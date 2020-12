Ministr Blatný: Do České republiky shodně s Velkou Británií jako první přijde pravděpodobně Pfizer

reklama

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji.

Já se pokusím v krátkosti a věcně reagovat na komentáře, které tady byly předneseny. Bylo tady hovořeno o tom, že nouzový stav je proto, abychom točili volantem. Točit volantem je obtížné, když neznáte silnici, po které jedete a my po té silnici všichni jedeme poprvé.

Pokud se týká trasování, tak jenom upozorňuji na to, že většina zemí, které si zde řada z vás bere za vzor, od trasování buď upustily a nebo ho ve velké většině nestíhají, a trasování, kdy nám se daří dlouhodobě trasovat kolem 80 až 90 %, rozhodně není neúspěšné.

Upozorňuji ale na to, stejně tak jako je to ve všech ostatních zemích, že ve chvíli, kdy propukne výrazné komunitní šíření, tak každé trasování bude selhávat. Náš systém je nastavený tak, že do jisté míry utrasuje zhruba šest tisíc nově nakažených osob denně. Ve chvíli, kdy budou počty stoupat výrazně více, potom ani s těmi tisíci tři sta lidmi, kteří k tomu jsou vyčleněni, to nebude schopni zajistit, stejně jako žádná jiná země. Upozorňuji také na poměrně podstatnou záležitost, že ve chvíli, kdy hovoříme o komunitním šíření, je trošku protimluvem hovořit o tzv. clusterech nebo, chcete-li, ohniscích. Ve chvíli, kdy je komunitní šíření, pak cluster jako takový ztrácí smysl. Vezměte si to, velice jednoduchý případ, jdete ten jeden den třeba do hospody, no a taky jste si šli koupit rohlík to Tesca. Ve chvíli, kdy zjistíte za pár dnů, že jste pozitivní a začne se vás někdo ptát, kde jste se nakazil, pravděpodobně si vzpomenete na hospodu, nemusíte si vzpomenout na ten rohlík z Tesca. A ve chvíli, kdy je komunitní šíření, tak je v podstatě to jenom otázka toho, jak jste tam byli dlouho, a ne jestli jste to mohli chytit jenom v Tescu nebo jenom v restauraci. Jenom na to upozorňuji. Jak se tady volá potom, aby všechno bylo na základě nějakých přesných dat a vědeckých teorií, tak jenom upozorňuji na to, že při komunitním šíření clustery do jisté míry ztrácí svoji informační hodnotu, nicméně to nic nepopírá na tom, že my samozřejmě tato data zpracováváme a budeme je mít k dispozici a dostanete je k dispozici i vy, takže za tu poslední dobu od toho začátku rozvolňování máme zpracovány informace, které udali jednotliví občané o tom, kde došlo pravděpodobně k té nákaze. V případě, že se jednalo o vyšetření, která vedla hygiena, tak je to tam také zmíněno.

Chtěl bych se velmi ohradit oproti tomu, že máme nejvíce smrtí v Evropě nebo ve světě. To, prosím, není pravda. To je jedna z mnoha dezinformačních kampaní, která vůbec nevím proč je vedena, napadá mě jenom, že bychom chtěli vlastní lidi vystrašit. To prostě není pravda, my máme jakousi nevýhodu, já ji spíš považuji za plus, ale je otázka, jak se na to díváte, my naše data hlásíme velmi přesně i v kontextu všech evropských zemí. Takže ve chvíli, kdy přestanete tato data hlásit a nebo kdy je vůbec nebudete udávat, potom nemáte problém. Samozřejmě. Jako třeba Slovensko, které v podstatě nemá žádné úmrtí na covid. Tak chceme-li jít touto cestou a chceme-li si lhát do kapsy, není problém, to umím zařídit velmi rychle.

