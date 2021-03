Ministr Blatný: Jakékoliv výjimky z nařízení snižují jeho efektivitu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci,

je třeba říct, že za aktuální opravdu nepříznivé epidemiologické situace a v souvislosti s výskytem nové mutace nebo nové varianty s takzvanou britskou mutací, která se šíří v populaci s rychlostí o 40 až 70 % větší a snadnější, bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků za jiných okolností přísněji a i ve venkovním prostředí. Obecně jenom zopakuji, že z dostupných informací se dá předpokládat, že ke křížení toho infekčního agens může dojít i ve venkovních prostorách při rozhovoru, hře, povídání a tak podobně, při čekání lidí před obchody a tak dále, pokud infekční osoby nedodrží vzdálenost minimálně dva metry a nemají ochranný prostředek. Vzhledem ke způsobům přenosu je zřejmé, že se nejedná o přenos, který by byl pouze omezený na vnitřní prostory, ale i venku.

K vašemu dotazu, vzhledem k tomu, že se ani ve venkovním prostředí ne vždy podaří dodržet ten rozestup, tak bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků i na veřejně přístupných místech, v zastavěných územích obce, i mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti více osob na vzdálenost menší než dva metry. Je ale potřeba říct, že v současné době je jakékoliv další zavádění výjimek z různých opatření považováno za kontraproduktivní.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 60% Ne 8% Nechávám na lékařích 32% hlasovalo: 3810 lidí

Upozorňuji na to, že se na to tedy v tuto chvíli nedívám jenom jako lékař, ale spíše více jako ministr zdravotnictví, vycházím také z toho, že podobná nařízení jsou platná v řadě ostatních zemí a je to prostě naprosto jasné striktně dané pravidlo, ze kterého nechci, aby byly žádné výjimky. Je to stejné, jako když si všichni uvědomujeme, a na to si naši občané zvykli, že když se napiji, tak si nesednu za volant. Pravděpodobně by se taky nic nestalo, když bych se nenapil moc, tak bych asi někam dojel, ale třeba taky ne. A z tohoto pohledu je potřeba jasně nastavit, že toto opatření je bezpečnostní, je dočasné a je potřeba ho dodržovat a jakékoliv další výjimky, které snižují jeho efektivitu, nejsou vhodné, i když obecně s tím, co říkáte, souhlasím, ale tuto výjimku určitě doporučovat nebudu. Snížila by efektivitu toho opatření...

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odpovím na ten první dotaz. Ano, je to nařízení, není to doporučení, omlouvám se, je to nařízení, je to povinnost. A jakkoliv rozumím vaší logické argumentaci, tak jenom říkám, že i s ohledem na kontrolu na to, aby k tomu všichni přistupovali jednoznačně, tak je to prostě nastaveno takto. Ta diskuse byla vedena, souhlasím s tím, co vy říkáte ve smyslu odborného argumentu a jenom říkám, že jakékoliv výjimky v tomto opatření by snižovaly jeho efektivitu, proto nyní na dočasnou dobu je nařízeno takto.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Blatný: Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinnosti poskytovatelů Ministr Blatný: V současné době omezení opravdu musí být jasná a striktní Ministr Blatný: Oficiální požadavek na Evropskou lékovou agenturu Ruská federace podala minulý týden Ministr Blatný: Elektronizace zdravotnictví na všech úrovních

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.