Ministr Hamáček: My jsme připraveni Řecku poskytnout okamžitě pomoc

Děkuji, vážený paní předsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych reagoval na vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny ve věci Řecka. Chci vás všechny ujistit, že česká vláda zareagovala na žádost Řecka o pomoc. My jsme připraveni poskytnout okamžitě pomoc ve dvou rovinách. Řecko žádá finanční pomoc, takže my jsme schopni z rezortu Ministerstva vnitra okamžitě uvolnit milion euro, které je možné potom transferovat Řekům tak, aby ty peníze mohli použít na případný nákup materiálu tak, jak o to žádají. Současně jsme připraveni uvolnit materiál ze zásob Hasičského záchranného sboru, protože součástí té žádosti je také žádost o humanitární pomoc. Takže de facto cokoliv, co je na skladu Hasičského záchranného sboru a Řecko bude potřebovat, tak jsme schopni do Řecka odtransportovat.

Zatím z řecké strany nepřišla žádost o policejní pomoc, to znamená, pokud bychom měli do Řecka posílat naše policisty, tak můžeme učinit pouze v případě, že o to řecká strana požádá. Já jsem přesvědčen, že řecká strana za nasazení policie a armády tu situaci zvládá a zatím nepřistoupila k tomu, aby zvala na svoje území zahraniční policejní kontingenty. Pokud by došlo k žádosti o policejní pomoc, máme připraven kontingent, který by mohl do Řecka odcestovat. Nicméně v minulosti jsme tak činili v některých jiných balkánských zemích, ale tím základním předpokladem je žádost té přijímající země a ta zatím nepadla.

Co pokládám za úplně požadavek mimo realitu, je nasazení armády. Chci upozornit pana místopředsedu, že nasazení ozbrojených sil Armády České republiky se řídí Ústavou České republiky a já při vší úctě a při vší snaze nalézt v Ústavě tu formulaci, která by umožnila nasazení ozbrojených sil Armády České republiky na řeckém území, tak jsem tam tu formulaci nenalezl.

Samozřejmě můžeme se bavit o tom, zda je to téma pro Evropskou unii. Ano. Já zítra odpoledne odlétám na mimořádnou Radu ministrů vnitra do Bruselu, kde jediným bodem je právě situace na řecko-turecké hranici a budeme se bavit o koordinované pomoci ze strany Evropy právě Řecku v té aktuální situaci. Stoprocentně je to téma na jednání Severoatlantické rady, nicméně chci jasně říci, že já v této fázi nevidím možnost, jak by Česká republika mohla nasadit ozbrojené síly České republiky na řecko-tureckých hranicích. Pokud pan kolega Okamura má nějaký nápad, který je ústavně konformní, tak sem s ním, ale já jsem zatím nic takového nenašel. Děkuji.

