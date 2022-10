Ministr Baxa: Navrhuji navýšení dotačního programu pro regionální kulturní instituce

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já si dovolím krátce reagovat na vystoupení paní kolegyně Pokorné Jermanové. Jenom rovnou avizuji, milá paní kolegyně, prostřednictvím pana místopředsedy, že z důvodu zahraniční pracovní cesty nejspíš nebudu na první čtení, ale kdykoliv s vámi povedu potom diskusi ve druhém čtení o návrhu státního rozpočtu na příští rok, protože já považuji za fakt důležité, abychom ty věci společně, anebo rozdílně, ale každopádně vydiskutovali.

Co se týká návrhu rozpočtu na rok 2023, k tomu, co zde padlo, k evropským fondům chci říct znovu jednu věc. Není samozřejmé, že v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury ty peníze jsou. Národní plán obnovy není nárokový a můžeme z něj nebo jednotlivé sektory, rezorty, z něj mohou čerpat jedině tehdy, pokud jej připraví tak, aby ty výzvy mohly být vypsány a čerpáno být mohlo. Na mém ministerstvu jsem v lednu letošního roku zjistil, že za takového stavu příprav by se nikdo žádných peněz z Národního plánu obnovy nedočkal a trvalo by několik měsíců, než se mně a mému týmu podařilo národní plán obnovy znovu rozjet a teď už skutečně ty výzvy vypisovány postupně jsou a na příští rok připadne ta nejdůležitější část včetně třeba velkého objemu finančních prostředků pro kulturní infrastrukturu v regionech.

Co se týká filmových pobídek, tak chci zopakovat, že letošních 570 milionů korun, to znamená ta částka, která je v návrhu rozpočtu nebo v návrhu novely rozpočtu na letošní rok, plus 600 milionů v návrhu rozpočtu v roce 2023 nám umožní systém filmových pobídek otevřít. To je ta nejdůležitější, zásadní, podstatná zpráva, protože prostě došlo tím, že se systémově filmové pobídky v minulých letech neřešily, k tomu, že my jsme teď ten systém museli zastavit a díky této vládou podpořené dvojdotaci se nám podaří filmové pobídky znovu rozjet. Současně se připravuje legislativní změna. Teď tam těch 150 milionů toho kapu(?) tak zvaného, toho stropu je. My ten systém chceme přepracovat celkově a není v tuto chvíli ještě jisté, jestli v té novele zákona o audiovizi tento strop bude. To uvidíme, není to nutně věc trvalá, ale myslím si, že má své opodstatnění.

Co se týká podpory příspěvkových organizací, myslím si, že jak v tom návrhu novely pro letošní rok, tak ten příští rok je zjevné, že opravdu nám záleží na tom, aby organizace přečkaly toto obtížné období, samozřejmě i v našich příspěvkovkách se logicky šetří, jako se má šetřit všude, ale jenom připomenu, že i naše příspěvkové organizace spadají nebo budou spadat do toho režimu zastropování cen. To je důležité. To znamená, že i ony budou moci čerpat od 1. ledna zdroje energie za zvýhodněných zastropovaných cen, k tomu přibude nějaká forma další podpory a myslím si, že tím umožníme nechci říct bezproblémové, ale dobré fungování a plnění kulturních služeb.

Navrhuji na příští rok i navýšení dotačního programu pro regionální kulturní instituce. V letošním roce bylo ve schváleném rozpočtu 300 milionů korun, já jsem ještě z nespotřebovaných výdajů, kdy bylo velmi obtížné vybírat, komu vlastně přispět nebo komu pomoci, tak jsem se rozhodl přispět právě těmto regionálním orchestrům a divadlům, takže tam bylo pro letošní rok 350 milionů korun a příští rok se navrhuje oproti schválené výši na letošní rok přidat 100 milionů, to znamená na 400. Takže i na tyto organizace myslíme. Myslím, že velká většina jejich zřizovatelů projevuje dobrou vůli pomoci v současné době, ale tak obecně říkám, že toto dvojí státní navýšení, z těch nespotřebovaných výdajů na letošní rok a už řádné navýšení na rok 2023, je současně takovou řekl bych výzvou a jemným pošťouchnutím pro zřizovatele, aby viděli, že stát, byť to nejsou jeho organizace, je připraven pomoci a tedy že určitě i pro ně je to impulz, aby ta jejich podpora byla velmi významná.

Takže jenom chci závěrem podotknout, že se jistě shodujeme v těch směrech podpory. Myslím, že ten letošní návrh je vyrovnaný, myšleno v tom, kam se naše pozornost napíná. Pro příští rok představím řekl bych velmi optimistický návrh rozpočtu. Když ne v prvním čtení, vystoupím určitě ve druhém čtení, abych to patřičně okomentoval a myslím si, že je vidět, že vláda na kulturu myslí a to celkové navržené navýšení rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2023 o více než 20 % je toho jasným kvantitativním důkazem. Děkuji.

