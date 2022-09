Ministr Balaš: Já nemám nic proti seniorům, ale nelze za ty prostředky platit akce pro seniory

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, to bylo do vlastních řad. Pokud jde o střediska volného času, já jsem si vědom toho, že jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího systému. Nejde jenom o to, aby děti získávaly znalosti, možná nějaké kompetence, ale aby se rozvíjely všestranně. K tomu právě ta střediska slouží mimo jiné.

Vyhláška, kterou paní poslankyně zmínila, byla přijata hlavně s cílem, aby se sjednotilo fungování středisek, protože jsou organizovány různě, každý kraj má jiná pravidla, my bychom rádi, kdyby ta pravidla byla harmonizována. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že jsme zjistili, že prostředky, které jsou alokovány pro tato střediska - a je to stále 1,7 miliardy korun, ta částka se nijak nemění - tak jsou občas využívány způsobem, který není v souladu s tím účelem, k čemu by měly být organizovány. Já nemám nic proti seniorům, sám jsem v tom věku, ale nelze za ty prostředky platit akce pro seniory, možná jedině společně s dětmi, a stejně tak nelze čerpat prostředky na dvojité financování třeba mateřských školek. Tyto prostředky je třeba hledat a ty, které jsou určeny právě pro volnočasové aktivity dětí, je třeba využívat způsobem, který stanoví zákon, respektive i ta prováděcí vyhláška.

Takže to byl ten hlavní důvod, pro který jsme to zavedli. Ta vyhláška chápu, že se může v individuálních případech dotknout některých středisek, ale pokud jde o naši analýzu, tak by tomu tak být nemělo a v individuálních případech je Ministerstvo školství připraveno nastavit ta pravidla tak, aby vyhovovala všem. Aby někde ve střediscích, kde se zjevně nebude dostávat lidí, kteří by mohli pomáhat a poskytovat ty služby, tak, aby neměli prostředky, to nelze připustit. A na druhou stranu přidávat to tam, kde je nepotřebují, také nemá smysl, Takže jsme domluveni i na úrovni hejtmanů a mám takový pocit, že už v některých případech s Libereckým krajem, s Pardubickým krajem jsme domluveni, s Vysočinou, že budeme řešit případné drobné problémy, ale spíš marginální individuálně. Že se pokusíme alokovat prostředky tak, aby to vyhovovalo. Je to skutečně možné a myslím si, že podle naší analýzy valná většina těch středisek bude mít úplně stejné prostředky, jako měly. Ten problém, který jsme ale řešili a pro který jsme změnili to financování byl ten, že některé děti dostávaly, na některé děti se dostávaly prostředky na pět kroužků, zatímco na jiné třeba vůbec. Nevedlo to ani ty ředitele, aby vyhledávali aktivně děti třeba v nějakých znevýhodněných lokalitách a snažili se je přitáhnout k tomu. Já vím, že to je složité, ale důvod, pro který ta vyhláška byla změněna, tak je kromě té harmonizace také snaha zapojit do poškolního vzdělávání co největší okruh lidí, ne stále ty samé.

Takže jenom chci říct opravdu prostředků je stejně, v individuálních případech to dokážeme řešit a doufáme, že to nové nastavení pravidel povede k harmonizaci a že povede k tomu, že v jednotlivých krajích budou ty prostředky používány na to, na co mají být, a tak, aby to bylo přehledné. Děkuji.

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. STAN



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Balaš: Nově jmenovaní členové Národního akreditačního úřadu Ministr: Češi jsou rozmazlení. Topí na 25 stupňů a doma chodí v trenýrkách Školy možná opět nechají děti učit online. Nebudou mít na topení a svícení Ministr Balaš: Medaile MŠMT významným osobnostem pedagogiky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama