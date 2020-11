Mikešová (Zelení): Vyhrála jsem a la Kim Ir Sen v době své největší slávy

reklama

Sobota 28. 11. 2020 13 hodin, začíná krajská konference středočeských Zelených. Poměr „starých“ k novým tvářím je 14:3. Začínáme procedurálními záležitostmi. Kdo někdy přičichl o organizované činnosti tuší, že zde může být kámen úrazu, ale vše probíhá hladce a jde se na první a i hlavní bod programu – volbu nového vedení středočeské organizace Zelených.

Kandidaturu jsem oznámila před devíti dny. V Radě krajské organizace jsem čtvrtým rokem. Za tu dobu jsem se leccos naučila, ale bude to stačit na to, abych byla dobrá předsedkyně? Naštěstí jsou středočeští Zelení v nejlepším postavení za dobu své existence. Máme krajskou zastupitelku a zároveň předsedkyni školského výboru a dva členy ve výborech zastupitelstva. To je zásluha neobhajujícího předsedy Michala Trkana a zvolené zastupitelky a současné 1. místopředsedkyně Jany Krumpholcové. Ve své nominační řeči je to to první, co řeknu – v případě svého zvolení krajskou organizaci převezmu ve výtečném stavu, a za to vám oběma, Michale a Jano, patří velký dík.

Co dál? Pracovat s informacemi ze zastupitelstva, zapojovat členy v kraji, sledovat pro nás důležitá celokrajská témata jako dálnice D3, rozšíření letiště Václava Havla, železniční koridor do Kladna, i lokální a pro všechny Zelené srdeční záležitost – ochranu přírody – situaci kolem mokřadu u Lysé nad Labem, prosazování přírodě blízkého hospodaření s lesy v celém kraji. To vše pro nás díky účasti v krajském zastupitelstvu bude snazší, ale zároveň to bude znamenat spoustu práce nejen pro naše lidi v místních zastupitelstvech i v tom krajském, ale pro všechny členky a členy, kteří vytváří potřebnou oporu a znalostí zázemí.

Jak volba dopadla? Bez protikandidáta jasně – vyhrála jsem à la Kim Ir Sen v době své největší slávy a za podporu všem moc děkuji. V Radě se mnou opět jako 1. místopředsedkyně zasedne Jana Krumpholcová, jako 2. místopředseda Jiří Čejka (člen výboru krajského zastupitelstva pro zdravotnictví), členky Rady budou Kateřina Pazderů (členka výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství) a Daricha Moravčíková a jako noví členové Vlastimil Zíma z Jesenice a Pavel Kraus z Kladna.

Volila se i Krajská revizní komise, která zůstala ve svém osvědčeném složení Jan Dytrych, předseda, Petr Vacíř a Václav Vidím.

Za účast na konferenci děkuji spolupředsedkyni Magdaleně Davis, která nás informovala o vyjednáváních ke sněmovním volbám v příštím roce. Předsednictvo Strany zelených v tom má nelehký úkol a plnou důvěru středočeské organizace.

Čeká nás zajímavý rok.

Soňa Mikešová

nová předsedkyně Středočeských Zelených

