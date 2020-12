Ministr Blatný: To, že je zde koronavirus, není ničí vina, je to biologický proces

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslanci, nejdříve mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se vzdali svého přednostního práva a umožnili mi doplnit informace k projevu pana premiéra. A já vám za to ze srdce děkuji, vážím si toho.

Dovolte mi seznámit vás se souhrnem stávající epidemické situace. Ještě o víkendu tohoto týdne jsme se domnívali a data pro to svědčila, že se epidemie jenom brzdila, že se sice zpomalilo její brzdění, ale že pokračovalo. Od víkendu tomu tak není a čísla začala opět stoupat. Dopředu říkám, že v té době, kdy se tak stalo, se ještě nemohly plně projevit změny dané předchozím uvolňováním během minulého týdne, a je to odraz toho, že opatření tak, jak byla nastavena, pravděpodobně nebyla plně dodržována.

A v tom případě je logické, že k té změně začíná docházet. Není to prosím kritika, v tuto chvíli je to konstatování skutečnosti. Reprodukční číslo nad celou populací v současné době mírně překročilo hodnotu 1, ostatní parametry začaly stoupat velice mírně. Jedná se zejména o počty pozitivních na 100 000 obyvatel, počty pozitivních seniorů na 100 000 obyvatel a pozitivita testů. Jsou to i parametry, které jsou hodnoceny např. v našem skóre PES, ale např. i Institutem Roberta Kocha a dalšími, se kterými intenzivně komunikujeme.

Pokud se týká problému nákazy zranitelných skupin a seniorů, potom mi dovolte vás informovat, že v absolutních počtech vykazoval ještě minulý týden zásah seniorních skupin klesající trend, ale i to se dnes otočilo. Zatímco ještě minulý týden byly počty nově diagnostikovaných seniorů nižší než 700, dnes poprvé je číslo vyšší než 1000. Pokud se týká seniorů v domovech, tak zhruba 1800 z těchto našich starších spoluobčanů pobývajících v zařízeních sociálních služeb zemřelo a celkem přes 9000 z nich je covid pozitivních. Pokud se týká celkového počtu diagnostikovaných v měsíci listopadu, zaměříme-li se na věkovou skupinu 65+, jedná se asi o 37 000 osob. Dokládám to zde z toho důvodu, abych vás ubezpečil, že toto je zatím stále velmi riziková skupina. Pokud se týká rizikového skóre, které jsme před nějakou dobou zavedli, tak nyní již čtvrtý den je lehce nad hranicí mezi stupněm 3 a 4, konkrétně na 64 bodech, a část krajů se pohybuje již delší dobu v těch skórovacích systémech vyšších.

Kdybychom se měli zaměřit na krátkodobé predikce dalšího vývoje, potom z modelů, které používáme a které již delší dobu velice dobře predikují čísla, která následně nastávají, tak víme, že k 15. 12., pakliže nedojde k nějaké zásadní změně, se bude počet nově diagnostikovaných osob pohybovat mezi 5 a 9,5 tisíci denně, ke konci roku se bude pohybovat mezi 5 a 17 tisíci nověš diagnostikovaných denně. Všimli jste si, že je to veliký rozptyl a záleží v podstatě na tom, jakým způsobem se bude epidemie chovat a ta se bude chovat podle toho, jak se ji budeme snažit ovlivnit a jak se budeme chovat my. Zcela otevřeně říkám, že si můžeme sice myslet, že můžeme celou situaci dostat pod kontrolu, ale byla by to falešná domněnka. Můžeme udělat všechno pro to, abychom biologický proces, který jde napříč celou Evropou, nějakým způsobem ovlivnili a co nejvíce zjemnili jeho dopady. Žádná z evropských zemí a žádná ze zemí celého světa nedosáhla a pravděpodobně, dokud nebude k dispozici vakcína, nedosáhne na možnost tuto epidemii zcela eliminovat. Je potřeba, abychom si to navzájem opakovali, protože to, že je zde koronavirus, není ničí vina, je to biologický proces.

