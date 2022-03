Ministr Gazdík: My si v této situaci uvědomujeme, že jsme ve válce

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, ještě neuplynulo ani 100 dnů od toho, kdy je tato vláda ve funkci, a já už zde přicházím s druhým krizovým zákonem. Ještě k těm běžným tiskům jsme se nějak nedostali, ale už tu máme druhý. A o tomto si dovoluji říct, že je skutečně zásadní pro budoucnost lidí, kteří přicházejí do České republiky ve velmi tíživé situaci.

Zákon, který vám jdu představit, návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, senátní tisk č. 216. Ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jedná o skutečně krizový zákon, který vyvolala potřeba v terénu. My si v této situaci uvědomujeme, že jsme ve válce, že nechceme nutit ředitele škol, aby porušovali stávající školský zákon a zákony se školstvím související. A proto přicházíme se zákonem, který výrazným způsobem zvětšuje prostor pro ředitele škol, také zřizovatele škol, tak, aby mohly individuální potřeby dětí a studentů přicházejících z Ukrajiny řešit. Řešit je rychle a řešit je efektivně.

Ten zákon skutečně vznikl během několika dnů. A já bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na něm podíleli, protože výsledek je za mě velmi dobrý. Ten zákon umožní maximální flexibilitu. Ten zákon dá jasná pravidla, přitom pomůže těm, kteří přicházejí. V pondělí jsem byl v jedné škole, v Základní škole v Roztokách u Prahy, kde už – a v mnoha jiných v této zemi – už také vznikají první ukrajinské jednotřídky nebo adaptační skupiny, nebo jsou žáci přímo zařazováni do výuky. A když si vezmete ten čas, že v pondělí to bylo zhruba 20 dnů od začátku toho konfliktu a do českých škol už chodí ukrajinské děti, jsou v bezpečí, jejich otcové mohou skutečně bránit svoji i naši svobodu a mít dobrý pocit z toho, že o jejich ženy a děti je postaráno. To je něco, co je neuvěřitelné, a za to bych chtěl všem poděkovat.

Ten zákon vznikal velmi rychle, my jsme oslovili skutečně všechny asociace ředitelů, váš senátní školský výbor, školský sněmovní výbor i koaliční i opoziční partnery a snažili jsme se najít praktická řešení. Na základě požadavků poslanců a poslankyň ministerstvo školství ještě před schválením ve sněmovně zpracovalo komplexní pozměňovací návrh, který byl plénem PS přijat a který vkládal do zákona další věci, které jsou výrazným přínosem pro ten zákon.

Hlavní teze předloženého návrhu zákona jsou úprava přijímání příchozích osob k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělání. Mimořádný termín zápisů do mateřských a základních škol pro děti z Ukrajiny. V případě předškolního a základního vzdělávání pravidlo, jak postupovat tam, kde není možné uchazeče přijmout z důvodů plné rejstříkové kapacity, což vyvolává velké obavy u mnohých rodičů i zřizovatelů.

V případě středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol možnost účasti žáků z Ukrajiny v 1. kole přijímacího řízení, prodloužení termínu pro podání přihlášek, prodloužení času pro přijímací zkoušku z matematiky. Možnost konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině či angličtině, možnost nahradit doklady potřebné pro přijetí čestným prohlášením. Čeští žáci tuto možnost nemají. Dále možnost přijetí do probíhajícího 1. ročníku střední nebo vyšší odborné školy.

Zvláštní pravidla pro vysoké školy pak stanovují, že pro uchazeče o studium z Ukrajiny mj. možnost zvláštních podmínek přijímacího řízení, doložení vzdělání čestným prohlášením, osvobození od poplatku, pro vysoké školy možnost využít prostředky z jiných než účelově určených fondů na humanitární účely pro ukrajinské studenty.

Mezi další cíle návrhu patří zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání těchto osob, včetně předškolního vzdělávání. Toto ustanovení je zásadní, aby mohli ředitelé škol vzdělávat příchozí žáky mimo rámcové a školní vzdělávací programy a organizovat výuku v jiném režimu. Osvobození příchozích osob od poplatků za nostrifikace předchozího vzdělávání.

Pro učitele z Ukrajiny platí výjimky z povinnosti znalosti jazyka, pracovní poměr lze uzavřít i na méně než 12 měsíců a platnost těchto pracovněprávních výjimek je do konce srpna 2022. Ostatní ustanovení návrhů do konce března 2023. Spolu s ministerstvem zdravotnictví výjimka z dokládání stanovisek hygieny a stavebního úřadu při navyšování kapacit škol a nutnosti plnit hygienické požadavky. Ministerstvo školství situaci sleduje a vyhodnocuje. My rozdělujeme situaci na akutní, která je teď, která řeší tento školní rok, tj. situaci do června tohoto roku. A podle situace, která bude v květnu a červnu tohoto roku budeme připraveni podat lex Ukrajina 2, který bude řešit tu situaci dlouhodobě pro příští školní rok.

Věřím a prosím vás o schválení tohoto návrhu zákona. V případě, že jej schválíme, velmi pomůžeme zřizovatelům, učitelům, ředitelům a hlavně těm, kteří přicházejí z velmi svízelné situace. Děkuji za podporu.

