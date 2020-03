Ministr Hamáček: Jsme na vývoj situace připraveni a jsme schopni reagovat

reklama

Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně doplnil pana ministra zdravotnictví. My se nacházíme v situaci, kdy tím, kdo odpovídá za koordinaci opatření, je Ministerstvo zdravotnictví, takže pan ministr vám tady obšírně vysvětlil veškeré kroky, které jeho ministerstvo přijímá při ochraně zdraví obyvatelstva. Ministerstvo vnitra je samozřejmě ze zákona rezortem, který má na starosti krizové řízení, nicméně v této situaci tím hlavním koordinačním orgánem je Ministerstvo zdravotnictví a my všichni postupujeme podle jeho pokynů. Pravidelně se schází Bezpečnostní rada státu. Poslední jednání bylo v pondělí. Další jednání nás čeká ve středu a samozřejmě jsme připraveni se oprávněně scházet podle potřeby tak, abychom reagovali na vzniklou situaci. Za Ministerstvo vnitra resp. za dva bezpečnostní sbory, které mu podléhají, to znamená policie a hasiči, vás chci ujistit, že jsme udělali všechno pro to, abychom byli připraveni na všechny alternativy. My jsme na základě pokynů Bezpečnostní rady státu rozpracovali příslušné typové plány a jsme připraveni podle nich nadále postupovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické bezpečnostní sbory a některé profese či odbornosti, jsou relativně nezastupitelné, tak jsme po radě s policejním prezidentem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru přistoupili u těchto bezpečnostních sborů k opatření, že všichni příslušníci, jak policie, tak Hasičského záchranného sboru, kteří se pohybovali v minulosti, nebo kteří se vrátili z těch regionů, které jsou zasaženy koronavirem, tak nastoupí 14denní karanténu bez ohledu na to, jakou mají anamnézu tak, abychom zabránili nějakým potenciálním problémům do budoucna u těchto sborů. Chci vás ujistit, že jak policie, tak hasiči jsou vybavení příslušnými ochrannými prostředky. Zaznamenal jsem teď debatu o tom, kdy má nastat ten moment případného nasazování těchto ochranných prostředků při přímém výkonu služby. Já chci jasně říci, že doposud nám nebyl vydán žádný pokyn v tomto směru, to znamená, nebyla vyhodnocena situace ze strany Ministerstva zdravotnictví či dalších relevantních orgánů k tomu, abychom vydávali ochranné pomůcky pro přímý výkon služby u policie či Hasičského záchranného sboru. Nicméně tyto ochranné prostředky máme k dispozici v dostatečném množství a jsou naskladněny.

Co nás čeká do budoucna, o tom tady pan ministr mluvil, je debata o zajištění dostatečného množství ochranných prostředků. My jsme připraveni postupovat v souladu se zákonnými oprávněními, která máme a příslušné zákony České republiky umožňují vládě zajistit, aby byly realizovány dodávky v rozsahu a objemu takovém, jaký je potřeba. Připojuji se k tomu, co říkal pan ministr zdravotnictví v tom apelu na to, aby lidé zachovali klid. Není důvod vykupovat supermarkety. Já jsem zaznamenal v médiích velmi zásadní debatu o tom, kolik dávek potravin má Česká republika naskladněno na Státních hmotných rezervách. To číslo, které bylo prezentováno, že máme zásoby na 1,3 dne samozřejmě vypadá zvláštně. Já vás chci upozornit, že 1,3 dne zásob znamená 13 milionů denních potravinových dávek a chci vás všechny ujistit, že Státní hmotné rezervy nejsou určeny k tomu, aby suplovaly standardní dodavatelský řetězec. To jídlo nebo ty potraviny, které jsou u výrobců, dodavatelů a prodejců, se samozřejmě nikam neztratí a ani v těch nejhorších krizích, které jsme viděli, ať to byla Čína nebo Itálie v souvislosti s koronavirem, tak nedocházelo k zásadním problémům se zásobováním. Takže vykupování supermarketů samozřejmě nedává žádný smysl a spíš to situaci komplikuje.

Budeme samozřejmě řešit akce s velkou účastí osob. To už tady také padlo. To je také v kompetenci Ministerstva zdravotnictví a na Bezpečnostní radě státu, protože Ministerstvo vnitra takový úkol dostalo a já předložím seznam akcí, které nám čekají v následujících dnech a Bezpečnostní rada státu, potažmo další relevantní orgány posoudí, jak se k těmto akcím postavit. Za Ministerstvo vnitra chci říci, že postupujeme podle předem schválených plánů. Jsme na ten vývoj situace připraveni a jsme schopni reagovat podle pokynů Bezpečnostní rady státu popř. dalších. Děkuji vám za pozornost a věřím, že povedeme konstruktivní debatu. Děkuji.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: My jsme připraveni Řecku poskytnout okamžitě pomoc Hamáček si trvá na svém: Nouzový stav by nám pomohl. Mohli bychom nařídit... Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Probuzení ministryně Maláčové se zavřenýma očima Ministr Hamáček: Plním slib, že posílíme policisty tam, kde je třeba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.