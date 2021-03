Ministr Blatný: Udělal jsem vše pro to, aby se sem dostalo maximum vakcín

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já nemám problém tady na toto odpovědět. Já jenom nevím pořád, kde se bere nějakých těch 44 %. Už jsem to tady slyšel několikrát, že Česká republika bude mít naočkovaných jenom 44 % a že jsme na tom strašně špatně. Tak já prosím tohle zcela jednoznačně dementuji. Česká republika má objednané vakcíny pro 16 milionů osob, což je dvojnásobek dospělé populace, rozhodně ne 44 %. Zhruba 5,5 milionu osob, což je 60 nebo téměř 70 % dospělé populace bude proočkováno, říkal jsem to i včera, v průběhu nebo do konce června. Dodávky jsou plánovány tak, aby asi 8,5 milionu osob mohlo být proočkováno do konce srpna. V současné době jsme asi 11. ze 27 zemí Evropské unie v počtu proočkovaných, jako ne od konce, ale od začátku. Takže nevím, kde se bere ta neustálá skepse o očkování v České republice. Já bych naopak řekl, že probíhá velmi dobře, a opakoval bych to, co jsem řekl včera.

A jenom ke konkrétním dávkám. 4. 9. pan tehdejší ministr Adam (správně Vojtěch), nabídka byla 7 milionů vakcín, objednány byly 3 miliony vakcín. Já to zaokrouhluji na celé miliony. Rozhodnutí bylo na základě tehdejší strategie. 14. 10. Roman Prymula - Johnson & Johnson - možnost 4,8 milionu vakcín, objednány 2 miliony vakcín. Rozhodnutí na základě tehdejší očkovací strategie. Pfizer/BioNTech 27. 10. Roman Prymula - možnost objednat 4 628 000, objednány 2 miliony. Toto rozhodnutí jsem já potom zrušil a z těch 4,6 milionů jsem objednal 4 miliony, víc to už nešlo, protože bohužel mezitím došlo ke změnám alokace. Další nákupy jsou už ode mě. 2. 12. Moderna 3,7 milionu, objednáno 1,9 milionu. Nevyužili jsme možnosti takzvaného top-up, které by přišlo až koncem tohoto roku. To znamená, objednali jsme všechno, co nám přijde v průběhu prvních tří čtvrtletí. Následně 21. 12. Pfizer/BioNTech také ode mě, původně možnost objednat 2,3 miliony, objednal jsem 4 miliony, to znamená podařilo se sehnat o 1,6 milionu víc. 2. 12. také já CureVac, bylo nabídnuto přes 3 miliony dávek, objednal jsem 1 milion dávek, protože to byla nejdražší vakcína, která měla být dodávána až do druhé poloviny roku 2022, to znamená pozdě. 12. 2. Novavax 2,4 milionu, objednal jsem 2,4 milionu. 14. 1. Pfizer/BioNTech - nabídnuto 4,6 milionu, objednali jsme 4 miliony, protože jsme se tehdy dohodli, že část této vakcíny přenecháme ostatním zemím, které byly ještě ve větší složitosti. 18. 3. Moderna - nabízeno 3,5 milionu, objednal jsem 2 miliony, a to bylo opět z důvodu toho, že většina té dodávky by přišla až koncem roku 2021, případně později.

Takže dohromady jsem udělal - a mám v tom čisté svědomí - naprosto všechno pro to, aby se sem dostalo maximum vakcín. Máme objednáno pro dvojnásobek naší populace, to znamená, že žádné zpoždění nikde nehrozí. A kolegové, kteří to objednávali přede mnou, tak musím říct, že to objednávali v době, kdy byla jiná strategie, kdy jsme asi všichni věřili, že situace bude trochu jiná. Ještě jenom řeknu, že já taky, když se na to dívám současným prizmatem, potom se na to dívám jinak než kolegové, kteří třeba o tom rozhodovali v září. Ale nechci za ně samozřejmě mluvit. Jenom bych chtěl připomenout jedno české přísloví, že po bitvě je každý generál.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

