tady neustále neměli otazník, jak to vlastně bude. Není to fér a není to potom dobře pro to školství jako celek.

Děkuji vám za pozornost.