Pokud se týká stoprocentní neschopenky pro osoby s karanténou covid, já tomu úplně rozumím a v podstatě bych se toho i do jisté míry zastával, jenom mi, prosím, odůvodněte, jakým způsobem jako třeba lékař, který se zabývá do jisté míry i péčí o onkologické pacienty, byť tedy děti, ale ono je to jedno, jak já vysvětlím, že někdo, kdo má koronavirus a karanténu dostane sto procent, a někdo, kdo má leukémii, dostane jenom šedesát procent? Já to vysvětlit neumím. Je to věc, která povede k jakési disparitě, i když rozumím tomu důvodu toho návrhu. Nijak ho neshazuji pod stůl a určitě by to nějakou změnu vyvolalo, jenom upozorňuji na to, že covid není ani jediné a ani nejzávažnější onemocnění.

Pokud se týká zde několikrát citované strategie vakcinace, kterou jsme prý nerozeslali, tak, prosím, tak odešla v 9.39 hodin z mé kanceláře emaily, máme to doloženo a řada z těch lidí, kterým byla odeslána, mně potvrdili, že ji dostali, takže v případě, že ji nedostali všichni, tak se za to omlouvám, ale je to technická chyba, nikoliv na mé straně. Takže tuto informaci věřím, že všichni ve svých mailech najdou. Také není pravda, že bychom si vybrali jinou vakcínu než Británie, naopak do České republiky shodně s Velkou Británií jako první přijde pravděpodobně Pfizer, kterou máme objednánu. Máme objednáno nebo garantováno množství pro dvojnásobek české populace, kterou potřebujeme naočkovat, to znamená, asi šestnáct milionů lidí, potřebujeme naočkovat kolem sedmi milionů lidí. Není pravda, že nemáme očkovací centra, očkovací centra máme, jsou tři úrovně té vakcinace tak, jak budou postupně aplikovány, tak jak bude nabíhat počet těch vakcín, očkovací centra ve velkých nemocnicích, menších nemocnicích a potom teprve ti praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté. Ale toto všechno bude jaksi dáno ve známost, ale myslím si, že už když si přečtete jenom tu strategii, tu obecnou tak, jak je nyní koncipována, tak vám řada z těch věcí bude jasná a já jsem opravdu řekl, že to nechám nerozeslat, až to uvidí vláda, protože mně připadá, že je korektní, abychom napřed to, co navrhujeme na vládě, ukázali vládě a potom to rozesílali dalším subjektům, jakkoli si samozřejmě vážím všech z vás a všech politických parlamentních stran a nemám žádný důvod tuto informaci skrývat.

Také zde bylo řečeno, že není žádná informační kampaň. Tak to, prosím, taky není pravda. Od tohoto týdne začaly menší kampaně, které organizuje Ministerstvo zdravotnictví, jsou v tisku, jsou v rozhlasu a jsou na internetu. Znovu říkám, bohužel, ano státní aparát je trošku pomalejší, takže ta velká padesátimilionová kampaň bude vysoutěžena do konce roku, začne s rokem novým. Ano, je to později než bychom si přáli, k tomu se přiznávám bez mučení, ale není pravda, že nic neběží a že nic nemáme.

Také jsem tady slyšel, že jsme opustili nebo zabili nebo něco jiného udělali se PSEM. To, prosím, také není pravda. Metodika je dodržována tak, jak byla od začátku. Já jsem od začátku říkal, že PES není jediným, ale jedním z důležitých údajů, toho se držím a nemyslím si, že bychom se nějak zpronevěřili tomu, co jsme od začátku řekli. Jenom si dovolím upozornit, že když se podíváte opět na všechny ty země, které zde byly několikrát citovány, potom zjistíte, že v podstatě všechny, všechny se odkazují na tzv. expertní názor. My máme aspoň nějaký systém, všichni ostatní mají expertní názor a k jeho rozhodování používají parametry, které jsou stejné nebo velice blízké těm, které máme, včetně citovaného Německa. Mohu doložit, není problém vám poslat v tomto smyslu i prezentaci. A jak jsem už řekl opakovaně, jak třeba izraelské epidemiologické služby, tak německé, konzultují opakovaně s ÚZIS a na naše data se dívají spíše s úctou než s despektem.

