Ministr Blatný: Ostatní země mají zhusta opatření ještě přísnější než my

Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, situace se šířením epidemie zůstává v ČR i nadále vážná, nadále spíš dochází k jejímu postupném horšení a já bych rád zdůraznil, že poté, co se nám podařilo snížit počty nově nakažených i počet pacientů v nemocnicích z vrcholu na přelomu října i listopadu, tak v posledních dnech je patrný opět mírný nárůst, ale konstantní.

Aktuální hodnota reprodukčního čísla se pohybuje lehce pod 1,2, nově počet diagnostikovaných je každý týden za poslední dva týdny zhruba o 15-30 % vyšší než v předchozím týdnu, a to prokazuje zvýšené riziko dynamiky šíření. Mezinárodní data i naše data ukazují na plošný kontinentální přenos, na vlastně populační šíření nákazy a v řadě států, zatím to tak není u nás, výrazně roste už i mortalita, a to zcela bez ohledu na karanténní opatření, například Německo.

V ČR je zatím vývoj v nemocnicích bez vysoce rizikové eskalace, ale to je stav, který se může velmi brzo změnit, pakliže něco neuděláme. Již v dalších dnech můžeme očekávat počty nově diagnostikovaných nad 8-8,5 tis. denně, pokud se ta strategie udrží tak, jak je nyní koncipována a nedojde k nějaké změně. Já jsem si dovolil, protože si myslím, že je potřeba, aby Poslanecká sněmovna tuto informaci měla, dnes poslat vedení všech parlamentních stran a klubů takovou detailnější informaci o stávající epidemické situaci i o opatřeních, která jsou. Zítra vám ještě přijde do vašich pošt také srovnání opatření v ČR a v ostatních zemích, abychom si uvědomili, jak jsme na tom my vůči ostatním zemí. A právě proto potřebujeme udržet ta stávající omezující opatření, zejména ve chvíli, kdy nemáme lék, to světlo na konci tunelu, o kterém jste mluvil.

Jak dobře víte, my jsme zavedli ten systém protiepidemických opatření a nyní jsme v jeho čtvrtém stupni. Tam je potřeba omezit volný pohyb a i hromadné akce. A pokud se týká konkrétně restaurací, tak existují docela kvalitní studie. Já jednu z recentních jsem i sdílel nedávno. Jedná se o FDA podporovanou americkou studii, která prokazuje, že v místě, kde z principu nelze mít ochranu dýchacích cest, to znamená právě jsou to restaurace, kde dochází ke konzumaci pokrmů a nápojů a ke snížení distance, vzdálenosti mezi lidmi, je riziko přenosu tohoto onemocnění až dvakrát větší. Kromě toho se v restauracích také konzumují alkoholické nápoje, které bohužel ovlivňují naši schopnost a bourají naše volní bariéry, a toto prostředí jednoznačně je hodnoceno jako prostředí, které podporuje přenos infekčních onemocnění.

Pokud se týká fitness center, už jsme se o tom bavili, opět malá distance, maximální výdech a zase zvýšená fyzická aktivita, která zvyšuje riziko přenosu nákazy. Pokud budou některé přenos infekce podporující provozy uzavřeny a v jiných dojde k omezení, jako například k omezení počtu lidí v prodejně atp., tak jsou to jedny z věcí, kterými můžeme omezení této nemoci zpomalit. V případě vašeho zájmu můžu klidně i ty recentní studie třeba zaslat na váš e-mail nebo je nasdílet jinak, ale myslíme si, že děláme ta rozhodnutí na základě dat, která jsou dostupná, a i ve shodě s ostatními zeměmi, které mají zhusta opatření ještě přísnější než my. Děkuji vám.

