Ministr Blažek: Kašleme na to, jestli je někdo z hnutí ANO nebo z ODS, jinak se neposuneme

Dobrý den, děkuji za slovo. No, já chci poděkovat poslankyni Dostálové za výčet různých faktů, se kterými se ztotožňuji. Pokud jde o ten popis stavu, já sem nebudu tahat politiku, kdy byla která koalice. Jenom stručně si musíme říct, jaký to mělo vývoj. A ten výsledek není úplně šťastný.

To, aby vůbec vznikl nějaký služební zákon, po nás chtěla Evropská unie. Vlády tomu, řekl bych, z dobrých důvodů nějakou dobu bránily, nedá se to jinak říci. Poté nastoupilo, pamatuji si do dneška ty debaty, hnutí ANO, a pan Andrej Babiš tady tehdy nadšeně vykládal, jaká je to bezvadná věc, musíme to zavést, je to protikorupční a nevím, co všechno. Aby tentýž Andrej Babiš, a teď jsem na jeho straně, byl za dva roky nešťastný z toho, k jakým důsledkům zavedení toho služebního zákona občas vedlo.

Teď jsme zase v další fázi, a já chci jenom říci, ta debata o tom, kdo za co víc může nebo nemůže, nemá do budoucna sebemenší smysl. Pravda je následující. My jsme tady za těch třicet let vytvořili soudy, o kterých se skoro nemůžeme bavit. Ty jsou tak nezávislé, až se málem o nich málem ani mluvit nemůže. Když přidám požadavky některých médií, tak s výkonem moci přidáme ještě státní zástupce, o kterých se také málem nedá mluvit, jak jsou nezávislí.

Pak tady tvoříme úřednictvo, kterému jsme dali tolik práv, a dokonce bych řekl i finančních prostředků, že jsou také docela v komfortní situaci, v jaké v našich dějinách nikdy nebyli. A ještě jednu věc. Tu ochranu mají proto, že se předpokládá, že v soukromé sféře bude více peněz, ti lidé budou více v riziku, že budou bez práce, a tak se chrání ti úředníci. My jsme dosáhli toho, že jsou chráněni a ještě mají vyšší platy než v soukromé sféře. To je absolutní historická anomálie.

A pak jsou tady poslanci a vláda, kteří v zásadě jsou za nejvíc za všechno odpovědní, jsou nejvíce vidět. Těm se platy nezvyšují. To si popišme, jak to je. Těm se platy nezvyšují, neustále se...(Předsedající: Pane ministře, váš čas.) Řekl bych, že to je jeden z těch důvodů a i naše ochrana, řekl bych i právní, proč klesá naše vážnost. Já jenom vyzývám, bavme se o tom normálně, v téhle věci, ta je tak vážná, omlouvám se, kašleme na to, jestli je někdo z hnutí ANO nebo z ODS. Jinak se neposuneme. A posunout se musíme, jinak nám to úřednictvo fakt nedopadne dobře.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