Pokud se týká restaurací a hotelů, tak jenom opět se, prosím, podívejme kolem sebe na své sousedy, všichni mají hotely a restaurace zavřené. Takže to, že je máme otevřené, byť s nějakým omezením, bych bral spíše jako snahu našim živnostníkům pomoci. Já úplně rozumím tomu, že pochopitelně všichni půjdou na večeři raději mezi osmou a desátou, mě nevyjímaje, ale opravdu to není žádný záměr, je to snaha chovat se nějakým způsobem zodpovědně. Mně je líto, že to tak musí být, ale znovu říkám, všude jinde je zavřeno a ve chvíli, kdy by se ta situace nějakým způsobem měnila, tak jsou to všechny země, na které tak zde bylo upozorňováno, tak všechny tyto země nejdřív zavřou hotely a restaurace, můžete si to ověřit.

Pokud se týká zákona o ochraně veřejného zdraví, ta navrhovaná novela, která zde byla konzultována i minulý týden, tak já jenom upozorňuji, že ve chvíli, kdy se vzdáme toho, aby ten centrální orgán mohl nastavovat ta pravidla, tak potom není potřeba, aby ten zákon byl. K tomu, co zde bylo často citováno, že se snažíme sbírat data o osobách skrze jejich mobilní telefony, to, prosím, vycházelo z tzv. vzpomínkových map, které generujeme už jaksi od léta a pravděpodobně se tady bez toho zcela bez potíží obejdeme, jestli toto je nějaký problém, potom je to první paragraf, který z toho zákona byl vyňat, protože i bez vzpomínkových map se obejdeme a jestliže by to mělo být vnímáno jako něco, co je rozporné, tak Ministerstvo zdravotnictví na tom v žádném případě netrvá a jenom upozorňuji, že je potřeba nastavit ten systém tak, aby opravdu to mohl řídit centrálně. A to, co tady bylo konstatováno, že za současných okolností můžeme aplikovat metodiky plošně, tak je pravda, ale vzpomeňme si na judikaturu městského soudu z léta, ne když se jedná o celou republiku. Takže není pravda, že by nám současný právní řád umožňoval aplikovat tato nařízení plošně. Neumožňuje nám to.

Pokud se týká Prahy, tak ano, Praha je na tom dlouhodobě lépe tak jako na tom předtím byla dlouhodobě špatně, protože prostě byla na začátku té epidemie a bylo by velice špatné, kdyby to byla opět Praha, kdo začne stoupat.

Takže když nějakým způsobem apelujeme na to, aby se v Praze neděly věci, aby se věci neděly špatně, tak je to snaha Pražanům pomoci, nikoli je nějakým způsobem ostrakizovat. A úplně stejně je to v Brně. A jestli se někdo chová špatně v brněnském nebo pražském nebo ostravském baru, je to úplně jedno. Není to nic, co by bylo zaměřeno proti Praze, takže já aspoň za sebe to takto cítím. A znovu jenom říkám, že i když většina z nás a většina z restauratérů a většina z osob, z občanů něco dodržuje, tak i ta menšina, která to nějakým způsobem zlehčuje, si zahrává se zdravím všech. To není zase žádná výhrůžka, prosím, to je jenom medicínské konstatování.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



Potom jsme zde hovořili také o tom, že je potřeba nějakým způsobem na tu stávající situaci reagovat. Znovu jenom upozorňuji na to, co už jsem řekl - i všechny statní země na to reagují velice podobně. Prosím, srovnejme si ty informace, které jdou z ostatních zemí. Ony nejsou odlišné od toho, co se děje u nás. Opravdu nejsou.

