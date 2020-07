Ministr Brabec: Není možné všechny zájmy vyřešit a všechny potěšit

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

já mám teď velké dilema, protože bych samozřejmě rád odpověděl na víc věcí, ale čas je neúprosný. Takže opravdu jenom ve stručnosti a prosím (nesrozumitelné) rád všechno pak případně někde ještě bilaterálně si řekneme při jakékoli příležitosti.

Jenom k panu poslanci Elfmarkovi dvě otázky. Ano, dvojí data jsou pro nás důležitá. Taky proto je řešíme. Dvojí data tady existují deset let. Existují v celé řadě evropských států. Jsou to data, která dává jednotlivý statistický úřad, a data, která dávají příslušná ministerstva životního prostředí. Ta data jsme zásadně sblížili v těch posledních letech. A důvod je jednoznačný. Skutečně jak ČSÚ, tak ministerstvo historicky dávaly jinou strukturu dat. A my je dnes sbližujeme a máme s tím myslím velmi dobrou dohodu, s novým vedením Českého statistického úřadu. A první kroky už jasně naznačují, že se ta data sobě začínají blížit.

Další otázka - jaké konkrétní kroky. No, konkrétním krokem je ekomodulace. To je zásadní věc. Pod tím jednoduchým pojmem se skrývá doslova revoluce nejenom v odpadech, ale i v obalech, o kterých se budeme později bavit. Dále budeme dávat další významné dotační peníze na dotřiďovací linky, podpoříme zařízení na recyklaci, budeme podporovat zelené veřejné zakázky a o té ekomodulaci už jsem hovořil. Tak to je snad k těm dvěma dotazům stručně, případně s panem kolegou Elfmarkem si ještě řekneme.

Vážení, před hlasováním já bych vás chtěl ujistit, že v těch minulých letech se k zákonu o odpadech a k dalším zákonům vyjadřovaly doslova stovky lidí ze všech možných zájmových skupin. Nepřekvapím vás, když řeknu, že není možné všechny zájmy vyřešit a všechny potěšit, protože mnohé ty zájmy jsou zcela antagonistické. Jsou skupiny, které by rády ukončily skládkování v roce 3227, jsou skupiny, které by to rády udělaly zítra odpoledne, a mezi tím je nějaká realita. Pro nás jsou klíčovým partnerem obce, to vás asi nepřekvapí. S obcemi máme dohodu a je stvrzena i posledním dopisem Svazu měst a obcí, že souhlasí i s těmi pozměňovacími návrhy, např. s tím, který dával pan poslanec Schiller, pan poslanec Babka, paní poslankyně Pěnčíková a další, to je pozměňovací návrh D10, který významným způsobem mění právě třídící slevu ve prospěch systému. To znamená, je tady spousta pozměňovacích návrhů, ale ty se hodně týkají jenom několika málo bodů. Já bych vás chtěl poprosit o podporu těch pozměňovacích návrhů, které jsou se souhlasem Ministerstva životního prostředí, protože nás vedou na cestu k oběhové ekonomice, k odklonu od skládkování, ale vedou nás na cestu reality, a ne na cestu zbožných přání, které bychom jenom slibovali, ale nemohli bychom je momentálně splnit.

Děkuji vám.

