Ministr Hamáček: Nikdo tu věc nezametá pod koberec a nevyvíjí žádný nátlak

reklama

Kolegyně, kolegové,

já se musím přiznat, že po těch dvou hodinách interpelací, kdy jsem na chvilku opustil jednací sál, tak mě zmátla ta cedule, kde viseli tři přihlášení do rozpravy, takže jsem měl za to, že budu moci ještě v rozpravě vystoupit. To je moje chyba, ale nechci, abych potom čelil nějaké kritice, že jsem se vyhnul komentáři k tomuto bodu, tak využiji toho, že mám přednostní právo a mohu vystoupit i mimo bod. Takže respektuji to, co říkal pan místopředseda Sněmovny, že to moje vystoupení neotevírá rozpravu, ale pouze pár slov.

Já jsem samozřejmě na tom minulém projednávání sdělil to, co jsem sdělit mohl. Od té doby proběhla samozřejmě médii spousta informací, či pravdivých, či méně pravdivých. Každopádně já na tom svém vystoupení nemusím měnit ani čárku. Chci jasně říci, že policie pracuje na vyšetření této kauzy, pracuje na tom velmi intenzívně.

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 2228 lidí

Probíhá samozřejmě dozor příslušného státního zástupce. Nijak nepopírám, že ze začátku tam docházelo k ne úplně ideální komunikaci mezi jednotlivými složkami, nicméně to se podařilo napravit i díky intervenci, řekněme, vyšších složek státního zastupitelství a teď by spolupráce měla být bezproblémová. Stále platí to, že policie zajistila v rámci šetření celou řadu důkazních materiálů. Dá se asi říci, že materiály zajišťovala na různých místech a u různých subjektů. A nyní to klíčové, na co všichni čekáme, je ten znalecký posudek. Já jsem tady minule říkal, že termín je 20. 12. Byl jsem včera ujištěn, že podle toho, jak vypadá postup prací na znaleckém posudku, by ten termín měl být dodržen. Takže jsem přesvědčen, že pokud se nestane nic překvapivého, tak k tomu 20. bude možné, aby případně na základě výsledků znaleckého posudku policie přikročila k dalším krokům v rámci šetření a trestního řízení.

Tudíž chci znovu podtrhnout, že nikdo tu věc nezametá pod koberec, nikdo tady na policii, či státní zastupitelství, nevyvíjí žádný nátlak. Jediný v uvozovkách nátlak, a to, prosím, berte s rezervou, je to, že všichni veřejně vyhlašujeme a prohlašujeme, že bychom si přáli, aby to bylo vyšetřeno co nejdříve, nicméně, jak jsem říkal minule, zpracování znaleckého posudku vzhledem k rozsáhlosti katastrofy a počtu vzorků a dalších věcí, které byly zajištěny, prostě nějakou dobu trvá. Takže jsem přesvědčen a věřím tomu, že kolem 20. 12. budou orgány činné v trestním řízení schopny dát podrobnější informace, respektive v rámci jejich konání dojde k nějakému posunu. To ovšem závisí na tom znaleckém posudku, jak bude zpracován. Takže tolik z mojí strany. Pokládal jsem za svoji povinnost vás o tom takto informovat, jakkoliv rozumím tomu, že jsem svým vystoupením už nemohl ovlivnit vaše hlasování při usnesení, které bylo přijato.

Děkuji.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Všichni relevantní aktéři shodli, že novela hasičům pomůže Ministr Hamáček: Je to prostě kauza, která byla šetřena důkladně a uzavřena Ministr Hamáček: Systém má dostatečné záruky, aby nedocházelo ke zneužívání Ministr Hamáček: Navrhujeme nižší procentuální snížení daně a vyšší daňovou slevu na poplatníka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.