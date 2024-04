USA: Padla další banka. „Značný problém.“ Ještě se asi bude zavírat…

V letošním roce došlo v USA k prvnímu bankovnímu pádu, a to u společnosti Republic First Bancorp. Federální úřad pro pojištění vkladů (FDIC) odhaduje, že náklady na pád banky dosáhnou 667 milionů USD. Vklady přešly pod správu Fulton Bank, čímž se zachovaly zájmy vkladatelů. Regionální banky v současné době čelí rostoucím obavám o jejich stabilitu, zejména kvůli problémům s komerčními nemovitostmi.

Ve Spojených státech za letošní rok došlo k prvnímu pádu banky. Jedná se o společnost Republic First Bancorp, podnikající pod názvem Republic Bank. Banka byla se sídlem ve Filadelfii, která byla založena v roce 1988. V roce 2008 se banka přeorientovala z komerčního bankovnictví na retailové bankovnictví. V roce 2016 byl do funkce předsedy představenstva banky jmenován zakladatel Commerce Bank Vernon Hill.

Federální úřad pro pojištění vkladů (Federal Deposit Insurance Corporation, F.D.I.C.) ve svém prohlášení uvedl, že banka měla k 31. lednu 2024 vklady ve výši 4 miliard dolarů a aktiva v hodnotě 6 miliard dolarů. Federální úřad pro pojištění vkladů odhaduje, že náklady na úpadek banky pro její fond budou činit 667 milionů USD. Kromě vkladů měla společnost Republic také půjčky a další závazky ve výši přibližně 1,3 miliardy USD.

Republic Bank počátkem roku 2023 snížila počet pracovních míst a ukončila činnost v oblasti poskytování hypoték. V červencové prezentaci pro investory banka Republic First uvedla, že vklady klesají a že s růstem úrokových sazeb se snížila hodnota hypotečních úvěrů, které banka poskytuje. Banka měla v plánu přeorientovat se z hypotečních trhů na spotřebitelské vklady.

Cena akcií banky se propadla z něco málo přes 2 dolary na začátku roku na zhruba 1 cent v pátek, takže její tržní kapitalizace je nižší než 2 miliony dolarů. Poté, co banka loni v srpnu nepředložila výroční zprávu Komisi pro cenné papíry, byla banka vyřazena z obchodování na burze Nasdaq. Nyní se obchodují mimo burzu, jak informuje agentura Reuters.

Federální úřad pro pojištění vkladů byl jmenován nuceným správcem banky a informoval proto, že Fulton Bank, spadající pod společnost Fulton Financial Corp (FULT.O), převezme „v podstatě všechny“ vklady a koupí veškerá aktiva banky Republic Bank, aby „ochránila vkladatele".

Již v sobotu bude 32 poboček Republic First v Pensylvánii, New Jersey a New Yorku znovu otevřeno jako pobočky Fulton Bank. Fulton uvedl, že transakce téměř zdvojnásobuje jeho přítomnost na filadelfském trhu s kombinovanými vklady společnosti ve výši přibližně 8,6 miliardy USD.

Bankovní analytik společnosti Janney Montgomery Scott Feddie Strickland, uvedl, že selhání Republic First je pravděpodobně ojedinělý případ a že celkový stav bankovního sektoru je stabilní. „Myslím, že malé banky jsou v dobré kondici. Některé z úpadků, které jsme zaznamenali v loňském roce, byly skutečně banky s určitou specializací. Myslím, že je důležité být diverzifikovaný,“ dodal Strickland s tím, že vkladatelé by se u společnosti Fulton měli cítit bezpečně.

Společnost Republic First nicméně byla menší než středně velké banky, které zkrachovaly před rokem kvůli problémům s rostoucími úrokovými sazbami.

Po dlouhé době růstu podporované nízkými úrokovými sazbami a snadným přístupem k úvěrům se sektor komerčních nemovitostí ocitl v potížích. Hodnoty kancelářských a maloobchodních nemovitostí klesaly od začátku pandemie covidu-19 a následně i kvůli zvyšujícím se úrokovým sazbám, které Federální rezervní systém zavedl k omezování inflace.

To vážně zasáhlo odvětví závislé na úvěrech, což je špatná zpráva zejména pro regionální banky. Podle ekonomů Goldman Sachs držely regionální banky, které americká vláda neoznačila jako „příliš velké na to, aby mohly zkrachovat", až 80 % úvěrů spojených s komerčními nemovitostmi v celkové hodnotě 2,7 bilionu dolarů ke konci loňského třetího čtvrtletí.

CNN znovu v únoru tohoto roku varovala před tím, že by regionální banky mohly mít problémy s vymáháním těchto půjček. V březnu to, že na varování něco je, potvrdila situace v New York Community Bank. Banka přiznala, že je v posledních měsících pod tlakem právě i kvůli obavám z její expozice vůči komerčním nemovitostem.

Předseda Federálního rezervního systému Spojených států amerických Jerome Powell pro stanici CBS připustil, že některé z bank jsou problematické, finanční krizi však neočekává: „Existují některé menší a regionální banky, které mají koncentrované expozice v těchto oblastech (komerční nemovitosti), které jsou problematické, a my s nimi na tom spolupracujeme. Je to značný problém, na kterém budeme pracovat roky. Nezdá se, že by to mělo předpoklady k tomu, co jsme viděli v minulosti, například při globální finanční krizi.“

„Kvůli existenci těchto problémů budou některé banky muset být uzavřeny nebo sloučeny. Předpokládám, že to budou z větší části menší banky,“ dodal Powell.

V závěru minulého roku došlo k jednomu z největších kolapsů v americkém bankovním sektoru. Po dlouhém období finanční nejistoty se začátkem května uzavřela First Republic Bank. Federální agentura pro pojištění vkladů převzala kontrolu nad bankou a většina jejích aktiv přešla pod správu JPMorgan Chase, největší banky v USA. Tento krok měl minimalizovat dopady na klienty a současně bylo očekáváno, že ztráty budou pokryty ze zvláštního fondu ve výši asi 13 miliard dolarů.

Situace byla kritická již od března 2023, kdy padla banka Silicon Valley Bank, což vyvolalo obavy ohledně stability First Republic Bank. Banka, sídlící v San Francisku, se potýkala s masivním odlivem vkladů, což ji sice udrželo nad vodou krátce poté, co jí velké bankovní domy včetně JPMorganu poskytly finanční pomoc, ale i tak byla nakonec banka nucena zavřít. S podobnými problémy se pak potýkaly i další banky jako třeba Signature Bank.

