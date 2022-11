Ministr Bartoš: V legislativě nic o povinnosti datových schránek nebylo

reklama

Já bych zareagoval. Výběrové řízení neskončilo, jenom do samotného co já vím do počtu přihlášek na možného šéfa DIA je těch žádostí v tuto chvíli asi 15 nebo 16. To výběrové řízení bude probíhat. Jenom jsem chtěl zdůraznit, že vláda potom toho ředitele jmenuje na doporučení vicepremiéra pro digitalizaci a dělám výběrové řízení tak, aby tento člověk byl vybrán a byl ten nejlepší.

Já bych o té DIA tady nemluvil, kdyby pan Okamura tady nevystoupil prostřednictvím pana předsedajícího a neplácal nesmysly o rozpočtu té agentury. Já jsem to říkal pouze z pohledu nákladů samotné agentury. Relevantní o ní mluvit je z jednoduchého důvodu, protože vzniká rozpočtová kapitola v pozměňovacím návrhu, což je domluveno s Ministerstvem financí a peníze tam samozřejmě převedeny jakmile agentura vznikne budou a i ty náklady související s registry následně delimitací, což řeší samozřejmě delimitační komise na Ministerstvu vnitra.

Já jsem se po mnoha dopisech, respektive dvou, setkal se zástupci relevantních odborů Ministerstva vnitra. Situaci kolektivních smluv, vznik odborů a dalších důležitých pro zaměstnance věcí, včetně zajištění jejich stávajících výhod samozřejmě řešíme v procesu jedna k jedné by to mohlo být víceméně bezztrátové a celé oddělení, které je zodpovědné nebo ten tým za ty personální otázky je na místě.

Ohledně těch datových schránek. Ani v té předchozí legislativě a stačí si to přečíst, nic o povinnosti datových schránek nebylo. Byl tam pouze technický proces, takzvaný OPTIN (?), kdy při - a není to také pro všechny - ale kdy při využití bankovní identity bude automaticky zřízena schránka, nikoliv povinnost používat datové schránky pro osoby fyzické, a to se potom může odhlásit. Ten návrh, který jde z vlády, mění ten proces. Je to tedy tak, že při použití bankovní identity předpokládáme gramotnost uživatele bankovní identity (Předsedající upozorňuje na čas.), to snad nerozporujeme (?), tato mu bude nabídnuta ke vzniku, takže to obrací ten proces.

