Ministr Hamáček: Neznamená to, že každý, kdo poruší zákon, vyfasuje tři miliony pokuty

Já jsem měl tedy pocit, že, i když jste mi většinu věcí zamítli, tak ta spolupráce byla dobrá, ale možná je to protimluv, ale i z neúspěchu může mít člověk dobrý pocit, ale dobrá. Alespoň to proběhlo v důstojné atmosféře.

V reakci na pana senátora, já tedy, musím říct, že jsem překvapen tím, že důvodem pro zamítnutí zákona nebo jedním z důvodů pro zamítnutí zákona je to, že prošel pozměňovák, tuším, pana poslance Feriho. To přece je věc, která by se dala velmi jednoduše opravit, nemuseli jsme to debatovat. Bylo to vlastně jedno z posledních hlasování. Přiznám se, že pokud by ten pozměňovací návrh nevznikl na poslední chvíli a byl tam prostor pro nějaké hlubší zkoumání, tak bychom asi dospěli ke stejnému závěru jako ústavně-právní výbor. Asi by to většinu ve sněmovně nezískalo, to je bohužel cena za tu nouzovou situaci, ale tudíž z mého pohledu toto není argument, protože to je samozřejmě opravitelné hlasováním horní komory parlamentu. Ty důvody jsou samozřejmě politické. A to, co tady říkal pan senátor Nytra, bylo politické vystoupení. Mně nezbývá, než na to reagovat. Já jsem byl dotázán, co jsem dělal, když jsem o tom věděl. Napsal jsem novelu krizového zákonodárství a odevzdal jsem ji v létě. Problém je, že nejdříve se na ni vrhli politické strany a novináři, celou ji ztrhali. A pak, přiznávám se, na ni vrhly i některé resorty a uplatnily celou řadu připomínek. Tudíž to není o tom, že bychom se na to vykašlali. My jsme připravili velmi rychle komplexní novelu krizového zákonodárství, kterou psali odborníci na krizové řízení, předpokládám, vzhledem k vaší minulosti, pane senátore, pokud mohu takhle přímo oslovit, tak asi víte, kdo to psal... Naší snahou bylo jediné, na základě zkušeností z jara zákon, který je napsán na povodně, upravit tak, aby byl aplikovatelný i na jiné typy katastrof, než jsou ty povodně. To byla ambice. Samozřejmě, za tu dobu jsem se o sobě a svém resortu dozvěděl, co všechno chceme zakazovat a jaké máme různé postranní úmysly, omezovat právo na informace atd. Já pouze mohu konstatovat, že to politické zadání bylo jediné: posbírat stanoviska a doporučení odborníků, zejména na krizové řízení a zejména z Hasičského záchranného sboru ČR, upravit krizový zákon tak, aby byl lepší. Takže to jsme dělali, pane senátore.

Ten výsledek naší práce leží teď v meziresortu. Takže ve chvíli, kdy jsme zjistili, že se to nestihne, že ta ambice pustit tu velkou novelu do schvalování někdy v září, se prostě naplnit nedá...

Ve chvíli, kdy se začala zhoršovat situace z hlediska ochoty některých subjektů dodržovat ta opatření a současně přišel zvýšený tlak i veřejnosti na to, aby Policie ČR zasahovala a nařízení vymáhala, tak jsme z logiky věci udělali to, co se dalo udělat nejrychleji, připravili jsme takovouto mininovelu, která jen srovnává situaci nebo srovnává ty podmínky. Pokud tady někdo mluví o drakonických pokutách tři miliony, v zákoně o ochraně veřejného zdraví ty tři miliony jsou. Takže nám přišlo logické to zesouladit. Ale to přece neznamená, že každý, kdo poruší zákon, vyfasuje tři miliony. Tam je nějaké správní řízení a tam proběhne nějaké zkoumání situace... Těžko někdo vyfasuje tři miliony rovnou. Na druhou stranu, pár kandidátů už bych tady měl, kteří zákony nebo nařízení opakovaně porušují, ještě se s tím chlubí. Ale já nejsem správní orgán, to si musí vyjasnit případně odpovědní. Úkolem zákonodárců je dát jim k tomu podmínky. Takže ani výše pokuty, nemyslím si, že je důvodem pro zamítnutí zákona.

Zbytek výhrad byl opravdu politický. Já nemůžu akceptovat z úst člena horní komory zpochybňování krizových opatření vlády a zpochybňování jejich platnosti či jejich vyhlašování. Samozřejmě si můžu myslet svoje o tom, co si kdejaký politik dává na svůj Facebook, nicméně si stojím za tím, že krizová opatření vlády jsou přijata podle našich zákonů, jsou přijata v pořádku a vycházejí ve sbírce zákonů. Tzn. tady to není o nějakém „čau, lidi“, ale je to o tom, co je ve sbírce zákonů. A to, co tam je, to platí. Jediný problém je, že, bohužel, protože krizový zákon je napsán, jak je napsán, ta opatření jsou z velké části nevymahatelná. Jestli něco přidává na frustraci těm, ke kterým občas, když se, k celé řadě lidí hodně vzhlížíme, tím myslím bezpečnostní sbory, tak je to, když se jim lidé smějí do obličeje a říkají: „Tak si nás vyfoťte a my to tady zase zítra přijdeme otevřít, protože na nás nemáte.“ My jsme byli vedeni snahou toto ukončit a dát policistům opravdu možnost věci kontrolovat a vymáhat, když po tom veřejnost volá. Evidentně ta vůle, aspoň zatím, jak jsem slyšel z klubu ODS, ale předpokládám, že ani u některých dalších tady není, takže se s tím budeme muset nějak popasovat.

Argument „nejdřív začněte něco dělat pořádně a potom přijďte s novelou“, tak to samozřejmě je argument obtížně použitelný v krizové situaci, protože problémy musíme řešit teď.

Já jsem nepochopil narážku na počty zemřelých a na chladicí zařízení. Na podzim jsem jasně řekl, že pokud se opatření nezpřísní a pokud epidemii přestaneme zvládat, tak v ulicích ta chladicí zařízení budou. Ona bohužel jsou, nemáte to tak daleko, v Ostravě, a bohužel to vypadá, že budou i v dalších krajích a městech. Mě to netěší, já jsem dělal ve funkci všechno pro to, abychom se takovýmto konsekvencím vyhnuli, ale je to bohužel aktuální stav a situace v ČR, takže jsem nepochopil, jak ta narážka souvisela se mnou. Já jsem pouze vyslovil svou obavu, která se bohužel naplnila.

Jan Hamáček ČSSD



