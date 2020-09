Ministr Hamáček: Kolega Okamura klasicky ukázal, k čemu slouží mimořádné schůze

reklama

Vážená kolegyně, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci,

jestli chcete nejlepší argument proti této schůzi, tak si pusťte projev pana místopředsedy Okamury. To je klasický případ toho, jak se dá smatlat úplně všechno, hrušky s jabkama, a ze všeho obvinit vládu a pak odejít středem. Já na tom projevu pana místopředsedy Okamury oceňuji to, že tentokrát si ho podle struktury evidentně napsal sám a že nekopíroval slovenského akademika. Ale to je tak jediná pochvala a z toho, co tam zaznělo, tak je prostě - já to nemůžu nechat ležet, ale musím se ozvat.

Bereme peníze hasičům a policistům. Tak já chci tady jasně říct, že dokud já budu ministrem vnitra, tak hasičům a policistům nikdo nic nesebere. Ba naopak, snažíme se masivně investovat do techniky, snažíme se masivně investovat do nových staveb. Jenom včera jsem klepal na základní kámen nové hasičské stanice, alokujeme nové evropské peníze a prostě na naše bezpečnostní sbory nekašleme, protože si vážíme toho, co pro Českou republiku dělají.

Česká pošta. Česká pošta do doby, než přišel ministr Hamáček a s podporou této Sněmovny prosadil novelu zákona, která konečně vyřešila ten problém, kdy Česká pošta ze svého zisku v té komerční oblasti doplácela na služby, které si u ní objednal stát a tudíž se logicky propadla do ztráty, tak dokud jsme to nevyřešili, tak ten problém tady prostě byl. A srovnávat ekonomické výkony České pošty s pouze komerčními subjekty je nefér, protože pošta prostě každý rok doplácela stamilióny - a potom už i přes miliardu - na to, co si u ní stát objednal. To jsme upravili a já věřím, že Českou poštu velmi rychle dostaneme do kondice, protože už bude soutěžit na tom trhu neznevýhodněna.

Co se týká platů. Já samozřejmě vím, že pošťáci mají velmi nízké platy. Také proto jsme jim vloni přidali deset procent a pokud to ekonomicky půjde, tak jim budeme přidávat i nadále. Ale prostě je tady nějaká ekonomická realita a bohužel i to vyrovnání pro Českou poštu se musí notifikovat u Evropské komise, zdržuje se to. Nicméně jakmile ty peníze přijdou, tak ta pošta bude v podstatě v lepší kondici, než byla za těch minulých dob.

Takže já prostě teď nemůžu nechat ležet některá obvinění a takové plácnutí do vody. Dám stranou porovnání vůle Německa odčinit svoji koloniální minulost s Namibií s poválečným vyrovnáním, ale to se spíš hodí do hodin dějepisu a ne na schůzi Poslanecké sněmovny. Takže kolega Okamura klasicky ukázal, k čemu slouží takovéto mimořádné schůze. My jsme připraveni o těch bodech diskutovat na schůzi, ta začíná příští týden. Pojďme se o tom bavit, ale bohužel moje obavy, které jsem sděloval dneska novinářům, se naplnily a zase z toho byla šou minimálně tedy v podání kolegy z SPD.

Děkuji.