Když jsme rekalibrovali ty systémy prediktivního modelování, potom jsme došli k číslům, o kterých jsem hovořil. A jen pro vaši informaci, tyto modely na dnešní den predikovaly 6000 nově nakažených. Reálné číslo je 5800. Berme to prosím jako důkaz toho, že tuto predikci v řádu týdnů jsme schopni provádět. Říkám to i proto, že když po vás budu nakonec, stejně jako předtím pan premiér, žádat prodloužení nouzového stavu, nedělám to svévolně, ale dělám to na základě údajů, které umíme předpokládat s velkou mírou pravděpodobnosti. Pokud se týká těch predikci déledobých, potom ten model ukazuje, že v současné době dochází k jakémusi novému bodu zlomu, tentokrát je to bohužel bod zlomu směrem nahoru. Tak jako v polovině října se jednalo o bod zlomu směrem dolů a následoval rychlý pokles dolů, tak je šance, že ten bod, o kterém mluvím dnes, bude sice bodem zlomu, ale nemusí se jednat o rychlý vzestup nahoru. Jestli se to stane nebo nestane, záleží jenom na nás, resp. nyní na vás. V případě, že se budeme pohybovat v nějakém rozumném, pro Českou republiku dlouhodobě udržitelném stavu, pokud se týká zdravotnických zařízení, potom můžeme věřit, že nálož za měsíc prosinec, resp. nově diagnostikovaných osob v prosinci může být kolem 110 - 120 000. Pro vaši informaci, říjen to bylo 300 000, listopad to bylo 200 000. Říkám jestli. Nejsem přítelem používání kondicionálů, ale v tuto chvíli je to jednoznačně na místě, protože ono jestli záleží právě na tom, jestli budeme schopni aplikovat maximum korektivních opatření. Pokud se týká dalšího vývoje, tak na tom, zda to šíření bude znovu dynamické anebo nebude, závisí právě ona režimová opatření, která navrhujeme nastolit a ve kterých chceme pokračovat. Bohužel v současné době nemáme ze zákona jinou možnost - a já se k tomu ještě vrátím - jak nastolit opatření plošně pro celou zemi než v rámci trvání nouzového stavu.

Co považuji za naprosto zásadní ukazatel, a jistě si všichni vzpomeneme, že když jsem zde před nějakou dobou představoval protiepidemický systém, tak jsem o tom právě hovořil, že skóre tohoto epidemického systému je jedním ze zásadních, nikoli však jediných parametrů, tak tím druhým, velmi podstatným parametrem je zátěž nemocnic a její vývoj. Dosud bylo pozitivním faktem, že dlouhodobě klesal celkový počet hospitalizovaných na současné hodnoty kolem 4000, 4200 a podobně. Tento stav zatím platí. Do nemocnic denně přichází zhruba 300 nových příjmů v souvislosti s koronavirovou infekcí a podobný počet propuštění ji kompenzuje. Jestli budou patrné signály, že se tento trend také začíná měnit, bude to velmi silný důvod k tomu, abychom udělali něco víc, než děláme teď. Víme totiž, že vývoj hospitalizací bývá o sedm až deset dní opožděn za změnou ve vlastní populaci. Pokud dojde ke zhoršení epidemie - a já bych chtěl upozornit na to, že tato pravděpodobnost v podstatě nyní nastala - bude nadále docházet ke komplikacím v dostupnosti péče pro ostatní pacienty a já upozorňuji na to, že v současné době, a informujeme o tom už několik týdnů, kromě potíží a úmrtí na koronavirovou infekci se zvyšují i počty nemocných, případně zemřelých v souvislosti s tím, že péče, která by jim jinak byla poskytnuta, musela být odložena. V tomto smyslu dostanou i nemocnice informaci o tom, aby jakoukoliv odkladnou péči, kterou si myslí, že musí provést do konce roku, provedly co nejdříve, neboť v současné době na to jakási kapacita je, a byly připraveny na to, že v průběhu 14 dnů může dojít ke snížení této kapacity. Uvědomuji si, že slovní spojení nouzový stav působí na většinu z nás zvláštně až negativně, možná dokonce skličujícím způsobem, řadu z nás může popudit.