Celospolečenské testování, jeho nabídka, je z mého pohledu velmi proaktivní přístup. Je to snaha, budu zde citovat jednoho z kolegů, který s tím přišel, to není moje myšlenka, ale velmi se mi líbí - je to snaha hráběmi vybrat z trávníků ty největší kameny, které ho poškozují. A je to něco, co když se podaří aplikovat, tak je to něco, co sníží frekvenci anebo závažnost restriktivních opatření. Také jsme zde slyšeli, že nekomunikujeme, Ministerstvo zdravotnictví, s těmi, kdo nám chtějí pomoci. Tak já jenom upozorňuji, že třeba s paní poslankyní Langšádlovou proběhlo několik jednání s naším tiskovým odborem. Pokud se týká dezinformací, tak spolupracujeme s CTHH a Semantic Visions, takže není pravda, že by informační, dezinformační kampaň neprobíhala. Bude i součástí té velké kampaně. Takže ano, zase se dá říct, všechno se dá udělat o něco lépe, tomu já se nebráním. Jenom bych prosil, aby nezněly ty úplně silné argumenty, jako že se fakt nic neděje nebo že je všechno úplně špatně. Protože to fakt není pravda.

Když už jsme se zde bavili o tom, že by bylo, a já to nesmírně podporuji a od začátku jsem to navrhoval, aby byla plošně a široce informovanost o tom, co se chystá napříč celým politickým spektrem. Takže já když jsem nastupoval do své funkce, tak jsem řekl, že bych velmi stál o něco, co by bylo poradním orgánem ministra, kde by byla nabídnuta účast všech zástupců všech parlamentních politických stran, všech hospodářských komor a dalších podobných profesních organizací. Před týdnem, protože ono to holt všechno chvíli trvá, jsem všem z těchto lidí rozeslal nabídku tady na odeslání svého experta do tohoto. Není to prosím ÚKŠ, ÚKŠ je něco úplně jiného. A není to snaha přehodit na vás politickou zodpovědnost za rozhodnutí ministerstva. Je to snaha o to, abyste o všem věděli jako první. Nic víc, nic míň. Takže já jenom opakuji tuto svoji nabídku. Opět to není žádné nucení nebo žádná snaha se z toho politicky vyvléct. Je to nabídka moje osobní i Ministerstva zdravotnictví na to sdílet tuto informaci s vámi jako s prvními.

Změny, které vidíme, a už to tady bylo několikrát řečeno, jsou opravdu zatím dány tím, co se stalo před rozvolněním. To rozvolnění uvidíme koncem tohoto týdne a začátkem příštího. Takže ve chvíli, kdy se napřed něco dělo nesmírně dobře, všechno klesalo a lepšilo se, a teď se poslední týden horší, tak to opravdu znamená, že ta opatření přestala fungovat. A přestala fungovat jedině proto, že jsme je přestali dodržovat. Tady není žádná jiná cesta, to není výmysl zlého ministra zdravotnictví. To tak prostě je. Takže já zase rozumím tomu, jenom chci, abychom všichni věděli, že to, co se děje, se děje proto, že ta opatření přestávají fungovat. A musíme si každý z nás říct, proč se to děje.

A o judikatuře toho pražského soudu jsem už hovořil, to byl ten komentář, který se vztahoval ke komentáři pana předsedy Fialy. A poslední věc, jenom jak tady říkala paní kolegyně poslankyně o třech středoškolácích. Já to ještě upřesním. Tím nařízením v rámci krizového opatření vlády o ukončení pracovní povinnosti, to se opravdu jednalo jenom o studenty medicíny, původně, protože ještě minulý týden ze sektorů sociálních služeb znělo, že se bez středoškoláků a bez studentek a studentů středních zdravotních škol neobejdou, nicméně na jednání Ústředního krizového štábu dnes, jak mám informaci, už i toto padlo, takže je možno uvolnit i středoškoláky a bude to realizováno velice rychle, zase během dnů. Takže to byly moje komentáře a velmi děkuji za pozornost.