Spojujeme si je totiž s uzavřenými obchody, se zákazem vycházení a podobnými restrikcemi. Ale vy i já víte, že tomu tak není a že bych byl moc rád, kdybychom to společně uměli lidem vysvětlit. To, že vláda s vaší podporou musí vyhlásit nouzový stav, umožní prodloužení něčeho, co je veskrze pozitivní záležitostí. V době, kdy na nás negativně dopadají důsledky epidemie, je totiž vyhlášení nebo prodloužení tohoto nouzového stavu tím, co nám umožní efektivně na stávající situaci reagovat.

Díky nouzovému stavu lze, a již to tady bylo řečeno, snadněji nasadit vojáky, hasiče, integrovaný záchranný systém na pomoc vládě i nám všem v plnění krizových opatření. Tito lidé pomáhali a pomáhají s trasováním nakažených. Pomáhali a pomáhají se zajištěním odběrových míst pro testování. Tito lidé pomáhali a pomáhají v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb, v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním (postižením). Tito lidé pomáhali a pomáhají v zajištění organizace a v zajištění podpůrných IT systémů, které jsou klíčové pro chod celého krizového stavu, díky kterým máme data, se kterými můžeme pracovat, která vám zde můžu nyní prezentovat.

Díky nouzovému stavu lze tak snadno, rychle a účinně zapojit například i studenty do pomoci. Jinými slovy díky tomu, že existuje nouzový stav, můžeme využít rychle a operativně pomoc všech těch, bez kterých bychom se neobešli a bez kterých by byla situace daleko, daleko složitější.

Určitě se mě zeptáte i na to, kdy to vše skončí. Kdy můžeme zodpovědně říct, že již nepotřebujeme žádná plošná opatření. Tím pádem že již nepotřebujeme nouzový stav. V souvislosti s modelem, o kterém jsem hovořil a který velmi dobře koreluje s údaji německého Kochova institutu, vám mohu s klidným svědomím říct, že to bude tehdy, až budeme mít počet nakažených na týden zhruba 3 500 nově diagnostikovaných. Jinými slovy zhruba 500 za týden. Tehdy se nejedná o komunitní šíření, tehdy nehrozí závažné riziko, tehdy není potřeba plošných opatření. Jsme od toho zatím poměrně daleko.

Když se připravovaly materiály pro ctěnou Poslaneckou sněmovnu, možná jste si také všimli, že na poslední stránce je vytištěna upravená tabulka protiepidemického systému v souladu s tím, co Sněmovna požadovala, která již nepočítá s nouzovým stavem v úrovni jedna. V případě, že bude toto aplikováno a že se výhledově dříve či později, přál bych si, aby to bylo dříve, obávám se, že to bude později, abychom se dostali do toho nouzového stavu, musíme potom vědět, že stávající úprava nám opravdu umožňuje regulovat řadu věcí na lokální úrovni, na úrovni okresů, kraje i několika krajů. Ve chvíli, kdy se potom budeme blížit k většině republiky, jinými slovy kdy bude potřeba působit plošně, potom nám náš stávající právní řád ukládá použití krizového zákona, jinými slovy snahu o vyhlášení nouzového stavu.

A úplně nakonec jenom dvě drobnosti, které možná nepatří přímo k nouzovému stavu, ale se kterými určitě bychom zde dnes přišli do styku v rámci diskuse. Prvním je pivo. Prosím vás, došlo k tomu, že nebylo v žádném případě cílem, aby současná opatření vedla k tomu, aby si nesměl nikdo z restaurace odnést pivo ve džbánku nebo v láhvi. Bylo to všechno dáno jenom tím, aby se omezila konzumace alkoholu na veřejnosti. A tato, slovy docenta Chocholouška, politováníhodná událost bude napravena během čtyřiadvaceti hodin změnou usnesení vlády.

A pokud se týká úpravy stupně číslo tři, tak jste si jistě všimli, že když jsem vám říkal, že je velmi pravděpodobné, že budeme muset dříve či později, když dojde ke zhoršování stávající situace, přejít do systému na úroveň číslo čtyři, potom samozřejmě budeme reflektovat oprávněné komentáře řady z vás a uděláme vše pro to, aby podmínky pro české obchodníky nebo pro malé obchodníky a ty, kteří poskytují služby, byly zakotveny a upraveny stejně jako je tomu u velkých řetězců. Děkuji vám velmi za pozornost a ještě jednou děkuji těm, kteří mi umožnili nyní vystoupit.

